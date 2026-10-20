ગુજરાતના સિદ્ઘપુરમાં ઉત્તરાયણે નહીં પણ દશેરામાં કેમ ચગાવાય છે પતંગ, જાણો મહાન રાજા સાથે જોડાયેલી લોકવાયકા
સિદ્ધપુરમાં મકરસંક્રાંતિના દિવસે પતંગ ચગાવવાની પરંપરા નથી, જ્યારે દશેરાના દિવસે પતંગોત્સવ મનાવવામાં આવે છે.
Published : October 20, 2026 at 6:41 PM IST
સિદ્ઘપુર:ઐતિહાસિક નગરી પાટણ અને તેની નજીક આવેલી ધાર્મિક નગરી સિદ્ધપુરનો ઇતિહાસ અનેક રોચક અને રસપ્રદ પરંપરાઓથી ભરેલો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં એક એવું પણ શહેર છે, જ્યાં મકરસંક્રાંતિના દિવસે નહીં, પરંતુ દશેરાના પર્વે પતંગ ચગાવવાની અનોખી પરંપરા જોવા મળે છે. જી હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ માતૃગયા તીર્થ તરીકે દેશભરમાં પ્રસિદ્ધ સિદ્ધપુરની.
લોકવાયકા મુજબ, સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના અવસાન સાથે મકરસંક્રાંતિના દિવસને જોડવામાં આવે છે. આ માન્યતાને કારણે સિદ્ધપુરમાં મકરસંક્રાંતિના દિવસે પતંગ ચગાવવાની પરંપરા નથી, જ્યારે દશેરાના દિવસે પતંગોત્સવ મનાવવામાં આવે છે.
પરંતુ સમયની સાથે આ અનોખી પરંપરાનું મહત્ત્વ ઘટી રહ્યું છે. ત્યારે સિદ્ધપુરના સિનિયર સિટીઝનોએ આગળ આવીને પરંપરાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. પતંગ ચગાવીને તેમણે આજની યુવા પેઢીને સંદેશ આપ્યો છે કે જો આપણે આપણા ઇતિહાસ અને પરંપરાનું જતન નહીં કરીએ, તો આવનારી પેઢીઓ માટે આ ગૌરવશાળી વારસો માત્ર ભૂતકાળ બનીને રહી જશે.
મકરસંક્રાંતિ એટલે પતંગોનો પર્વ!
14 જાન્યુઆરીના રોજ ગુજરાતભરમાં આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી છવાઈ જાય છે. સવારથી જ ધાબાં પર લોકોની ભીડ જામે છે અને 'કાયપો છે'ના ગગનભેદી નારા સાથે પતંગરસિયાઓ પર્વની ઉજવણી કરે છે.
પરંતુ સિદ્ધપુરની પરંપરા કંઈક અલગ જ છે.અહીં મકરસંક્રાંતિના દિવસે પતંગ ચગાવવામાં આવતા નથી, પરંતુ દશેરાના દિવસે પતંગ ચગાવીને પર્વની ઉજવણી કરવાની અનોખી પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે. જોકે, બદલાતા સમયની સાથે સિદ્ધપુરમાં પણ આ પરંપરાનો રંગ ધીમે ધીમે ફિક્કો પડી રહ્યો છે.
શિક્ષણ, રોજગાર અને અન્ય કારણોસર યુવા પેઢી અમદાવાદ, નડિયાદ, મહેસાણા અને પાટણ જેવા શહેરો તરફ વળી રહી છે. જેના કારણે દશેરાના દિવસે સિદ્ધપુરના આકાશમાં પતંગોની સંખ્યા ઘટતી હોવાની ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં સિદ્ધપુરના સિનિયર સિટીઝનોએ પરંપરાને ફરી જીવંત બનાવવા માટે પહેલ કરી છે. સિનિયર સિટીઝનોએ પોતે પતંગ ચગાવીને યુવા પેઢીને એક મહત્ત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો છે. પરંપરા માત્ર ઇતિહાસનાં પાનાંમાં લખાયેલી વાત નથી, પરંતુ તેને જીવંત રાખવાની જવાબદારી સમાજની દરેક પેઢીની છે.
જો આજની પેઢી પોતાના સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન નહીં કરે, તો આવનારા સમયમાં આ અનોખી પરંપરા માત્ર યાદોમાં જ સીમિત બનીને રહી જશે. સિદ્ધપુરના સિનિયર સિટીઝનોની આ પહેલ માત્ર પતંગ ચગાવવાની પ્રવૃત્તિ નથી, પરંતુ પોતાની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ અને પરંપરાને બચાવવાનો એક સરાહનીય પ્રયાસ છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે સિનિયર સિટીઝનોએ શરૂ કરેલી આ પહેલને સિદ્ધપુરની યુવા પેઢી કેટલો સાથ આપે છે અને દશેરાના દિવસે પતંગ ચગાવવાની આ અનોખી પરંપરાને ફરી એકવાર નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય છે કે નહીં. કારણ કે ઇતિહાસ ત્યારે જ જીવંત રહે છે, જ્યારે નવી પેઢી તેને ગૌરવ સાથે આગળ ધપાવે છે.
સિદ્ધપુરના સિનિયર સિટીઝનોની આ પહેલ માત્ર પતંગ ચગાવવાની પ્રવૃત્તિ નથી, પરંતુ પોતાની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ અને પરંપરાને બચાવવાનો એક સરાહનીય પ્રયાસ છે.હવે જોવાનું એ રહેશે કે સિનિયર સિટીઝનોએ શરૂ કરેલી આ પહેલને સિદ્ધપુરની યુવા પેઢી કેટલો સાથ આપે છે અને દશેરાના દિવસે પતંગ ચગાવવાની આ અનોખી પરંપરાને ફરી એકવાર નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય છે કે નહીં.કારણ કે ઇતિહાસ ત્યારે જ જીવંત રહે છે, જ્યારે નવી પેઢી તેને ગૌરવ સાથે આગળ ધપાવે છે.
આ પણ વાંચો:
સાહસ અને વીરતાનું પ્રતિક એટલે મણિયારો રાસ, નવરાત્રિમાં મહેર સમાજ દ્વારા થતા વિશેષ પ્રકારના રાસનું ઐતિહાસિક મહત્વ
ગાંધીનગરના કેસરિયા ગરબામાં હજારો દીવડાઓથી ‘નમો-25 વર્ષ સુશાસનનાં’ની આકૃતિનું નિર્માણ