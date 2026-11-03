ગીર સોમનાથ: કોડિનાર ધર્માંતરણ કેસમાં SITનો મોટો ખુલાસો, વધુ ત્રણ શખ્સો પકડાયા, કુલ છની ધરપકડ
SP જયદીપસિંહ જાડેજાએ SITની રચના કરી, અગાઉ ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ બાદ વધુ ત્રણની સંડોવણી ખુલતા કુલ છ શખ્સો કસ્ટડીમાં.
Published : November 3, 2026 at 8:06 AM IST
ગીર સોમનાથ: કોડિનારમાં બે સગીરાઓ સાથે જોડાયેલા ધર્માંતરણ, પોક્સો અને એટ્રોસિટી સહિતના ગંભીર ગુનામાં ગીર સોમનાથ પોલીસને વધુ એક સફળતા મળી છે. સમગ્ર પ્રકરણની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા રચવામાં આવેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની તપાસમાં વધુ ત્રણ શખ્સોની સંડોવણી સામે આવતાં પોલીસે તેમને પોલીસ કસ્ટડીમાં લીધા છે. અગાઉ આ કેસમાં ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આમ, અત્યાર સુધીમાં કુલ છ શખ્સો પોલીસની કાર્યવાહી હેઠળ આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન બંને સગીરાઓ સાથે ઉનાવા ખાતે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કોડિનારના એક વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારની દીકરી ગુમ થયાની કોડિનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરી હતી. એક સગીર બાળકી ગુમ થયાની રજૂઆત મળતાં પોલીસે આ મામલાને ગંભીરતાથી લઈને તાત્કાલિક અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન અન્ય એક સગીર બાળકી પણ ગુમ હોવાનું સામે આવતાં પોલીસ માટે મામલો વધુ ગંભીર બન્યો હતો.
પોલીસે બંને સગીરાઓને શોધવા માટે CCTV કેમેરા તેમજ મોબાઇલ ટાવર લોકેશનની મદદથી તપાસ શરૂ કરી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે બંને સગીરાઓ મહેસાણા જિલ્લાના ઉંઝા તાલુકાના ઉનાવા ખાતે આવેલી દરગાહમાં હોવાની માહિતી મળી હતી. જેના આધારે ગીર સોમનાથ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઉનાવા પહોંચી હતી અને સ્થાનિક પોલીસની મદદથી બંને સગીરાઓને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી કોડિનાર લાવવામાં આવી હતી.
પૂછપરછમાં ધર્માંતરણ કરાવ્યાની વિગતો સામે આવી
બંને સગીરાઓને કોડિનાર લાવ્યા બાદ તેમની માતાની હાજરીમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જેમાં પોલીસ સમક્ષ કેટલીક ગંભીર વિગતો સામે આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યા મુજબ, સાકીર ઉર્ફે બબલી અલ્તાફભાઈ પઠાણે અબ્દુલ હાજીભાઈ સંધીના કહેવાથી બંને સગીરાઓને ઉનાવા બોલાવી હતી. ત્યારબાદ ઉનાવા દરગાહના આસીફ કવાલી ઉર્ફે મરાઠી સાથે બંનેની ઓળખાણ કરાવવામાં આવી હતી.
તપાસમાં એવી વિગતો સામે આવી હતી કે સગીરાઓને હિન્દુ ધર્મનો ત્યાગ કરીને મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવવા માટે સમજાવવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવવાથી દુઃખ-દર્દ દૂર થશે અને સારી સવલતો મળશે તેવી વાતો કરવામાં આવી હોવાની વિગતો પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવી છે.
આ ઉપરાંત, એક સગીરાનું નવું નામ 'રોજીતાબાનુ' રાખવામાં આવ્યું હતું. તેને કાળો બુરખો પહેરાવી ઉનાવા દરગાહમાં ધર્મ પરિવર્તનને લગતી વિધિ કરાવી કલમા અને નમાજ પઢાવવામાં આવ્યાની વિગતો સામે આવી હતી. પોલીસથી બચવા માટે સગીરાઓના મોબાઇલનું સિમકાર્ડ તોડી નાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું હોવાની બાબત પણ તપાસમાં ખુલવા પામી હતી.
