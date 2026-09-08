કિંજલ રબારીના વકીલનું મહત્વનું નિવેદન, 'કોઈ અપહરણ થયું નથી, મરજીથી પતિ સાથે ગઈ છે કિંજલ, અમદાવાદ કમિશનરને જાણ કરાઈ'
વકીલે જણાવ્યું કે, કિંજલ પોતાની મરજીથી પતિ પાસે ગઈ છે અને તેના લગ્ન હજુ પણ કાયદેસર છે
Published : September 8, 2026 at 7:33 AM IST
ડીસા: ચર્ચિત કિંજલ રબારી કથિત અપહરણ મામલે મોટો વળાંક આવ્યો છે. ડીસાના કિંજલ રબારીના વકીલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, અપહરણ થયું જ નથી અને કિંજલ રબારી પોતાની મરજીથી પતિ સાથે ગયાં છે. અગાઉના લગ્નનો કેસ પેન્ડિંગ છે જેથી અન્ય લગ્ન ગેરકાયદેસર છે. સમગ્ર કેસની જાણ અમદાવાદ કમિશનરને જાણ કરાઈ છે.
બનાસકાંઠાના ડીસાથી તેમના વકીલે કિંજલ રબારીના અપહરણ મામલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમના વકીલ હીનાબેન ઠક્કરે જણાવ્યું કે, કિંજલ રબારીનું અપહરણ થયું જ નથી. વકીલે જણાવ્યું કિંજલે જ અશોક ચૌધરીને ફોન કરી બોલાવ્યો અને પોતાની મરજીથી તેની સાથે ગઈ છે. કિંજલના વકીલે કહ્યું કે, કિંજલ જાતે જ કારનો દરવાજો ખોલી કારમાં બેસી છે.
વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, કિંજલ અને અશોક ચૌધરી વચ્ચે પ્રેમ હતો અને તેમણે 2024માં લગ્ન કરી લીધા હતા. બંનેએ કુટુંબોને મનાવવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા પરંતુ તેઓ ન માનતા 10 માર્ચ 2026ના રોજ કિંજલ જાતે ઘર છોડીને આવી ગઈ હતી અને ત્યારથી તેઓ સાથે રહેતા હતા. આ દરમિયાન કિંજલના પેરેન્ટ્સ બળજબરીપૂર્વક તેને ઘરે લઈ ગયા હતા અને તેને પાસે ડિવોર્સ પિટીશન દાખલ કરાવી હતી જે આજે પણ પેન્ડિંગ છે. આ દરમિયાન મૈત્રી કરાર હેઠળ કોઈ મુકેશ નામની વ્યક્તિ સાથે તેના બીજા લગ્ન કરાવ્યા. ત્યારબાદ કિંજલે અશોકને જાણ કરી હતી કે, તેને ત્રાસ મળી રહ્યો છે અને તે તેને લઈ જાય. તેના પછી કિંજલ પોતાની મરજીથી અશોક સાથે ગઈ હતી અને બંને હાલ સાથે રહે છે.
એક તરફ કિંજલ રબારીના આંતરજ્ઞાતિ લગ્નને લઈને બે સમાજો વચ્ચે ભારેલા અગ્નિ જેવો માહોલ છે તેવામાં કિંજલ રબારીના વકીલ હીનાબેન ઠક્કરનુ ડીસાથી મહત્વનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે જેમાં કિંજલ રબારીનુ અપહરણ ન થયું હોવાનું અને તેના ગેરકાયદેસર અન્ય લગ્ન કરાવ્યા હોવાનું નિવેદન વકીલે આપ્યું છે.
આ પણ વાંચો: