બામ્બુ પ્લાન્ટ માનવામાં આવે છે શુભ, જાણો શું છે ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટના ભાવ ?

હિન્દુ ધર્મમાં બામ્બુ એટલે કે વાંસનું ધાર્મિક મહત્વ લક્ષ્મીજી સાથે સીધું જોડાયેલુ હોવાથી ઘરમાં અને ધંધાના સ્થળ ઉપર વાંસની ઉપસ્થિત શુભ મનાઈ છે.

ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટ
ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: નવા વર્ષનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આવનારો વર્ષ સૌ કોઈ પોતાના વ્યવસાય, વેપાર-ધંધા માટે ફળદાયી નીવડે તેવી અપેક્ષા સેવતા હોય છે. ભાવનગરના જાહેર રસ્તા ઉપર બામ્બુ પ્લાન્ટ હાલ વેચાઈ રહ્યા છે.

જો કે હિન્દુ ધર્મમાં બામ્બુ એટલે કે જેને ગુજરાતીમાં વાંસ કહેવામાં આવે છે, તેનું ધાર્મિક મહત્વ લક્ષ્મીજી સાથે સીધું જોડાયેલુ હોવાથી ઘરમાં અને ધંધાના સ્થળ ઉપર વાંસની ઉપસ્થિત શુભ મનાઈ છે, આથી તેની માંગ વધુ રહે છે. પરંતુ ભાવનગરમાં જે બામ્બુ વેચાઈ છે તે ક્યાંના છે, અને શું છે તેનો ભાવ તે અહીં આપને જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટ (Etv Bharat Gujarat)

શહેરના રસ્તાઓ પર બામ્બુ પ્લાન્ટનું વેચાણ

ભાવનગર શહેરના કેટલાક માર્ગ ઉપર કાચના કુંડામાં બામ્બુ પ્લાન્ટ વેચાઈ રહ્યા છે, લખનઉથી આવેલા અમર નામના વિક્રેતાએ આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, આ બામ્બુ પ્લાન્ટ તેઓ દિલ્હીથી લાવ્યા છે. જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ તેમજ વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ તેને ગુડલક પણ કહેવામાં આવે છે, અને ઓક્સિજન માટે પણ સારું કહેવાય છે. અમે દિલ્હીથી આ બામ્બુ પ્લાન્ટ લાવીએ છીએ અને અહીંયા વેચીએ છીએ. જો કે આ એક ઈન્ડોર પ્લાન્ટ છે, એટલે તેને ઘરની અંદર રાખી શકાય છે.

બામ્બુ પ્લાન્ટને મનાઈ છે શુભ
બામ્બુ પ્લાન્ટને મનાઈ છે શુભ (Etv Bharat Gujarat)

બામ્બુ પ્લાન્ટ ક્યાંથી આવે અને શું છે ભાવ ?

ભાવનગર શહેરના હિમાલયા મોલ નજીક જાહેરમાં રસ્તા ઉપર બામ્બુ પ્લાન્ટ વેચતા અમર ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે દિલ્હીથી આ માલ લાવ્યા છીએ. જેમાં નાનો પ્લાન્ટ છે તેની 200 રૂપિયા કિંમત છે, તેનાથી થોડો મોટો હોય તો 500 અને તેનાથી પણ મોટો હોય તો 900 રૂપિયા જેવી કિંમતે વેંચીએ છીએ. જો કે આ પ્લાન્ટ થાઈલેન્ડથી આવે છે અને અહીંયા વેચાઈ છે. તેની સાથે આ લોટસ બામ્બુ પ્લાન્ટ છે, તે પણ ઘરમાં રાખવામાં શુભ માનવામાં આવે છે.

ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટ
ભાવનગરના રસ્તાઓ પર વેચાતા બામ્બુ પ્લાન્ટ (Etv Bharat Gujarat)

ખરીદનાર વર્ગ માને છે શુભ

હિમાલયા મોલ પાસે જાહેરમાં બામ્બુ પ્લાન્ટ વેચતા અમરભાઈ પાસે ભાવનગરમાં રહેતા વિનોદભાઈ મકવાણા બામ્બુ પ્લાન્ટ ખરીદવા આવ્યા હતા. ત્યારે ઇટીવી ભારતે વિનોદભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ બાંબુ પ્લાન્ટ આપણા ધર્મમાં ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને લોકો પોતાના ધંધા માટે પોતાની ઓફિસમાં ટેબલ ઉપર રાખતા હોય છે. હું પણ હાલમાં તેને ખરીદવા માટે જ આવ્યો છું.

