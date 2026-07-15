ચોમાસામાં જોવા મળી કિંગ કોબરાની પ્રણયક્રીડા; ખેડૂતે મોબાઇલમાં કેદ કર્યો અદ્ભુત વિડીયો
મજેવડી ગામ નજીક એક ખેડૂતના ખેતરમાં બે કિંગ કોબરાની પ્રણયક્રીડાનો અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યો છે.
Published : July 15, 2026 at 9:03 PM IST
જૂનાગઢ: ચોમાસાની ઋતુમાં સાપ જમીન પર વધુ જોવા મળે છે. વરસાદના પાણીથી દરમાં પાણી ભરાઈ જતાં તેઓ ઉપર આવી જાય છે. આ સમયે કેટલાક સાપોની પ્રણયક્રીડા પણ જોવા મળે છે.
મજેવડી ગામ નજીક એક ખેડૂતના ખેતરમાં બે કિંગ કોબરાની પ્રણયક્રીડાનો અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યો છે. સ્થાનિક ખેડૂત મુકેશભાઈએ આ દ્રશ્યને પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કર્યો છે.
મજેવડીમાં કેદ થયો વિડીયો
મજેવડી ગામના ખેડૂત મુકેશભાઈ સવારે ખેતરે કામ કરવા આવ્યા હતા. ત્યારે ખેતરની નજીક ખાલી પડેલી સરકારી જમીનમાં બે કિંગ કોબરા સાપ પ્રણયક્રીડા કરતા જોવા મળ્યા. મુકેશભાઈએ તરત જ મોબાઇલમાં વિડીયો ઉતારી લીધો.
આ વિડીયોમાં નર અને માદા કોબરા આકર્ષક રીતે એકબીજા સાથે જોડાઈને નૃત્ય કરતા જોવા મળે છે. આ દ્રશ્ય અંદાજે 20 મિનિટથી વધુ સમય સુધી જોવા મળ્યું હતું, ત્યારબાદ બંને સાપ ત્યાંથી દૂર જતા રહ્યા.
ચોમાસામાં વધે છે પ્રણયકાળ
ચોમાસાની ઋતુમાં મોટાભાગના સાપોનો પ્રણયકાળ હોય છે. આ સમયે નર અને માદા સાપ એકમેકમાં લીન બનીને નૃત્ય કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો વારંવાર જોવા મળે છે. પ્રણયક્રીડા પછી માદા સાપ ઇંડા મૂકે છે અથવા બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.
જૂનાગઢના સર્પદંશ વિશેષજ્ઞ ડો. પંકજ વડાલીયાએ જણાવ્યું કે, “પૃથ્વી પર જોવા મળતી સાપોની તમામ પ્રજાતિઓમાંથી માત્ર ૨ થી ૩ ટકા સાપ જ ઝેરી હોય છે. બાકીના મોટાભાગના સાપ બિનઝેરી હોય છે. છતાં કોઈ પણ સાપ જોવા મળે તો તેને ઝેરી કે બિનઝેરી માનીને તેની નજીક જવું અથવા તેના પર હુમલો કરવો જોઈએ નહીં.”