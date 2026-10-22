પુણ્ય કમાવવાના ચક્કરમાં ક્યાંય આપણે પાપનું ભાથું તો નથી બાંધી રહ્યાં ને ? પક્ષીઓના આહાર વિશે આ જાણવું જરૂરી
પુણ્ય કમાવવાના ચક્કરમાં આપણે પશુ-પક્ષીઓને જાણતા-અજાણતા માનવીનો આહાર આપતા થઈ ગયા છે. પરંતુ આ ખોરાક પક્ષીઓ માટે ઘાતક બની રહ્યો છે. જાણો કેવી રીતે ?
Published : October 22, 2026 at 7:22 PM IST
ભાવનગરઃ વર્ષોથી અનેક પક્ષીઓને નવું જીવનદાન આપવામાં ભાવનગરના જીવદયા પ્રેમી રાજુભાઇ યોગદાન આપતા આવ્યા છે. હાલમાં કોયલ જેવા પક્ષીઓમાં આવેલી બીમારીના કેસમાં એક સરખા રોગ અને સમસ્યાઓ સામે આવી છે. જો કે પ્રાથમિક તારણ ખોરાક છે. ત્યારે શું માણસનો આહાર પક્ષીઓ માટે છે ? પુણ્યના ચક્કરમાં આપણે ક્યાંક પાપના ભાગીદાર તો નથી બની રહ્યા ને ?
પુણ્ય કમાવવાના ચક્કરમાં આપણે પશુ-પક્ષીઓને જાણતા-અજાણતા માનવીનો આહાર આપતા થઈ ગયા છે. પરંતુ આ ખોરાક પક્ષીઓ માટે ઘાતક બની રહ્યો છે. ભાવનગરમાં વર્ષોથી જીવદયાનું કામ કરતા વ્યક્તિ પાસે એક-બે નહીં પણ અડધો ડઝનથી વધુ બીમાર કોયલ આવી અને તેની સમસ્યા પણ સરખી હતી.
એક જ સમસ્યાવાળી 7 કોયલો ઈજાગ્રસ્ત
ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી રહેતા રાજુભાઈ ચૌહાણ છેલ્લા 25 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી વોલેન્ટિયર તરીકે કામ કરે છે. ઇજાગ્રસ્ત પક્ષીઓની સારવાર કરીને સ્વસ્થ કરી તેમને ફરી ખુલ્લા આકાશમાં છોડી મૂકે છે. રાજુભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ઘણા બધા અલગ પ્રકારના પક્ષી આવતા હોય છે. કાબર, કોયલ, કાગડો, પોપટ જેવા બધા પક્ષીઓમાં ગરમીમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને ઠંડીમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ છેલ્લા 15 થી 20 દિવસથી હમણાં ગુજરાતીમાં કોયલ અને અંગ્રેજીમાં કુહ કુહ કહેવાય છે તેવી સાત જેટલી કોયલ આવી છે.
સાત જેટલી કોયલની સ્થિતિ ગંભીર
રાજુભાઈ ચૌહાણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ સાત જેટલી કોયલ આવી છે, તેમાં બધાને એક જ સરખી સમસ્યા જોવા મળી છે. જેમાં તેઓની પાંખ કામ કરતી નથી. પગ ચાલતા નથી એટલે કે ઉડી શકતી નથી. આથી ડોક્ટરને બતાવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે ખોરાકમાં ફેરફાર થઈ ગયો હોય તેવું પ્રાથમિક લાગે છે, એટલે હું લોકોને અપીલ કરીશ કે ગાંઠીયા નાખતા હોય અથવા તો રાતનો વાસી ખોરાક હોય જેમાં ફંગસ થઈ જતું હોય છે તે નાખવાથી આ પ્રકારની સમસ્યા પક્ષીઓમાં આવતી હોય છે. પક્ષીઓને ઈશ્વરે આપેલો ખોરાક જ આરોગવા દેવો જોઈએ.
પશુ ચિકિત્સકના મતે પક્ષીઓની
ભાવનગરના પશુ દવાખાનાના ડોક્ટર નિકુંજ પડીયાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે આપણે પુણ્યના ભાગરૂપેે પશુ કે પક્ષીઓને આહાર આપતા હોઈએ છીએ. પશુ કે પક્ષી ચોક્કસ આહાર મળે તે યોગ્ય હોય. ચણ નાખવાના ચક્કરમાં આપણે બગડેલા કે દવા છટકાવ કરેલા બિયારણ નાખી દેતા હોઈએ છીએ. તેમાં રહેલી ઝેરી દવાની અસર પક્ષીઓમાં થતી હોય છે અને આકસ્મિક મોત પણ થતા હોય છે.
માનવીનો ખોરાક પક્ષીઓ માટે જોખમી
ડોક્ટર નિકુંજ પડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હવે વાત ઘણા સમાજમાં જીવદયા લોકો પક્ષીઓને ગાંઠિયા, નમકીન, મમરા એવું નાખતા હોય છે, તેલવાળા ફરસાણ હોય તે નાખતા હોય છે. પક્ષીઓ માટે માત્ર ચણ ઈશ્વરે બનાવેલું છે કેટલાક પક્ષી ફળફળાદી ખાતા હોય છે. આપણુ કોઈપણ તેલવાળું ફરસાણ કે મેંદાવાળો આહાર આપે એટલે એના પાચનતંત્રને અસર કરે છે અને પક્ષીઓનું આકસ્મિક મોત થતું હોય છે. આપણને એમ થાય કે આપણે પુણ્ય કરીએ છીએ પણ પાપનું ભાથુ બાંધી લેતા હોય તેવું મારું માનવું છે.
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