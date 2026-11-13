રાજકોટના સંમેલનમાં કોળી સમાજમાં ફાંટા; દેવજી ફતેપરાએ કહ્યું, કુંવરજીભાઈ ફરી બનશે મંત્રી, તો પ્રવીણ કોળીએ બોલ્યા, હવે તમારો સમય ગયો ઝેન-જીને તક આપો
રાજકોટના અમરાપર ખાતે કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાની આગેવાનીમાં કોળી સમાજના ભવ્ય સ્નેહમિલન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 13, 2026 at 11:11 PM IST
રાજકોટઃ અમરાપર ખાતે કોળી સમાજના ભવ્ય સ્નેહમિલન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાની આગેવાનીમાં મળેલા આ સ્નહેમિલન સમારોહમાં બે ફાંટા જોવા મળ્યા હતા. કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાની અધ્યક્ષતામાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના નેતાઓ એકમંચ પર આવ્યા, તો બીજી તરફ સમાજના આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ કુંવરજી બાવળીયાની નિવૃત્તિ અને 7 વર્ષ જૂના વિદ્યાર્થી ભવનના અધૂરા વાયદા મુદ્દે આકરા પ્રહારો કર્યા.
રાજકોટ જિલ્લાના વિંછીયા તાલુકાના અમરાપુર શૈક્ષણિક સંકુલ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છભરમાંથી કોળી સમાજના આગેવાનોનું એક ભવ્ય સ્નેહમિલન યોજવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સામાજિક એકતા અને રાજકીય પ્રભુત્વ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, આ સંમેલન પૂર્ણ થતાની સાથે જ કોળી સમાજમાં આંતરિક વિરોધનો સૂર પણ ઊઠ્યો છે અને સમાજના આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ આ સમગ્ર આયોજનને માત્ર એક 'રાજકીય સંમેલન' ગણાવીને તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે.
પક્ષપાત વગર એકમંચ પર આવ્યા નેતાઓ
અમરાપુર ખાતે યોજાયેલા આ સ્નેહમિલનમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લા, તાલુકા તેમજ ગ્રામ્ય કક્ષાએ કાર્યરત કોળી સમાજના સંગઠનોના હોદ્દેદારો, સાધુ-સંતો અને વિવિધ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ધંધુકાના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ ડાભી, કેશોદના ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમ, રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ શંકરભાઈ વેગડ, સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ સાંસદ દેવજીભાઈ ફતેપરા, માંગરોળના પૂર્વ ધારાસભ્ય બાબુભાઈ વાજા અને ચોટીલાના કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋતવિક મકવાણા સહિતના નેતાઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા.
આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્નેહમિલનનો મુખ્ય હેતુ કોળી સમાજના સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવાનો, આગામી દિવસોમાં સમાજમાં પ્રવર્તતા કુરિવાજોમાં સુધારા લાવવાનો અને રાજકીય રીતે સમાજનું કદ વધે તે માટે સૌને એક મંચ પર લાવવાનો હતો. સંતો-મહંતોના આશીર્વાદ સાથે એકતા અને સમાજ સુધારાના સંકલ્પ સાથે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો હતો.
દેવજી ફતેપરાના નિવેદન અને સંમેલન સામે સમાજમાં જ વિરોધ
એક તરફ અમરાપુરમાં એકતાના નારા ગુંજી રહ્યા હતા, ત્યારે બીજી તરફ રાજકોટમાં પૂર્વ સાંસદ દેવજી ફતેપરાના નિવેદન અને આ સંમેલન સામે કોળી સમાજમાંથી જ વિરોધ સામે આવ્યો છે. કોળી સમાજના આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ જસદણ-વિંછીયા પંથકમાં યોજાયેલા આ સંમેલનને સામાજિક નહીં પરંતુ સંપૂર્ણપણે રાજકીય સંમેલન ગણાવ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "સમાજને આ સંમેલન સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. કુંવરજી બાવળીયાને જે નેતાઓ સાથે મેળ છે, માત્ર તે જ નેતાઓ ત્યાં આવ્યા હતા."
પ્રવીણ કોળીએ કહ્યું, કુંવરજીભાઈ હવે સન્યાસ લો અને ઝેન-જીને તક આપો
અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના ગુજરાતના પ્રમુખ પ્રવીણ કોળીએ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા પર સમાજના નામે રાજકારણ કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, "કુંવરજી બાવળીયા સમાજના નામે ચૂંટણી તો લડે છે, પરંતુ આપેલા વાયદાઓ પૂરા કરતા નથી. કોળી સમાજનું વિદ્યાર્થી ભવન બનાવવાનો વાયદો 7 વર્ષ પહેલાં કર્યો હતો, જે હજુ સુધી પૂરો થયો નથી.
યુવા નેતૃત્વની હિમાયત કરતા પ્રવીણ કોળીએ ઉમેર્યું હતું કે, હવે દેશ યુવાનોના હાથમાં જઈ રહ્યો છે અને ભાજપ પણ હવે Gen-Z એટલે કે યુવા નેતાઓને ટિકિટ આપી રહ્યું છે. તેમણે કુંવરજી બાવળીયાને હવે રાજકીય નિવૃત્તિ લઈ લેવાની સલાહ આપતા કહ્યું કે, તળાજા બેઠક પરથી દિવ્યેશ સોલંકીની ટિકિટ ફાઈનલ છે અને સમાજ હવે આવા જ યુવા ચહેરાઓને પસંદ કરે છે.
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