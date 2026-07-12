અમદાવાદમાં આવેલી આશાપુરા માતાજીની વાવ, ઈતિહાસ, આસ્થા અને સૂર્યવંશીય નિશાનીઓનું અનોખું સંગમ સ્થળ
હેરીટેજ સિટી અમદાવાદમાં એકથી ચડીયાતી ઐતિહાસિક ધરોહરો આવેલી છે, તેમાંથી એક છે બાપુનગરમાં આવેલી શ્રી આશાપુરા માતા વાવ મંદિર, જ્યાં આસ્થા અને ઈતિહાસ ધબકે છે.
Published : July 12, 2026 at 6:42 AM IST
અમદાવાદ: બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલી આશાપુરા માતાજીની વાવ આજે પણ ઇતિહાસ, સ્થાપત્ય અને આસ્થાનું જીવંત પ્રતિક બનીને ઉભી છે. શહેરના ધમધમતા જીવન વચ્ચે આવેલી આ પ્રાચીન વાવ વર્ષો જૂના જળસંચયના વૈભવની સાક્ષી પૂરું પાડે છે. વાવની અંદર જોવા મળતી કોતરણી, પથ્થરો પરના પ્રાચીન ચિહ્નો અને તેની અનોખી રચના ઇતિહાસપ્રેમીઓને આકર્ષે છે.
સ્થાપત્ય અને આસ્થાનું ઐતિહાસિક સ્થાન
સ્થાનિક માન્યતાઓ અનુસાર વાવમાં કેટલીક એવી નિશાનીઓ જોવા મળે છે જેને લોકો સૂર્યવંશીય પરંપરા સાથે જોડે છે. દિવાલો પર કોતરાયેલા પ્રતીકો, કમળાકૃતિઓ અને સૂર્ય જેવા આકારો પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક પરંપરાની ઝલક કરાવે છે.
જોકે આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુરાતત્વીય પુરાવો ઉપલબ્ધ નથી, તેમ છતાં આ નિશાનીઓ લોકોમાં કુતૂહલ જગાવે છે. વાવની બાજુમાં આવેલું આશાપુરા માતાજીનું મંદિર આ સ્થળને વધુ વિશેષ બનાવે છે.
વર્ષોથી હજારો ભક્તો અહીં દર્શન કરવા આવે છે અને માતાજી પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે. સ્થાનિક લોકો માટે આ સ્થળ માત્ર ઐતિહાસિક ધરોહર નહીં પરંતુ આસ્થાનું કેન્દ્ર પણ છે. - સંદીપભાઈ જોશી, મંદિરના પૂજારી
મંદિરના પૂજારી સંદીપભાઈ જોશીએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આશાપુરા માતાજીનું આ સ્થાન વર્ષોથી ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. અહીં માતાજીના દર્શન માટે દૂર-દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. વાવમાં જોવા મળતી કેટલીક પ્રાચીન નિશાનીઓ અને કોતરણીઓ અંગે વડીલો દ્વારા સૂર્યવંશ સાથે જોડાયેલી વાતો સાંભળવા મળે છે. આ વાવ માત્ર પાણીના સંગ્રહ માટે જ નહીં પરંતુ આપણા પ્રાચીન વારસા અને સંસ્કૃતિની ઓળખ તરીકે પણ મહત્વ ધરાવે છે.
આજે પણ અહીં ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને આસ્થાની ઝાંખી
સંદીપભાઈ જોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉના સમયમાં વાવ લોકો માટે જીવનરેખા સમાન હતી. અહીં પાણીની વ્યવસ્થા સાથે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પણ થતી હતી. આજે પણ માતાજીની કૃપા મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં આવે છે અને પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થવાની પ્રાર્થના કરે છે. સમયના પ્રવાહ સાથે અનેક પ્રાચીન સ્મારકો પોતાની ઓળખ ગુમાવી ચૂક્યા છે, પરંતુ બાપુનગરની આશાપુરા માતાજીની વાવ આજે પણ ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને આસ્થાની ગાથા સંભળાવી રહી છે. યોગ્ય સંરક્ષણ અને જાળવણી દ્વારા આ અનમોલ વારસાને આગામી પેઢીઓ સુધી પહોંચાડી શકાય તેમ છે.
ઈતિહાસકારની નજરે વાવ
જ્યારે ઈતિહાસકાર ફાલ્ગુનીબેન પુરોહિત જણાવે છે કે, ઘણી વખત આપણે ઈતિહાસ અને વારસાને માત્ર મકાનો અને ભૌતિક પદાર્થો સાથે જોડી દઈએ છીએ, પરંતુ તે સ્થાપત્ય, કળા અને ધરોહર પાછળના વિચારોને પણ સમજવા એટલા જ જરૂરી છે. એજ સાચો ઈતિહાસ છે અને એને પુનર્જીવિત કરવો જોઈએ.
શા માટે કરાતું હતું વાવનું નિર્માણ ?
ઈતિહાસકાર ફાલ્ગુનીબેન પુરોહિત જણાવે છે પહેલાના જમાનામાં વાવ શેના માટે બાંધવામાં આવતી હતી ? એ જમાના વાહનવ્યવહારના સાધનો એવા હતા નહીં, તે દરમિયાન સાધુ-સંતો, પ્રવાસીઓ, વેપારીઓ કે વટેમાર્ગુઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય, ત્યારે રાતવાસો કરવાની જગ્યા મળે, પાણીની સગવડ મળે, સવારની દૈનિકક્રિયાઓ પૂર્ણ થઈ શકે કે આરામ કરી શકે તેના માટે વાવનું નિર્માણ કરવામાં આવતું. આ પણ વાવ બાંધવાનો એક હેતુ હતો. એટલે કે જે શાસક છે તેનું કામ માત્ર મોટામોટા મહેલો બાંધવાનું, કિલ્લાઓ બાંધવાનું, યુદ્ધો કરવાનું એવું ન હતું, પરંતુ જે સામાન્ય માણસ છે તેમની જરૂરીયાતોની રક્ષા કરવાનું અને તેમની જરૂરીયાતોની પુર્તિ કરવાનું કે જેને આપણે આજની આધુનિક નાગરિકશાસ્ત્રની ભાષામાં વેલ્ફેર સ્ટેટ કહીએ છીએ તે ખરેખર આપણા પૂર્વજો અને તેમની પંરપરામાંથી ચાલ્યું આવ્યું છે અને વાવ સ્થાપત્ય તેનો નમુનો છે.