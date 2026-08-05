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વાપીમાં લેજન્ડ ગાયક કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી

વાપીના ચણોદ વિસ્તારમાં કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની ભાવભીની સંગીતમય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને દીપકભાઈએ વિશેષ કાર્યક્રમ યોજ્યો.

વાપીમાં લેજન્ડ ગાયક કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી
વાપીમાં લેજન્ડ ગાયક કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 4:47 PM IST

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વાપી: શહેરના ચણોદ વિસ્તારમાં હિન્દી ફિલ્મ સંગીતના જાદુગર અને રોમેન્ટિક ગીતોના બેતાજ બાદશાહ સ્વર્ગસ્થ લેજન્ડ ગાયક કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની ભાવભીની સંગીતમય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કિશોર કુમારને પોતાના ગુરુ માનતા સંગીતપ્રેમી દીપકભાઈએ પોતાના નિવાસસ્થાને વિશેષ સંગીત કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સંગીતપ્રેમીઓએ કિશોર કુમારને યાદ કરી તેમની અમર રચનાઓને સ્વર આપીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

કાર્યક્રમની શરૂઆત કિશોર કુમારની તસવીર સમક્ષ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમની 97મી જન્મજયંતિના અવસરે કેક કાપીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઉપસ્થિત તમામ લોકોએ તેમના જીવન અને સંગીત ક્ષેત્રે આપેલા અમૂલ્ય યોગદાનને યાદ કરી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. સમગ્ર વાતાવરણ કિશોર કુમારના સુમધુર ગીતોથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની ભાવભીની સંગીતમય ઉજવણી કરવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

દીપકભાઈની સંગીત એકેડમીમાં સંગીતનું પ્રશિક્ષણ લેતા નાના બાળકો, યુવાનો તેમજ વડીલ કલાકારોએ કિશોર કુમારના લોકપ્રિય ગીતો રજૂ કર્યા હતા. “પલ પલ દિલ કે પાસ”, “મેરે સપનો કી રાની”, “ઓ મેરે દિલ કે ચેન”, “રૂપ તેરા મસ્તાના”, “જીંદગી એક સફર હૈ સુહાના” સહિતના અનેક સુપરહિટ ગીતોની રજૂઆત થતાં ઉપસ્થિત લોકો પણ સંગીતના સુરમાં તરબોળ બની ગયા હતા. દરેક રજૂઆતને દર્શકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી હતી.

વાપીમાં લેજન્ડ ગાયક કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

કિશોર કુમારનો જન્મ 4 ઑગસ્ટ, 1929ના રોજ મધ્યપ્રદેશના ખંડવા શહેરમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ નામ આભાસ કુમાર ગાંગુલી હતું. તેમના પિતા કુંજલાલ ગાંગુલી જાણીતા વકીલ હતા, જ્યારે માતા ગૌરી દેવી ગૃહિણી હતાં. અભિનેતા અશોક કુમાર અને અનુપ કુમાર તેમના મોટા ભાઈઓ હતા. બાળપણથી જ સંગીત પ્રત્યેનો લગાવ હોવા છતાં તેમણે કોઈ ઔપચારિક શાસ્ત્રીય સંગીતનું શિક્ષણ લીધું નહોતું.

કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી
કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

કિશોર કુમારે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ ખંડવામાં પૂર્ણ કર્યા બાદ ઇન્દોરની ક્રિશ્ચિયન કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થી જીવન દરમિયાન તેઓ મિત્રો વચ્ચે ગીતો ગાઈને મનોરંજન કરતા હતા. પ્રખ્યાત ગાયક કે. એલ. સહગલથી પ્રેરિત થઈ તેમણે ગાયકીની દુનિયામાં પ્રવેશ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોઈ ગુરુ પાસેથી તાલીમ લીધા વિના પોતાની અનોખી શૈલી અને અવાજના જાદુથી તેમણે સમગ્ર દેશને મંત્રમુગ્ધ કર્યો હતો.

કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી
કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

કિશોર કુમાર માત્ર ગાયક જ નહીં પરંતુ અભિનેતા, સંગીતકાર, નિર્માતા, દિગ્દર્શક અને લેખક તરીકે પણ જાણીતા રહ્યા હતા. અંદાજે 2,700થી વધુ ગીતો તેમણે હિન્દી ઉપરાંત બંગાળી, ગુજરાતી, મરાઠી, આસામી, ભોજપુરી, કન્નડ, મલયાલમ, ઓડિયા અને અન્ય ભાષાઓમાં ગાયા હતા. રાજેશ ખન્ના, અમિતાભ બચ્ચન, દેવ આનંદ, જીતેન્દ્ર સહિતના અનેક સુપરસ્ટાર માટે તેમનો અવાજ ઓળખ બની ગયો હતો. 1960થી 1980ના દાયકામાં તેમણે ફિલ્મ સંગીત પર એકહથ્થું પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું.

કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી
કિશોર કુમારની 97મી જન્મજયંતિની સંગીતમય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

કિશોર કુમારે શ્રેષ્ઠ પુરુષ પાશ્વ ગાયક તરીકે કુલ 8 ફિલ્મફેર એવોર્ડ જીત્યા હતા, જે લાંબા સમય સુધી એક રેકોર્ડ રહ્યો હતો. “રૂપ તેરા મસ્તાના”થી લઈને “પાગે ઘુંઘરૂ બાંધ”, “હઝાર રાહેં મુડ કે દેખી”, “મંઝિલેં અપની જગહ હૈં” જેવા અનેક ગીતો માટે તેમને સન્માન મળ્યાં હતા. આજે પણ તેમની ગાયકી નવી પેઢીના ગાયકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત માનવામાં આવે છે.

કાર્યક્રમના અંતે દીપકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે કિશોર કુમાર માત્ર ગાયક નહોતા પરંતુ એક એવી સંસ્થા હતા, જેમણે સંગીતને નવી ઓળખ આપી હતી. તેમની ગાયકી આજે પણ દરેક પેઢીના લોકોના દિલમાં જીવંત છે. આવા કાર્યક્રમો દ્વારા નવી પેઢીને ભારતીય ફિલ્મ સંગીતના સુવર્ણ યુગથી પરિચિત કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. અંતે તમામ કલાકારો અને ઉપસ્થિત લોકોએ કિશોર કુમારના અમર ગીતો સાથે તેમને ભાવભીની સંગીતાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

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