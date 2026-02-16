કીર્તિ પટેલના મૃગીકુંડમાં સ્નાનથી વિવાદ, ભગવા વસ્ત્રો પહેરીને સાધુ-સંતો સાથે લગાવી ડૂબકી
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અને ટીકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે.
Published : February 16, 2026 at 9:34 AM IST
જૂનાગઢ: સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અને ટીકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે. કીર્તિ પટેલે જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રીના મેળામાં મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા વિવાદ થયો છે. સાધુ-સંતો સાથે કીર્તિ પટેલે ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને મૃગીકુંડમાં ડૂબકી લગાવી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, મૃગીકુંડમાં માત્ર સાધુ-સંતોને જ સ્નાન કરવાની પરવાનગી છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી અને કીર્તિ પટેલને મૃગીકુંડમાંથી બહાર કાઢી મંદિર પરિસરની બહાર મોકલી દીધી હતી.
કીર્તિ પટેલે લગાવી વિવાદની ડૂબકી
કીર્તિ પટેલ જૂનાગઢના મહાશિવરાત્રીના મૃગીકુંડમાં ભગવા વસ્ત્રો પહેરી સ્નાન કરવા પહોંચી હતી. અખાડાના સાધુ-સંતો સાથે કીર્તિ પટેલે 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ સાથે ડૂબકી લગાવી હતી. આ સમયે પ્રેક્ષક દીર્ઘામાં બેઠેલા પોલીસ અધિક્ષકનું ધ્યાન જતા જ કીર્તિ પટેલને તરત જ મૃગીકુંડમાંથી બહાર કાઢી હતી અને મંદિર પરિસરની બહાર મોકલી દેવામાં આવી હતી. હાલ સમગ્ર મામલામાં વિવાદ ઉભો થતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
હાલ તો કીર્તિ પટેલ કઇ રીતે મૃગીકુંડ સુધી પહોંચી તેને લઇને પોલીસ કે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઇ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી. આગામી દિવસોમાં કીર્તિ પટેલ સામે તપાસ હાથ ધરાઇ શકે છે અને કસુરવારો સામે પણ પગલા ભરવામાં આવી શકે છે.
અવાર નવાર વિવાદમાં રહે છે કીર્તિ પટેલ
ટીકટોક સ્ટાર અને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ અવાર નવાર વિવાદમાં રહે છે. તે ખંડણી, લેન્ડ ગ્રેબિંગ, ધમકી સહિતના અનેક ગુનામાં જેલની હવા પણ ખાઇ ચુકી છે.
આ પણ વાંચો: