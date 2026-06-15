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કિસાન અધિકાર યાત્રા: મુદ્દાઓનો નિકાલ નહીં આવે તો 30 જૂને રાજ્યભરમાં ખેડૂતો ચક્કાજામ કરશે- લાલજી દેસાઈ

ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસ અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ ‘કિસાન અધિકાર યાત્રા’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

મુદ્દાઓનો નિકાલ નહીં આવે તો 30 જૂને રાજ્યભરમાં ખેડૂતો ચક્કાજામ કરશે- લાલજી દેસાઈ
મુદ્દાઓનો નિકાલ નહીં આવે તો 30 જૂને રાજ્યભરમાં ખેડૂતો ચક્કાજામ કરશે- લાલજી દેસાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 8:39 PM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યભરના ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસ અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ ‘કિસાન અધિકાર યાત્રા’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદના શાંતિપુરા સર્કલથી પ્રારંભ થયેલી આ યાત્રા ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરી રહી ત્યારે ઓગણજ ટોલનાકા ખાતે ટ્રેક્ટર રેલીને રોકી દેવામાં આવી હતી. જે બાદ અહીં જ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં આગામી સમયમાં 30 જૂને રાજ્યભરમાં ચક્કાજામ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

આ અંગે કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, અત્યારે ખેડૂતો બધા મળ્યા અને સભાનું સમાપન થયું. એમાં એવો નિર્ધાર થયો છે કે સરકારને અમે અલ્ટીમેટમ આપીએ છીએ. સરકારને વિગતે આખો કાર્યક્રમ કે શું મદ્દાઓની માંગણી છે તે મુદ્દાઓ લેખિતમાં સરકારને મોકલી આપીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે આ મુદ્દાઓનો નિકાલ નહીં આવે તો 30 જૂને ચક્કાજામનો કાર્યક્રમ ગુજરાતના ખેડૂતો કરશે. કારણ કે ગુજરાતના ખેડૂતોના ખેતરમાં થાંભલા નખાય તો એ ચલાવી લેવાશે નહીં આટલા માટે આજે કાર્યક્રમો આપ્યા છે. ખેડૂતોએ પોતે હોંકારો ભરીને કહ્યું છે, એ તો 26 તારીખે કહેતા પણ પરંતુ ધાર્મિક તહેવાર આવે તે દિવસે રજાનો દિવસ આવતો હોય. રજાના દિવસે ચક્કાજામ કરો તો કોઈ મતલબ ન રહે, માટે બધા ખેડૂતોએ 30 જૂન નક્કી કરી. એ પહેલા સરકાર માની જાય, વાટાઘાટો કરે તો રસ્તા રોકવાની કોઈ જરૂર નથી.

મુદ્દાઓનો નિકાલ નહીં આવે તો 30 જૂને રાજ્યભરમાં ખેડૂતો ચક્કાજામ કરશે- લાલજી દેસાઈ (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે, સુરેન્દ્રનગર તથા કચ્છ સહિતના જિલ્લામાં ખેડૂતોના ખેતરમાં નાખવામાં આવી રહેલા વીજ લાઈનના થાંભલાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે, તેમને વળતર આપ્યા વગર જ તેમના ખેતરમાં થાંભલા નાખવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને સુરેન્દ્રનગરથી 300 ટ્રેક્ટર સાથે ખેડૂતો ગાંધીનગર જવા રવાના થયા હતા અને અમદાવાદ પહોંચ્યા બાદ 1111 ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર દ્વારા ગાંધીનગર પહોંચવા માટે કૂચ કરી હતી.

"ગુજરાતમાં આજે અંગ્રેજોનું શાશન ચાલી રહ્યું છે. અંગ્રેજો ખેડૂતોને લુંટી રહ્યા હતા, તેમના પર અત્યાચાર કરી રહ્યા હતા. આજે આ ભાજપની સરકાર પણ અંગ્રેજોની નિતી પર ચાલીને અત્યાચાર કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના ખેડૂતોની જમીનો પર જબરદસ્તી વીજ કંપનીના થાંભલા નાખવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસ દ્વારા તેમને ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમને લાઠીઓ મારવામાં આવી રહી છે. જમીન માપણી ખોટી થઈ રહી છે, તેમા પર કોઈ સુધારો થતો નથી. ટેકાના ભાવનું પુરુ વળતર પણ મળી રહ્યું નથી. આ તમામ માંગણીઓ સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસ અને ખેડૂતોના અલગ અલગ સંગઠનો ગાંધીનગર કુચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ભાજપ સરકરા ખેડૂતોને અટકાવી રહી છે, પરંતુ અમે ખેડૂતો માટે લડીશું." - અમિત ચાવડા,

ખેડૂતોની 5 માંગણીઓ

  • જમીન માપણીના દોષ નિવારવા અને સસ્તા ભાવે થતું અધિગ્રહણ અટકાવવું
  • ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા
  • ખેત ઉત્પાદન અને દૂધ પેદાશોની MSP નક્કી કરી, ગેરન્ટી આપવી
  • ખાતર-દવા અને બિયારણ વાજબી ભાવે ઉપલબ્ધ કરાવવા
  • 8 કલાક સળંગ વીજળી આપવી અને મીટર પ્રથા બંધ બંધ કરવી.

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TAGGED:

GUJARAT FARMERS RALLY
KISHAN ADHIKAR YATRA
CONGRESS LEADER LALJI DESAI
કિસાન અધિકાર યાત્રા
GUJARAT FARMERS RALLY

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