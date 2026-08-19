માર્ગ અકસ્માત ઘટાડવા અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસનું 'પ્રોજેક્ટ ગાર્ડિયન', જાણો કેવી રીતે કરશે કામ
અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં રોડ અકસ્માતમાં એક વર્ષમાં 400થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
Published : August 19, 2026 at 4:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માર્ગ અકસ્માતો અટકાવવા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે 'પ્રોજેક્ટ ગાર્ડિયન' (G.U.A.R.D.I.A.N. — Guarding Users And Roads through Discipline, Information, Awareness & Networking) નામની વિશેષ પહેલ શરૂ કરી છે. આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ટ્રાફિક નિયમોના અમલીકરણ પૂરતો મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ પોલીસ સાથે RTO, NHAI, સ્થાનિક તંત્ર, આરોગ્ય વિભાગ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, NGO અને નાગરિકોના સંયુક્ત સહયોગથી માર્ગ સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 28 અકસ્માત સંભવિત બ્લેક સ્પોટની ઓળખ
અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા 28 અકસ્માત સંભવિત ‘બ્લેક સ્પોટ’ અને 49 ટ્રાફિક જામવાળા સ્થળોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આ સ્થળોએ ટૂંકા અને લાંબા ગાળાના ધોરણે જરૂરી સુધારા કરવામાં આવશે. જિલ્લા રોડ સેફ્ટી કમિટી દ્વારા માર્ગ સુરક્ષાને લગતા 43 ચોક્કસ સૂચનો પણ સંબંધિત વિભાગોને મોકલવામાં આવ્યા છે.
અકસ્માતના ડેટા એનાલિસિસ, ટ્રાફિક રિસર્ચ અને તાલીમ માટે વિરમગામ ખાતે 10 હજાર ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ‘સેન્ટર ફોર રોડ સેફ્ટી એન્ડ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ’ વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. મુસાફરોની સુરક્ષા વધારવા માટે ‘અભય યાત્રી’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 7 હજારથી વધુ ઓટો-રિક્ષા અને ઈકો-વાનનું ડિજિટલ ટેગિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વાહન અને ચાલકની વિગતો સરળતાથી ચકાસી શકાય.
પ્રોજેક્ટ હેઠળ ભારે વાહનોના ચાલકો માટે આંખોની તપાસ, બ્લડ પ્રેશર અને થાક સંબંધિત મેડિકલ કેમ્પ યોજાશે. શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં માર્ગ સુરક્ષા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અવેરનેસ કેમ્પેઇન યોજાશે, જ્યારે NGO અને CSRના સહયોગથી હેલ્મેટ વિતરણ કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવશે. અકસ્માત સમયે તાત્કાલિક બચાવ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે ‘અભિરક્ષક’ અને QRT એટલે કે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમોને સજ્જ રાખવામાં આવશે. રસ્તાની ખરાબ સ્થિતિ, અપૂરતી લાઇટિંગ કે ટ્રાફિક સમસ્યા અંગે નાગરિકો માહિતી આપી શકે તે માટે વિશેષ વ્હોટ્સએપ નંબર અને પબ્લિક આઉટરીચ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્યના પોલીસ વડા ઓમ પ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા એક વર્ષમાં હત્યાના બનાવોમાં આશરે 40 લોકોનાં મોત થયાં હતાં, જ્યારે માર્ગ અકસ્માતોની વાત કરીએ તો એક જ વર્ષમાં 400થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. આ ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ‘પ્રોજેક્ટ ગાર્ડિયન’ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા માટે ડેડિકેટેડ મોનિટરિંગ કમિટી સતત પરિણામો પર નજર રાખશે, જેથી માર્ગ અકસ્માતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો લાવી શકાય.”
આ પણ વાંચો: