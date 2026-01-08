શું તમે ક્યારે 9 ફુટની ફીરકી જોઈ છે? અમદાવાદમાં 20 KG વજન ધરાવતી ફીરકી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની
અમદાવાદના કાલુપુરમાં એક વેપારીએ વિશાળકાય અને અદભુત ફીરકી બનાવી છે.
Published : January 8, 2026 at 7:03 PM IST
અમદાવાદ : પતંગ ચગાવવા માટે દોરીની જરૂર પડે છે. ઉતરાયણ જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ બજારમાં પણ અવનવી દોરી અને પતંગો પણ જોવા મળતી હોય છે. બજારમાં જુદી જુદી ક્વોલિટીની દોરીઓ પણ જોવા મળતી હોય છે. આ દોરીને એક ફિરકી ઉપર લપેટવામાં આવે છે.
આ ફિરકી ખરીદવા માટે લોકોની ભારી ભીડ જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે અમદાવાદના કાલુપુરમાં એક વેપારીએ વિશાળકાય અને અદભુત ફીરકી બનાવી છે. તેમણે 100 કિલો વજનની ફીરકી બનાવી છે અને એક ફીરકી તો 9 ફુટની છે.
કાલુપુરમાં સલીમભાઈની એક સીઝનેબલ દુકાન છે, તેમાં તે દર વર્ષે કંઈક નવી અને સૌથી મોટી અને વજનદાર ફીરકીઓ બનાવીને રાખે છે. તેઓ જણાવે છે કે, આ વર્ષે નવ ફૂટની લાકડાની અને સ્ટીલની એક ફીરકી બનાવી છે. જેનું વજન 20 kg છે, જે ગ્રાહક માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.
"હું વર્ષોથી સલીમભાઈની ફિરકી લેવા માટે આવું છું, અહીંયા ખૂબ જ સારી ક્વોલિટીની ફિરકી મળે છે. આ એક વર્ષો જૂની દુકાન છે, અને લોકોને તેમના ઉપર વિશ્વાસ છે, એ મજબૂત દોરાની ફીરકી આપે છે. ઉતરાયણ તો અમે બહુ જ ધૂમથી મનાવીશું. હું હાલમાં બે ફિરકી લઈ જઉં છું અને પછી આવીને પણ ફીરકી લઈ જઈશ." - ભીખાભાઈ પરમાર, ગ્રાહક
વેપારી સલીમભાઈ વધુમાં જણાવે છે કે, "છેલ્લા 25 વર્ષથી પતંગના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છું, હું સર્વ ધર્મમાં માનું છું, મેં એક એક તમામ ધર્મના પ્રતિકની પિત્તળની ફીરકી બનાવી છે. મારા દાદાએ મારા પપ્પાને આ ફીરકી આપી ત્યારબાદ તેમણે મને આપી. હું દર વર્ષ અલગ અલગ ફિરકી બનાવું છું, અમારી પાસે 7 ફુટની ફીરકી છે, અને તેનાથી નાની ફીરકી પણ છે. જેનું વજન 15 કિલોથી 20 કિલોનું છે. 2011માં મેં નવી નવી ફીરકીઓ બનાવી હતી. આ વિશાળકાય ફીરકી બનાવવામાં પણ અમારે 2 થી 3 મહીના જેટલો સમય લાગ્યો હતો. ઉતરાયણઅ ભારતના ખેડૂતો અને ગુજરાતીઓનો તહેવાર છે, ત્યારે હું સંદેશો આપવા માંગુ છું કે પતંગને ઉડાવો પણ પક્ષીઓને પણ બચાવો, અને દોરી ના વાગે તેનું પણ ધ્યાન રાખો.
"કાલુપુરમાં વર્ષોથી અમે દોરી પતંગ લેવા માટે આવીએ છીએ અને ખાસ કરીને સલીમભાઈ પાસેથી જ અમે ફીરકીઓ ખરીદીઓ છીએ. અહીંયા મજબૂત અને સારી ક્વોલિટીની ફિરકીઓ મળે છે. અહીંયા સૌથી નાની ફીરકી થી લઈને સૌથી મોટી ફિરકી હોય છે. 1 ઇંચ થી લઈને 10 ફુટ સુધીની ફીરકી હોય છે, એટલે અમે અહીંયા જ ખરીદી કરીએ છીએ અને રુ. 60 થી લઈને 1000 રૂપિયા સુધીની ફીરકી મળે છે." - જગદીશ દેસાઈ, ફીરકી ખરીદનાર
વેપારી સલીમભાઈ વધુમાં જણાવે છે કે, મારી પાસે 1 ઈંચની ફીરકી પણ છે. જે હું બાળકોને મફતમાં આપું છું. તેની સાથે પહેલીવાર મેં ફીરકીઓ માટે એક સ્ટેન્ડ બનાવેલું છે. જેની કિંમત 250થી શરુ થાય છે. આ સ્ટેન્ડમાં ફીરકી લગાવી દયો એટલે કોઈને ફીરકી કોઈને પકડવાની જરુર નહી રહે અને લોકો થાકશે પણ નહીં.
"આજે હું કાલુપુરમાં ફીરકી ખરીદવા માટે આવ્યો છું. ઉતરાયણ આવવામાં બસ ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે આ માર્કેટમાં ધૂમથી ખરીદી થાય છે અને ખાસ કરીને સલીમભાઈની ફીરકી બહુ જ યુનિક હોય છે અને અને સારી અને સરસ હોય છે, મસ્ત ક્વોલીટીની હોય છે." - પિયુષભાઈ, ગ્રાહક
ફીરકી ખરીદનાર ગ્રાહકોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે અહીંયાની એન્ટિક ફીરકી કોઈ એક કદાચ ના જોઈ હોય એવી અદભુત અને સૌથી મોટી ફીરકી સલીમભાઈ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. અમે દર વર્ષે અહીંયાથી ફીરકી ખરીદવા માટે આવીએ છીએ. એમની પાસે દરેક પ્રકારની ફીરકી રિઝનેબલ ભાવમાં મળી જાય છે. અહીંયા દૂર દૂરથી લોકો ફીરકી ખરીદવા માટે આવે છે.
માર્કેટમાં હવે તો મોટર વાળી ફીરકી પણ આવી ગઈ છે. ખાસ કરીને જે લોકો પતંગ કપાયા પછી ફીરકી લપેટવામાં આળસ રાખે છે, તેમને મહેનત ના કરવી પડે અને મોટરથી જ ફીરકી લપેટાઈ જાય તેવી ફીકરી પણ હવે તો બજારમાં મળવાની શરુ થઈ ચુક્યું છે.
