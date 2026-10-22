કોડીનારના પૂર્વ ધારાસભ્ય જે.ડી. સોલંકીની 'ઘરવાપસી': ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાયા
જેઠાભાઈ દાનાભાઈ સોલંકીએ 1981માં કોંગ્રેસથી કારકિર્દી શરૂ કરી બાદમાં 2012માં ભાજપમાં જોડાયા હતા
Published : October 22, 2026 at 6:43 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027 નજીક આવતાની સાથે જ રાજ્યના રાજકારણમાં 'આયા રામ ગયા રામ'ની પરંપરા ફરી એકવાર તેજ બની છે. ટિકિટ અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની લ્હાયમાં નેતાઓ પક્ષ પલટો કરી રહ્યા છે. આવો જ એક મોટો કિસ્સો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારમાંથી સામે આવ્યો છે.
2027 વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવતાની સાથે જ રાજ્યમાં રાજકીય ચહલ-પહલ તેજ બની છે. ઘણી જગ્યાએ ટિકિટ અને અસ્તિત્વની જંગ છેડાઈ રહી છે. કોડીનારના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ સંસદીય સચિવ જે.ડી. સોલંકીએ ભાજપ છોડીને ફરી કોંગ્રેસમાં ઘરવાપસી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ પ્રદેશ કોંગ્રેસના 'સંગઠન સંવાદ' કાર્યક્રમમાં તેમણે પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રીય નેતાઓની હાજરીમાં કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો.
1981 થી કોંગ્રેસી, વચ્ચે ભાજપમાં ગયા, ફરી ઘરવાપસી
જે.ડી. સોલંકીનો રાજકીય ઈતિહાસ ઘણો લાંબો અને રસપ્રદ છે. 1981થી તેમણે કોંગ્રેસના સિપાહી તરીકે રાજકારણ શરૂ કર્યું હતું. લાંબા સમય સુધી કોંગ્રેસ સાથે રહ્યા બાદ તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. વર્ષ 2012 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે ભાજપની ટિકિટ પર કોડીનાર બેઠક પરથી જીત મેળવીને ધારાસભ્ય બન્યા હતા અને બાદમાં સંસદીય સચિવ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. દાયકાઓ સુધી ભાજપમાં રહ્યા બાદ હવે તેઓએ ફરી કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે.
શા માટે આ પક્ષપલટો? - ઇનસાઇડ સ્ટોરી
રાજકીય સૂત્રોનું માનીએ તો, 2027 ની ચૂંટણીમાં કોડીનાર બેઠક પરથી ભાજપમાં પોતાની ટિકિટ નિશ્ચિત ન દેખાતા અને કોંગ્રેસ દ્વારા સંગઠનમાં મોટી જવાબદારી આપવાની ખાતરી મળતા તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે. કોડીનાર બેઠક કોળી સમાજના પ્રભુત્વ વાળી બેઠક છે અને જે.ડી. સોલંકી સમાજમાં મોટી પકડ ધરાવે છે. તેમના આવવાથી સોમનાથ-કોડીનાર પટ્ટામાં કોંગ્રેસને મજબૂતી મળશે તેવું કોંગ્રેસનું ગણિત છે.
પોતાના કોંગ્રેસમાં જોડાણ અંગે જે.ડી. સોલંકીએ જણાવ્યું કે, હું કોંગ્રેસમાં એટલા માટે જોડાઉં છું કેમ કે, કોડીનાર પંથકમાં માથાભારે સક્ષોનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે અને આ સામ્રાજ્ય હત્યા જેવા ગુનાના આરોપી અને જુદી જુદી નાની મોટી માથાકૂટૂ કરનાર હત્યાની કોશિશ જેવા ગુનામાં સંડોવાયેલા દિનુભાઈ બોઘાભાઈ સોલંકી, શીવાભાઈ સોલંકી ચલાવે છે જેની સામે મેં અનેક વિરોધ કર્યો અને હાઈકમાન્ડને પણ આની ટકોર કરી હતી. છતાં તેને ખુલ્લો દોર મળે છે અને એટલે હું ભાજપ છોડી અને કોંગ્રેસમાં ફરી જોડાઉં છું
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તમામ પાર્ટીઓએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. એક તરફ ભાજપ પોતાની મજબૂત સત્તાને યથાવત રાખવા માટે મહેનત કરી રહી છે તો બીજી પાર્ટીઓ વિપક્ષ તરીકે પોતાનો પક્ષ વધુ મજબૂત બનાવવા માટે જોર લગાવી રહી છે. આ બધામાં પોતાના ગણિત સાચા બેસાડવા માટે પાર્ટીઓ તરફથી તમામ પ્રકારના તોડ-જોડ આવનારા સમયમાં રાજ્યના રાજકારણમાં દેખાશે તે ચોક્કસની વાત છે.
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