સુરતના આકાશમાં 'સાત સમંદર પાર'ના પેચ: તાપી કિનારે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજોનો જમાવડો

અડાજણ રિવરફ્રન્ટ ખાતે પતંગ મહોત્સવનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે, જેમાં 5 દેશોના 45 વિદેશી પતંગબાજોએ આકર્ષણ જમાવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 7:57 AM IST

Updated : January 11, 2026 at 8:03 AM IST

સુરત: સુરતના તાપી રિવરફ્રન્ટ પર આજે રેશમી દોરીના તાંતણે સાત સમંદર પારથી આવેલા મહેમાનોના સપનાઓએ ઉડાન ભરી હતી. ઢોલ-નગારાના તાલે ઝૂમતા વિદેશી પતંગબાજો અને આકાશમાં લહેરાતા વિવિધ કદ-આકારના પતંગોએ સાબિત કરી દીધું છે કે, ભલે ભાષા અલગ હોય પણ પતંગના પેચ લડાવવાનો આનંદ તો એક જ છે. અડાજણ રિવરફ્રન્ટ ખાતે રાજ્ય પ્રવાસન વિભાગ અને સુરત મહાનગરપાલિકાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

94 પતંગબાજોની કલાનું પ્રદર્શન

આ વર્ષે મહોત્સવમાં કુલ 94 પતંગબાજો પોતાની અનોખી પતંગકલાનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જેમાં બહેરીન, કોલંબિયા, ફ્રાન્સ, જર્મની અને પોલેન્ડ જેવા દેશોના 45 આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજો મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. આ ઉપરાંત ભારતના વિવિધ રાજ્યોના 20 અને ગુજરાતના 29 પતંગબાજો પણ પોતાની વિશિષ્ટ પતંગો સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. વહેલી સવારથી જ સુરતનું આકાશ વિવિધ આકાર અને રંગોના પતંગોથી છવાઈ ગયું હતું.

વિદેશી મહેમાનોના અનુભવો

"હું ફ્રેમવાળી અને રોમ્બસ આકારની પતંગો લાવ્યો છું. ગુજરાત ટુરિઝમની મહેમાનગતિ અદભૂત છે. અહીં બધું જ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ભરેલું હોય છે, મને અહીં વારંવાર આવવું ગમે છે." - એડ્રિયાના,કોલંબિયા

"ભારત અને સુરતની આ મારી પહેલી મુલાકાત છે. મને અહીંના મસાલા, લોકો, નૃત્ય અને નગારાના અવાજો ખૂબ ગમે છે. અહીંના રંગો અને સંસ્કૃતિ જોઈને લાગે છે કે આપણે સૌ એકતાના તાંતણે જોડાયેલા છીએ." -તાશા, ન્યૂઝીલેન્ડ

"આ મારી પાંચમી મુલાકાત છે. મને ગુજરાતી વાનગીઓ, ખાસ કરીને રોટલી અને ટામેટાનો સૂપ ખૂબ જ ભાવે છે. પતંગ મહોત્સવ એ માત્ર ઉત્સવ નથી, પણ સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાનનું પ્લેટફોર્મ છે. ભારત માતા કી જય!" -એન્જેલિકા, બેલારુસ

આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજોના આગમનથી સુરતીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને તાપી કિનારો મિની ઈન્ટરનેશનલ કાર્નિવલમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. સુરતના આકાશમાં દેશ-વિદેશની રંગબેરંગી અને આકર્ષક પતંગો નિહાળવા માટે મોટી સુરતીલાલાઓ પણ મટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતાં.

