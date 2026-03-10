સુરતમાં કિન્નરનો આતંક: રાજપીપળા-સુરત એસ.ટી. બસમાં મુસાફરો પાસે ઉઘરાણી અને મારપીટ, બસ પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવી પડી
કિમ ચાર રસ્તે કિન્નરે બસમાં પેસેન્જર સાથે ઝપાઝપી કરી માર માર્યો, કંડક્ટરે 112 પર કોલ કરી પોલીસ બોલાવી, મુસાફરે ઓછા પૈસા આપતા ઝઘડો થયો હતો
Published : March 10, 2026 at 5:16 PM IST
સુરત: સુરતથી એક શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. રાજપીપળાથી સુરત જતી એસ.ટી. બસમાં કિન્નર દ્વારા મુસાફરો સાથે મારપીટ અને ઉઘરાણી કરવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના કિમ ચાર રસ્તા નજીક બની હતી, જ્યાં બસ ઉભી રહી ત્યારે કિન્નર બસમાં ચડી ગયા અને મુસાફરો પાસેથી પૈસા માંગવા લાગ્યા હતા. એક મુસાફરે પૈસા આપ્યા તો પણ તેઓએ વધુ પૈસાની માંગણી કરી હતી જો કે, મુસાફરે વધુ પૈસા ન આપતા કિન્નરે મુસાફર સાથે ઝપાઝપી કરીને મારપીટ શરૂ કરી દીધી હતી.
બસમાં અચાનક થયેલી આ હિંસા અને બબાલને જોઈને બસ કંડક્ટર સાવીનભાઈ ડામોરે તરત જ 112 નંબર પર કોલ કરી પોલીસને જાણ કરતા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યો અને બસ તેમજ મુસાફરોને કિમ પોલીસ મથકે લઈ ગયા હતા. પોલીસ મથકે પણ કિન્નરે શાંત રહેવાને બદલે પોલીસ સાથે માથાકૂટ કરવા લાગ્યા હતા.
કંડક્ટર સાવીન ડામોરે જણાવ્યું કે, "અમારો રૂટ રાજપીપલાથી સુરત થઈને ખંગેલા જતો છે. કિમ ચોકડી પર પેસેન્જર ચઢાવતા હતા ત્યારે કિન્નર બસમાં આવી ગયા હતા. તેમણે પેસેન્જર સાથે પૈસા બાબતે ઝઘડો કર્યો અને માર માર્યો હતો. અમારે 11 વાગ્યે સુરત પહોંચવાનું હતું, પરંતુ આ ઝઘડાને કારણે બસ દોઢ કલાક જેટલી મોડી પડી."
આ ઘટનાથી મુસાફરોમાં ભય અને અસુવિધા ફેલાઈ ગઈ છે અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં સુરક્ષાનો મુદ્દો ફરી ઉભો થયો છે. હાલ પોલીસે આ મામલે આગળની તપાસ અને કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
