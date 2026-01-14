ETV Bharat / state

રાજ્યના મંત્રી અને ધારાસભ્યોએ ઉતરાયણ પર્વની કરી ઉજવણી, "મારી પતંગ કોઈ નહીં કાપી શકે" સાંસદ બોલ્યા આવુ

રાજકીય નેતાઓએ રાજ્ય અને વિસ્તારના નાગરિકોને ઉત્તરાયણ પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવી.

January 14, 2026

ગુજરાત : મકરસંક્રાતિ તહેવાર એવો તહેવાર છે, જેમાં નાના થી માંડીને મોટા દરેક લોકો પોત પોતાના ધાબા પર પરિવાર સાથે પતંગ ચગાવીને આ તહેવારની ઉજવણી કરતા હોય છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારના મંત્રી અને ધારાસભ્યોએ પણ ઉતરાયણની ઉજવણી કરી છે.

ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ દંડક અને નડીયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી. તેમણે વિકાસની પતંગ ચગાવી વિકાસ, પ્રગતિ અને સકારાત્મક રાજકારણના સંદેશ સાથે રાજ્ય અને વિસ્તારના નાગરિકોને ઉત્તરાયણ પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

નડીયાદના વિકાસનો પતંગ અત્યારે ચગી રહ્યો છે: ધારાસભ્ય

ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આજે ઉત્તરાયણ છે. ઉત્તરાયણ પર્વની સૌને શુભકામના પાઠવું છું, સાથે સાથે બધાને ખબર જ છે કે નડીયાદનો વિકાસનો પતંગ અત્યારે ચગી રહ્યો છે. હમણા જ આપણા કેબિનેટ મંત્રી શહેરી વિકાસ કનુભાઈ અહીં આવીને ગયા અને લગભગ દોઢસો કરોડ રૂપિયાના કામો નડીયાદને આપ્યા છે, એટલે નડીયાદનો વિકાસ અવિરતપણે થાય છે.

નડીયાદ મ્યુનિસિપાલિટી હતુ એનું કોર્પોરેશન બન્યુ એટલે એનો વિકાસ ડબલ ઝડપથી થવાનો છે. પહેલા 8/9 મહિના અમને કોર્પોરેશન બન્યા પછી કામો મંજૂર કરાવવામાં અને સ્ટાફ મુકાવવામાં જે થોડી મુશ્કેલીઓ પડી એના કારણે થોડી ગતિ ઓછી હતી, પણ હવે ગતિ પકડાઈ છે અને વિકાસના કાર્યો શરૂ થઈ ગયા છે. લગભગ હું એવું માનું કે આવનારા વર્ષની અંદર આ નડીયાદનો વિકાસ એ ખૂબ આગળ વધવાનો છે. નડીયાદ એક જુદી જ ઓળખ પોતાની બનાવશે, એવુ ચોક્કસપણે મને દેખાઈ રહ્યું છે.

મંત્રી કૌશીક વેકરીયા અને સાંસદ ભરત સુતરીયાએ ચગાયો પતંગ

રાજ્ય સરકારના ઉર્જા અને કાયદા વિભાગના મંત્રી કૌશીક વેકરીયા અને સાંસદ ભરત સુતરીયાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને નાગરિકો સાથે પતંગ ઉત્સવ મનાવી અનોખી ઉજવણી કરી હતી. મંત્રી કૌશીક વેકરીયાએ સામાન્ય કાર્યકરની જેમ ધાબા પર ચડી પતંગ ઉડાવી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ સર્જ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “ભાજપનો પતંગ કાયમી ઊંચાઈ પર રહેશે,” અને સંગઠનની એકતા તથા વિકાસના માર્ગે અડગ રહેવાનો સંદેશ આપ્યો હતો.

સાંસદ ભરત સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે વિકાસની પતંગ ઉડી રહી છે, તેમજ નાગરિકોને ઉત્સાહ અને સુરક્ષિત રીતે પતંગ ઉડાવી ઉત્તરાયણ પર્વ ઉજવવાની અપીલ કરી હતી. ક્યારે રાજ્યભરમાં હાલ મકરસંક્રાંતિના દિવસે લોકો ખુશીથી પતંગો ચગાવી રહ્યા છે, અમરેલી જીલ્લો પણ હાલ પતંગમય બન્યો છે. લોકોની સાથે સાથે નેતાઓ પણ પોતાના પગથીના ધાબા પર ચડી પતંગના પેજ લડાવી રહ્યા છે, ત્યારે નેતા ઓ પણ લોકો વચ્ચે ગયા હતા અને એક બીજા નાં મોં મીઠાં કરાવી પતંગ ચડાવી હતી.

વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી મકરસંક્રાંતિનો પર્વ પરંપરાગત રીતે અને ધામધૂમથી ઉજવ્યો

વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ થરાદ શહેર ખાતે નાગરિકો સાથે મકરસંક્રાંતિનો પર્વ પરંપરાગત રીતે અને ધામધૂમથી ઉજવ્યો હતો. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો તથા સ્થાનિક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મકરસંક્રાંતિના પાવન અવસરે અધ્યક્ષએ રાજ્યના નાગરિકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

"આ પવિત્ર દિવસે થરાદ શહેરના પ્રજાજનોને રાજ્ય સરકારે મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપી છે. રાજ્યના શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા થરાદ નગરપાલિકાને “ક” વર્ગમાંથી ઉન્નત બનાવી “અ” વર્ગની નગરપાલિકા જાહેર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે." - શંકરભાઈ ચૌધરી, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ

શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણયથી હવે થરાદ શહેરના વિકાસ માટે અગાઉ મળતી 3 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટના સ્થાને ૧૨ કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મળશે. સાથે જ નગરપાલિકાના મહેકમમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે અને અગાઉના ૬૦ કર્મચારીઓની જગ્યાએ ૧૬૫ કર્મચારીઓનું મહેકમ ઉભું થશે. દર વર્ષે અંદાજે ૨૫ કરોડ રૂપિયા જેટલી વધારાની રકમ ઉપલબ્ધ થવાથી થરાદ શહેરનો સર્વાંગી વિકાસ થશે અને નાગરિકોની સુખાકારીમાં વધારો થશે.

અધ્યક્ષ એ ઉત્તરાયણના પર્વનું મહત્વ સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તરાયણ એ અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફની યાત્રાનું પ્રતિક છે. આ પાવન દિવસે સૂર્ય ભગવાન ધનુ રાશિમાંથી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે અને પૃથ્વી પર નવી ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. ઉત્તરાયણ દાન-પુણ્યનો તહેવાર છે, જેમાં ગૌમાતાને ગોળ અને ઘાસ ખવડાવવું, પક્ષીઓને દાણા નાખવા અને સૂર્યપ્રકાશમાં પતંગ ચગાવવાની પરંપરા રહી છે.

તેમણે નાગરિકોને સંવેદનશીલતા સાથે ઉત્સવ ઉજવવાની અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને સાંજના સમયે પક્ષીઓ પોતાના માળા તરફ પાછા ફરતા હોય છે, તેથી સાંજના ૫ વાગ્યા પછી પતંગ ન ઉડાડવા નાગરિકોને અપીલ કરી હતી. આ ઉજવણી દરમિયાન થરાદના સ્થાનિક આગેવાનો, પદાધિકારીઓ અને બહોળી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

નોંધનીય છે કે વાવ થરાદ જીલ્લો નવીન બન્યા બાદ સતત તેના વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આપી રહ્યા છે ત્યારે વધુ એક વાર થરાદ જીલ્લાના મુખ્ય મથક એવા થરાદની નગરપાલિકાને વર્ગ "અ" માં સમાવેશ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તેમજ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય બદલ તેમને થરાદવાસીઓને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

મારી પતંગ કોઈ કાપી નહીં શકે: સાંસદ મનસુખ વસાવા

નર્મદા જિલ્લામાં આનંદ અને ઉલ્લાસ ભેર પતંગ પર્વ ઉજવાઈ રહ્યું છે ત્યારે છેલ્લા સાત ટર્મથી ભાજપનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા દર વર્ષે તેમના નિવાસ્થાને રાજપીપલા ખાતે ભાજપના કાર્યકરો સાથે પતંગ પર્વ ઉજવ્યું હતું. આજે તેમણે ભાજપના કાર્યકરો સાથે પતંગ પર્વ ઉજવતા જણાવ્યું હતું કે ભાજપનો જ પતંગ 2026 અને આગામી દિવસોમાં પણ આકાશમાં ચગતો રહેશે. આ પતંગની દોર મોદી સાહેબના હાથમાં છે, એને કોઈ કાપી શકશે નહીં તેમજ કોઈ ભાજપની પતંગ કે દોર કાપી શકશે નહીં ભાજપ ભારતને વિકસિત ભારત બનાવવા માંગે છે.

સાંસદ મનસુખ વસાવાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હોય કે વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય ગુજરાતમાં ભાજપની પતંગ પણ જોરશોરથી આકાશમાં ચગશે અને ભાજપ જ વિજયી થશે. હું 7 ટમથી સાંસદ છું અને હું કોઈની પતંગ કાપતો નથી અને મારી પતંગ કોઈને કાપવાની હિંમત નથી, મારી પતંગ સનસનાટ ઉડી રહી છે.આવનારા દિવસો માં પણ ભાજપની જ પતંગ રહશે, કારણ કે આ ભાજપની પતંગ છે, મોદીની પતંગ છે.

જયા સુધી નરેન્દ્ર મોદીના હાથમા દોર છે, ત્યાં સુધી ભાજપાની પતંગ કોઇ કાપી નહીં શકે, એમ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અને જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવે જણાવ્યું હતું.