અગાઉ ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
બંને સગીરાઓની પૂછપરછ અને તપાસમાં સામે આવેલી વિગતોના આધારે કોડિનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં તા. 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરીને ત્રણ શખ્સોને રાઉન્ડ અપ કરી ધોરણસર ધરપકડ કરી હતી.
અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવેલા શખ્સો
- અબ્દુલભાઈ હાજીભાઈ જોખીયા (સંધી) - રહે. વિરાટનગર, ધરારનગર વિસ્તાર, કોડિનાર, જિ. ગીર સોમનાથ.
- મહમદ આશીફ અબ્દુલભાઈ અંસારી (આસીફ કવાલી ઉર્ફે મરાઠી) - રહે. ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા.
- સાકીર હુસેન ઉર્ફે બબલી અલ્તાફભાઈ પઠાણ - મૂળ રહે. સુરત, હાલ રહે. ઉનાવા, હનીફ ગેસ્ટ હાઉસની સામે, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા.
મેડિકલ તપાસમાં દુષ્કર્મની વિગતો સામે આવી
આ કેસની તપાસ દરમિયાન વધુ એક ગંભીર બાબત સામે આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મેડિકલ પરીક્ષણમાં ભોગ બનનાર સગીરા સાથે ઉનાવા ખાતે બળાત્કાર થયો હોવાનું જણાયું હતું. આ દિશામાં પોલીસે તપાસ આગળ ધપાવી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર પ્રકરણની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા SITની રચના કરવામાં આવી હતી.
SITની તપાસમાં વધુ ત્રણ શખ્સોની સંડોવણી ખુલ્લી
SITના ઇન્ચાર્જ અને ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન વધુ ત્રણ શખ્સોની સંડોવણી સામે આવતાં પોલીસે ત્રણેયને પોલીસ કસ્ટડીમાં લીધા છે.
ઝડપાયેલ નવા ત્રણ શખ્સોની વિગતો
- તાલીબહુસેન મુસ્તફાભાઈ શેખ - રહે. દરગાહની પાછળ, ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા. પોલીસ તપાસમાં તેની સામે બંને ભોગ બનનાર સગીરાઓ સાથે જબરદસ્તી શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ સામે આવ્યો છે.
- હુસેનભાઈ જમશેદભાઈ શેખ - રહે. બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા. પોલીસ તપાસમાં અન્ય શખ્સ સાથે મળીને બંને સગીરાઓ સાથે જબરદસ્તી શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ સામે આવ્યો છે.
- નાઝીમઅલી સમસુમિયા સૈયદ - રહે. અલ્ફા હોટલની પાછળ, ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા. તેની સામે ભોગ બનનાર સગીરાને દરગાહમાં એકલી બોલાવવા તેમજ વારંવાર ફોન કરીને તેનો પીછો કર્યાની વિગતો તપાસમાં સામે આવી છે.
કુલ છ શખ્સો સામે પોલીસ કાર્યવાહી
આમ, કોડિનાર ધર્માંતરણ કેસમાં અગાઉના ત્રણ અને SITની તપાસમાં સામે આવેલા વધુ ત્રણ મળી કુલ છ શખ્સો પોલીસની કાર્યવાહી હેઠળ આવ્યા છે. આ કેસમાં પોલીસ હવે સમગ્ર ઘટનાની કડીઓ જોડવા તેમજ અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.
આ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો
કોડિનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 137(2), 87, 54, ગુજરાત ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય (સંશોધન) અધિનિયમ-2021ની કલમ 4(1), પોક્સો અધિનિયમ-2012ની કલમ 17 અને 18 તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 3(2)(5) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ SITની તપાસ
સમગ્ર પ્રકરણમાં જુનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ ચાલી રહી છે. ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરી SITના ઇન્ચાર્જ તરીકે તપાસનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
કોડિનારથી શરૂ થયેલા આ પ્રકરણની કડીઓ મહેસાણા જિલ્લાના ઉનાવા સુધી પહોંચતાં તપાસમાં એક પછી એક ગંભીર વિગતો સામે આવી રહી છે. બે સગીરાઓના ગુમ થવાની રજૂઆતથી શરૂ થયેલી પોલીસ તપાસ હવે ધર્માંતરણ, પોક્સો અને દુષ્કર્મના ગંભીર ગુના સુધી પહોંચી છે. SIT દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને સમગ્ર પ્રકરણમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પોલીસ તપાસ ચાલુ છે.
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