ઉતરાયણે ઈજા!, સાવરકુંડલામાં આધેડનું ગળુ કપાયું તો જેતપુરમાં બાઈક સવારનું મોઢું ચિરાયું

આજે અમરેલીના સાવરકુંડલા અને રાજકોટના જેતુપુરમાં ગળુ કપાઈ ગયાની ઘટનાઓ સામે આવી છે.

સાવરકુંડલામાં આધેડનું ગળુ કપાયું તો જેતપુરમાં બાઈક સવારનું મોઢું ચિરાયું
સાવરકુંડલામાં આધેડનું ગળુ કપાયું તો જેતપુરમાં બાઈક સવારનું મોઢું ચિરાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
અમેરલી/ રાજકોટ : મકરસંક્રાતિના તહેવારમાં લોકો આખો દિવસ ધાબા પર પતંગ ઉડાડવાની મજા માણતા હોય છે, ત્યારે આ પતંગની દોરી જે ચાઈનીઝ અને અન્ય પાકા કલર દ્વારા રંગાયેલી હોય છે. જેના કારણે રસ્તા પર પસાર થતા લોકોને આ દોરીનો ભોગ બનતા હોય છે. જે અવારનવાર ઘણી ઘટના ઓ સામે આવતી હોય છે. જેમાં આજે અમરેલીના સાવરકુંડલા અને રાજકોટના જેતુપુરમાં ગળુ કપાઈ ગયાની ઘટનાઓ સામે આવી છે.

સાવરકુંડલામાં એકનું ચાઈનીઝ દોરીથી ગળુ કપાયું, સાત ટાંકા આવ્યા

અમરેલીના સાવરકુંડલા શહેરના ખાદી કાર્યાલય વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણ પૂર્વે પતંગની પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ માંઝાથી એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો છે. ખાદી કાર્યાલય વિસ્તારમાં રહેતા 56 વર્ષીય ભુપતભાઈ પાટડીયા સવારે ગાયોને ચારો નાખવા માટે બહાર ગયા હતા, તે દરમિયાન અચાનક ચાઈનીઝ માંઝાની દોરી તેમના ગળામાં લપેટાઈ ગઈ હતી.

માંઝાની ધારદાર દોરીથી ભુપતભાઈને ઈજા
માંઝાની ધારદાર દોરીથી ભુપતભાઈને ઈજા (ETV Bharat Gujarat)

આ માંઝાની ધારદાર દોરીથી ભુપતભાઈના ગળાના ભાગે ઊંડો કાપ પડતાં તેઓ લોહીલુહાણ હાલતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા અને તાત્કાલિક તેમને સારવાર અર્થે સાવરકુંડલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબોએ તાત્કાલિક સારવાર આપીને ગળાના ભાગે 7 ટાંકા લઈ ભુપતભાઈનો જીવ બચાવ્યો હતો.

હાલ ભુપતભાઈની હાલત જોખમમુક્ત હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું છે અને તેઓ તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા છે.

જેતપુરમાં એકનું ચાલુ બાઈકે પતંગની ધારદાર દોરીથી ઈજા

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર શહેરમાં રહેતા નિલેશ ખત્રી નામના એક યુવક સાથે આ દુર્ઘટના બની હતી. નિલેશભાઈ પોતાના કામ અર્થે બાઈક લઈને જેતપુરના ભરચક વિસ્તાર ગણાતા સરદાર ચોક પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે અચાનક જ ક્યાંકથી પતંગની ધારદાર દોરી તેમના પર આવી પડી હતી. બાઈક ચાલુ હોવાથી દોરી અચાનક નિલેશભાઈના મોઢાના ભાગે અને ગળાના ભાગે ઘસાઈ હતી. દોરી એટલી તીક્ષ્ણ હતી કે પળવારમાં જ યુવકના ચહેરા પર ઉંડો ઘા પડી ગયો હતો અને લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું.

જેતપુરમાં એકનું ચાલુ બાઈકે પતંગની ધારદાર દોરીથી ઈજા (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બનતાની સાથે જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને ઈજાગ્રસ્ત નિલેશ ખત્રીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલના ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ કરતા યુવકના મોઢાના ભાગે થયેલો ઘા ગંભીર હોવાનું જણાવ્યું હતું. લોહી વહેતું અટકાવવા અને ઘા રૂઝવવા માટે યુવકને ટાંકા લેવાની ફરજ પડી હતી. હાલ યુવકની સારવાર ચાલી રહી છે અને તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

જેતપુરમાં એકનું ચાલુ બાઈકે પતંગની ધારદાર દોરીથી ઈજા
જેતપુરમાં એકનું ચાલુ બાઈકે પતંગની ધારદાર દોરીથી ઈજા (ETV Bharat Gujarat)

જેતપુરની આ ઘટના વાહનચાલકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. મકરસંક્રાંતિના દિવસોમાં બજારો અને રસ્તાઓ પર પતંગની દોરી ગમે ત્યારે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ દોરી કે કાચ પાયેલી ધારદાર દોરી ટુ-વ્હીલર ચાલકો માટે યમદૂત સમાન બની રહી છે. તંત્ર દ્વારા પ્રતિબંધ હોવા છતાં આવી ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે તે ચિંતાનો વિષય છે.

આ ઘટનાને પગલે તંત્ર દ્વારા ઉત્તરાયણ પૂર્વે પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ માંઝાનો ઉપયોગ ન કરવા અને પતંગ ચગાવતી વખતે પોતાની તેમજ અન્ય લોકોની સુરક્ષા રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ચાઈનીઝ દોરી માનવજીવન તેમજ પશુ-પક્ષીઓ માટે અત્યંત ઘાતક સાબિત થતી હોવાથી જનસામાન્યએ સાવચેત રહેવાની તંત્રની ખાસ વિનંતી છે.

