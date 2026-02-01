ભાવનગરમાં કોળી સમાજની ન્યાય સભા યોજાઇ, આરોપીઓનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢવા માંગ
ભાવનગરમાં કોળી સમાજના આગેવાનોની સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, નવનીત બાલધિયા સહિતના આગેવાન હાજર રહ્યા
Published : February 1, 2026 at 10:05 PM IST
ભાવનગર: બગદાણામાં નવનીત બાલધિયા પર હુમલા કેસમાં માયાભાઇ આહિરના દીકરા જયરાજ આહિરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કોળી સમાજના આગેવાનોનું માનવું છે કે હજુ પણ કેટલાક દોષિતોને ન્યાય મળ્યો નથી. ભાવનગરમાં કોળી સમાજ દ્વારા ન્યાય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ન્યાય સભામાં દોષિતોનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
ભાવનગરના કુંભારવાડામાં અક્ષરપાર્કમાં કોળી સમાજ દ્વારા ન્યાય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ન્યાય સભામાં ઋષિભારતી બાપુ સહિત સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવનીત બાલધિયા પણ આ સભામાં હાજર રહ્યા હતા. સ્ટેજ ઉપરથી કોળી સમાજના આગેવાનોએ ભાવનગરમાં જીતુ વાઘાણીને પડકાર ફેક્યો હતો અને જહરાજ આહીરનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી.
ભોગ બનનાર નવનીત બાલધિયાએ કહ્યું કે, "જયરાજ જ આ ઘટનામાં આરોપી છે એવું નથી, તપાસ ચાલુ છે. આ ઘટનામાં બીજા કોઇ પણ સામેલ હશે તે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ બહાર આવશે. અન્ય સમાજ પણ ન્યાયની આશાએ અમારી પાસે આવ્યો છે. અમે કોઇને ફરિયાજ આમંત્રણ આપ્યું નથી. સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી. દરેક અમારા સમાજના આગેવાનો, સાંસદ, ધારાસભ્યને ફરજિયાત બગદાણા બોલાવવાના છીએ. હવે પછીનો અમારો કાર્યક્રમ બગદાણામાં યોજાશે."
સમાજના લોકોને દીકરા દીકરીને ભણાવવા હાંકલ
ન્યાય સભામાં આવેલા તમામ આગેવાનો દ્વારા સમાજના દીકરા દીકરીને ભણાવીને મામલતદાર, કલેકટર પીઆઇ, પીએસઆઇ બનાવવામાં આવે તેવી પણ હાંકલ કરી હતી.
