આકરી ગરમીમાં દ્રાક્ષને આરોગવાના ફાયદા જાણો, વિટામિન Cથી ભરપૂર ફળ કોલેસ્ટ્રોલ-ડાયાબિટીસમાં આપે છે રાહત
દ્રાક્ષમાં પોલીસીનોલ્સ હોય છે જે કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામા ખૂબ જ મદદ કરે છે.
Published : March 12, 2026 at 6:28 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 6:44 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ગરમીની સાથે દ્રાક્ષની પણ શરૂઆત થઇ છે. ગરમીને માત આપવા અને શરીરને સ્ફૂર્તિવાળુ રાખવા માટે દ્રાક્ષને ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. આકરી ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપવા માટે દરેક જીવ અનેક પ્રકારના ફળો આરોગતા હોય છે. મનુષ્ય પણ ગરમીમાં ઠંડક આપતા ફળો અને શરીરની એનર્જી વધારતા ફળોનું સેવન કરે છે. હાલમાં ઢગલા બંધ દ્રાક્ષ બજારમાં જોવા મળે છે. દ્રાક્ષ આરોગવાથી ગરમીમાંથી રાહત સાથે શરીરમાં કેવા પ્રકારની એનર્જી અને ફાયદારૂપ બને છે તેને આયુર્વેદ તબીબ પાસેથી જાણીએ.
દ્રાક્ષની બજારમાં ધૂમ આવક
ભાવનગર શહેરમાં એક અઠવાડિયા પહેલા જ ગરમીનો પારો ઊંચકાઈ ગયો છે. બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવું પણ લોકો માટે આકરૂ બની ગયું છે તેવી સ્થિતિમાં શહેરની બજારમાં દ્રાક્ષની આવકમાં પણ જબ્બર વધારો થયો છે. દ્રાક્ષ હાલમા 120થી લઈને 160 રૂપિયા સુધી એક કિલોમાં વહેંચાઈ રહી છે. બે પ્રકારની દ્રાક્ષ આવી રહી છે, એક લાંબી દ્રાક્ષ અને બીજી ગોળ દ્રાક્ષ આવે છે. જોકે, આકરી ગરમી વધવાને પગલે લોકો રાહત મેળવવા માટે દ્રાક્ષની ખરીદી કરી રહ્યા છે.
દ્રાક્ષ હાર્ટ, ઇમ્યુનિટી માટે ભરપૂર કેમ
ભાવનગરની તાપીબાઈ આયુર્વેદિક કોલેજના પ્રાધ્યાપક મનોજભાઈ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં દ્રાક્ષનો સમય થઈ ગયો છે. માર્કેટમાં દ્રાક્ષ આવી ગઈ છે. બે પ્રકારની દ્રાક્ષ આવે છે. જોકે આ બંને દ્રાક્ષમાં કન્ટેન્ટ સુગર લેવલ હાઇ હોય છે. ફાઇબર અને વોટર પણ હોય છે. દ્રાક્ષમાં વિટામિન C હોવાથી તે ઇમ્યુનિટી માટે અને હાર્ટ માટે ખૂબ સારી કહેવાય છે જેથી તેને આરોગવાથી ગરમીમાં રાહત જરૂર મળે છે.
કોલેસ્ટ્રોલ અને ડાયાબિટિસ માટે ફાયદાકારક
દ્રાક્ષ સ્વાદમાં ખાટી, મીઠી અને ગળી પણ હોય છે. આયુર્વેદ કોલેજના પ્રાધ્યાપક મનોજભાઈ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, દ્રાક્ષમાં પોલીસીનોલ્સ હોય છે જે કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામા ખૂબ જ મદદ કરે છે જેથી તેના માટે દ્રાક્ષ ખૂબ સારી છે. આ સાથે દ્રાક્ષ બ્રેઇન ફંકશનને પણ ઇમ્પ્રુવ કરે છે. જોકે, ખાસ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે થોડી માત્રામાં દ્રાક્ષ લેવામાં આવે તો તે તકલીફ રૂપ નથી કારણ કે તેમાં સુગર હોય છે. આમ છતાં પણ ડાયાબિટીસના દર્દી ડોક્ટરની સલાહ લઈને દ્રાક્ષનું સેવન કરી શકે છે.
આંખને ઠંડક આપે છે દ્રાક્ષ
ઉનાળાની ગરમીમાં મોટાભાગે લોકો દ્રાક્ષનું સેવન કરતા હોય છે ત્યારે આયુર્વેદ કોલેજના મનોજભાઈ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, દ્રાક્ષ આંખ માટે ખૂબ જ સારી કહેવાય છે. આ સાથે આયુર્વેદ પ્રમાણે દ્રાક્ષને સુકવીને આપણે જે સૂકા મેવા તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમ પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. બીજું કે આજના સમયમાં જે દ્રાક્ષ આવે છે તેમાં વ્યાપારીઓ કાચી લાવીને તેને પકવતા હોય છે તેમજ અન્ય પેસ્ટીસાઈડ દ્વારા પણ પકવેલી દ્રાક્ષ આવે છે, આથી દ્રાક્ષને આરોગતા પહેલા પાણીમાં સાફ કરવી ખૂબ જરૂરી છે.
