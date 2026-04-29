કોડીનારમાં સત્તા માટે ખેંચતાણ: કોંગ્રેસે સભ્યોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા, ભાજપ પણ સક્રિય
કોડીનાર તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસને 12 બેઠક, ભાજપને 11 અને એક બેઠક અપક્ષ ઉમેદવારને મળી છે.
Published : April 29, 2026 at 11:01 AM IST
કોડીનાર: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થયું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ જાહેર થતા રાજકીય ચિત્ર રસપ્રદ બન્યું છે. કોડીનાર તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસને 12 બેઠક, ભાજપને 11 અને એક બેઠક અપક્ષ ઉમેદવારને મળી છે. કોઇપણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી ના મળતા હવે સત્તા માટે ખેંચતાણ શરૂ થઇ છે.
કોડીનારમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે ખરાખરીનો ખેલ, અપક્ષ ઉમેદવાર 'કિંગ મેકર'
કોડીનાર તાલુકા પંચાયતમાં સત્તા સ્થાપવા માટે જરૂરી 13 બેઠકના આંકડાથી કોંગ્રેસ માત્ર એક બેઠક દૂર છે જ્યારે ભાજપને સત્તા મેળવવા માટે હજુ બે સભ્યોની જરૂર છે. એવામાં અપક્ષ ઉમેદવાર કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં આવી ગયો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકોમાં આલીદર, છારા, દેવલપુર, કાજ, નગડલા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી હતી, જ્યારે અરણેજ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવારનો વિજય ખાસ નોંધપાત્ર રહ્યો છે.
રાજકીય સૂત્રો અનુસાર, કોંગ્રેસ પોતાના તમામ 12 ચૂંટાયેલા સભ્યોને સુરક્ષિત રાખવા માટે અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. બીજી તરફ ભાજપ પણ ભાગફોડની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખતા સક્રિય બન્યું છે. બન્ને પક્ષ પોત પોતાના પક્ષમાં સંખ્યાબળ વધારવા માટે સતત વ્યૂહરચના બનાવી રહ્યા છે.
આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે કોડીનાર તાલુકાનું રાજકારણ હવે અત્યંત રસપ્રદ અને તણાવપૂર્ણ બની ગયું છે. સભ્યોના ‘ભૂગર્ભમાં’ જવાના અહેવાલો વચ્ચે સત્તા કઈ તરફ વળશે તે અંગે સસ્પેન્સ વધ્યું છે. આગામી દિવસોમાં અપક્ષ સભ્યની ભૂમિકા અને રાજકીય ચાલો આ સમગ્ર રમતનો નિર્ણાયક પાસો બની શકે છે.
