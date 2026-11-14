કર્ણાટક ફરવા ગયેલા ગુજરાતી પરિવારની મજા માતમમાં ફેરવાઈ, બોટ પલટી જતાં દંપતીનું મોત, બે સંતાનો પણ બોટમા..
ગુજરાતી પરિવાર મૈસુરની યાત્રા પૂર્ણ કર્યા બાદ કુશાલનગર પહોંચ્યો અને અહીં તેઓ હરંગી ડેમના બેકવોટરમાં એક એડવેંચર વોટર સ્પોર્ટ્સ બોટ દ્વારા રાઈડ પર નીકળ્યાં હતા.
Published : November 14, 2026 at 1:40 PM IST
કોડાગુ: જિલ્લાના કુશાલનગર નજીક હરંગી સરોવરમાં શુક્રવારની સાંજે એક બોટ દુર્ઘટનાનો ભોગ બની, જેમાં વેકેશન મનાવવા માટે આવેલા ગુજરાતના એક દંપતીનું ડૂબી જવાથી મૃત્યું થયું છે.
સદનસીબે, દંપતીના બે સંતાનોનો બચાવ થયો છે. મૃતકોની ઓળખ 50 વર્ષીય ધર્મેશ અને તેમની 48 વર્ષીય પત્ની નિમ્મી તરીકે થઈ છે. તેમની પુત્રી, અવંશી (24) અને પુત્ર, અનુજ (22), તેઓ પણ બોટમાં સવાર હતા, તેમને ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવાઓ અને તાલીમ પામેલા બચાવ કર્મચારીઓ દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. મૃતક દંપતી તેમના બે સંતાનો સાથે કર્ણાટક પ્રવાસ માટે આવ્યા હતા.
તેઓ કુશાલનગર નજીક હરંગી જળાશયના બેકવોટરમાં સંતાનો સાથે સ્પીડબોટની સવારી કરી રહ્યા હતા દરમિયાન આ બોટ પલટી ગઈ. કુશાલનગર ગ્રામીણ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બોટ ડ્રાઈવરની બેદરકારીને કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાય છે. પોલીસે ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.
ગુજરાતી પરિવાર મૈસુરની યાત્રા પૂર્ણ કર્યા બાદ શુક્રવારે બપોરે કુશાલનગર પહોંચ્યો હતો. તેઓ હરંગી ડેમ (અને કેમ્પ નજીક) ના બેકવોટરમાં એક એડવેંચર વોટર સ્પોર્ટ્સ બોટ દ્વારા રાઈડ પર નીકળ્યાં હતા. ત્યારે વળાંક લેતી વખતે, હોડી અચાનક પલટી ગઈ, જેના કારણે દંપતી અને તેમના બાળકો પાણીમાં પડી ગયા. દંપતી હોડી નીચે ફસાઈ ગયા અને તેઓ મૃત્યુ પામ્યા, જ્યારે તેમના બે સંતાનોને બચાવી લેવામાં આવ્યા.
ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવાઓ અને પ્રશિક્ષિત બચાવ કર્મચારીઓની મદદથી, દંપતીના મૃતદેહને પાણીમાંથી બહાર કાઢીને કુશાલનગર સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. કુશાલનગર પોલીસે જણાવ્યું કે, પરિવારના અન્ય સભ્યોને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે. તેમના આગમન પર, પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે અને મૃતદેહો પરિવારને સોંપવામાં આવશે.
બોટ ડ્રાઈવરની અટકાયત
મૃતક દંપતીના બાળકોએ જણાવ્યું કે, બોટ ડ્રાઈવરની બેદરકારીને કારણે આ દુર્ઘટના થઈ તેમના નિવેદનોના આધારે, કુશાલનગર પોલીસે બોટ ડ્રાઈવરની અટકાયત કરી છે અને તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.
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