જુનાગઢ જિલ્લાનું એ ગામ, જેને ચુડાસમા વંશના રાજાઓએ બનાવી હતી સોરઠ પ્રદેશની રાજધાની
ચુડાસમા વંશના રાજાઓ રા'નવઘણ અને રા'ખેંગાર સોરઠ પ્રદેશ પર વંથલી રાજધાનીથી રાજ્યનો કારભાર ચલાવતા હતા. જાણો આજના વંથલીનો જાજરમાન ઇતિહાસ.
Published : September 24, 2026 at 4:50 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લાનું આજનું વંથલી શહેર મહાભારત સ્કંધ અને વામન પુરાણમાં વામન સ્થલી તેમજ 13મી સદીમાં આવેલા જૈન ધર્મગ્રંથ વિવિધ તીર્થ કલ્પમા વામણથલી તરીકે વંથલીનો ઉલ્લેખ થયો છે.
હજારો વર્ષ પછી પછી વામનસ્થલી આજે વંથલી તરીકે ઓળખાઈ રહ્યું છે. ચુડાસમા વંશના રાજાઓ રા'નવઘણ અને રા'ખેંગાર સોરઠ પ્રદેશ પર વંથલી રાજધાનીથી રાજ્યનો કારભાર ચલાવતા હતા. જુઓ આજનું વંથલી એટલે કે હજારો વર્ષ પૂર્વેનું વામનસ્થલી અને તેનો જાજરમાન ઇતિહાસ.
વામનસ્થલીથી વંથલી સુધીનો ઝળહળતો ઇતિહાસ
જૂનાગઢ જિલ્લાનું વંથલી શહેર આજથી વર્ષો પૂર્વે સોરઠની રાજધાની તરીકે ઓળખાતુ હતું, જોકે તેનું નામ વંથલી નહીં પરંતુ વામનસ્થલી હોવાનો ઇતિહાસ મહાભારત સ્કંધ અને વામન પુરાણમાં જોવા મળે છે, જૈન ગ્રંથ વિવિધ તીર્થ કલ્પ કે જે 13મી સદીમાં લખાયેલો હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં આજના વંથલીનું નામ વામણથલી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જુનાગઢના ચુડાસમા વંશજના સત્તાકાળ દરમિયાન આજનું વંથલી સોરઠ પ્રદેશની રાજધાની તરીકે પ્રખ્યાત હતું. મહાભારત સ્કંધ અને વામન પુરાણના સમયમાં વામનસ્થલી નામ રાખવા પાછળ પણ ઇતિહાસ જોડાયેલો છે એટલે કે વનમાં વસેલી નગરી તેવું માનવામાં આવે છે.
બલી રાજાને કારણે વિષ્ણુનો વામન અવતાર
આજે જેને બીલખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે બલી રાજાના સમયમાં બિલિખ્યાત નગર તરીકે ઓળખાતું હતું, જેમાં બલિરાજાનું સામ્રાજ્ય હતું, જેણે તમામ દેવતાઓને પરાજિત કર્યા જેથી બલિરાજાને હરાવવા માટે દેવતાઓ માટે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુએ બટુકના રૂપમાં વામન રુપમાં વંથલીના સૂર્ય કુંડ નજીક અવતાર ધારણ કર્યો, ત્યારથી વંથલીને વામનસ્થલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
વામન રૂપે વિષ્ણુએ બલી પાસે ત્રણ ડગલાં જમીન માંગી જેમાં પ્રથમ ડગમાં પૃથ્વી, બીજા ડગમાં આકાશ અને ત્રીજું ડગ બલિરાજાના મસ્તક પર મૂકીને તેને પાતાળ લોક મોકલી દીધો હતો. ત્યારથી ભગવાન વિષ્ણુએ ધારણ કરેલા વામન સ્વરૂપને કારણે વંથલી વામનસ્થલી નગર તરીકે ઓળખ પામી,જ્યાં આજે ભારતનું એકમાત્ર વામન મંદિર પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
વામનસ્થલીના સૂર્યકુંડ અને ભાણાવાવ
વંથલીમાં આવેલો સૂર્યકુંડ પૂત ધર્મના સમયનો હોવાનું માનવામાં આવે છે, બલિરાજાને હરાવવા માટે અહીં ભગવાન વિષ્ણુએ વામન અવતાર ધારણ કર્યો હતો, આવો ધર્મગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, સાથે સાથે વંથલીમાં આવેલી ભાણાવાવ કોઈ પણ વ્યક્તિના પ્રસંગમાં વાવના કિનારે ચિઠ્ઠી લખીને મૂકવામાં આવે તો અહીંથી જરૂરિયાત મુજબ સોનાના વાસણો પ્રાપ્ત થતા હતા. આવો ઇતિહાસ પણ વંથલીમાં આવેલા સૂર્યકુંડ અને ભાણાવાવ સાથે જોડાયેલો છે.
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