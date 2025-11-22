ETV Bharat / state

કોડીનારમાં BLOના પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો, કહ્યું-"સરકારે રજૂઆત સાંભળી, અમને સંતોષ છે"

કોડીનારના BLO શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી હતી. પરિવારના સભ્યોએ શિક્ષણ મંત્રીની વાત સાંભળી મૃતદેહ સ્વીકાર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 11:36 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 12:22 PM IST

ગીર સોમનાથ : કોડીનાર તાલુકાના છારા ગામમાં ફરજ બજાવતા 40 વર્ષીય શિક્ષક અને BLO અરવિંદ મૂળજી વાઢેરે 21 નવેમ્બરના રોજ સવારે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. તેમણે પોતાના વતન દેવળી ખાતે માનસિક તણાવ અને ઉપલી કચેરીના કામના દબાણના લીધે જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું સુસાઈડ નોટમાં જણાવ્યું હતું.

"અમારા દીકરાની અંતિમવિધિ કરવા તૈયાર છીએ, બીજી કોઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી નથી. અમને સરકાર તરફથી પૂરેપૂરો સંતોષ છે. અમે માંગણી કરી છે એ ગ્રાહ્ય રાખી છે." -- રણવીરભાઈ ચુડાસમા (મૃતકના સસરા)

સ્વજનના નિધનથી પરિવારમાં રોષ : બીજી તરફ કોડીનાર સરકારી હોસ્પિટલ પર મૃતકના પરિવારજનો અનશન પર ઉતરી ગયા હતા. ત્યારે રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમ્ન વાજા ગાંધીનગરથી તાત્કાલિક કોડીનાર પહોંચ્યા હતા. કેબિનેટ મંત્રી સાથે જિલ્લા કલેક્ટર ઉપાધ્યાય, એસ.પી. જયદીપસિંહ જાડેજા સહિતના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. દરમિયાન પરિવારજનોની માંગ સંદર્ભે નગરપાલિકા કચેરી ખાતે મંત્રી અને અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી.

અંતે પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો : આ બેઠક બાદ મૃતકના પરિવાર મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર થયો હતો. મૃતકના સસરા અને પિતાએ સંમતિથી નિર્ણય લીધો હતો. મૃતક શિક્ષક અને BLO અરવિંદના સસરા રણવીર ચુડાસમાએ મંત્રી સાથેની બેઠક બાદ મીડિયાને જણાવ્યું હતું, અમારા જમાઈ ગુજરી ગયા છે એના માટે અમે ગવર્મેન્ટમાં રજૂઆત કરી છે. જે સરકારે સાંભળી છે અને અમને સંતોષ છે. અમારી માંગણી ગ્રાહ્ય રાખી છે.

Last Updated : November 22, 2025 at 12:22 PM IST

