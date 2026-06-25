કીમ DGVCL ફરી વિવાદમાં, સાદું મીટર હોવા છતાં સ્માર્ટ મીટરનું બિલ આવતા ગ્રાહકમાં રોષ
દુકાનદાર આશિષ ચૌહાણને સાદા મીટરનું બિલ 988 રૂપિયા મળ્યું, પરંતુ સ્માર્ટ મીટરનું 4351 રૂપિયાનું બિલ પણ હાથમાં આવ્યું.
Published : June 25, 2026 at 8:35 PM IST
સુરત : કીમ વિસ્તારમાં DGVCL ફરી એકવાર ગ્રાહકોના રોષનો શિકાર બન્યું છે. કીમમાં રહેતા એક ગ્રાહકને પોતાના સાદા વીજ મીટરનું બિલ તો મળ્યું જ હતું, પરંતુ સાથે સાથે સ્માર્ટ મીટરનું બિલ પણ આવતા તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આ ઘટનાએ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આક્રોશ સર્જાયો છે.
દુકાનદાર આશિષ ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની દુકાને હજુ સુધી સાદું મીટર જ કાર્યરત છે, છતાં તેમને 4351 રૂપિયાનું સ્માર્ટ મીટરનું બિલ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તેમના વાસ્તવિક સાદા મીટરનું બિલ 988 રૂપિયાનું આવ્યું છે. એક જ ગ્રાહકને બે જુદાં જુદાં બિલ મળતાં ગ્રાહક મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે તેમણે કયું બિલ ભરવું જોઈએ.
આ બાબતે DGVCL કચેરીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી, પરંતુ અધિકારીઓએ આ મામલાને માત્ર 'ટેક્નિકલ ખામી' ગણાવીને પલ્લું ઝાડી લીધું હતું. તેમણે સાદા મીટરને બદલે સ્માર્ટ મીટર લગાવવાનું સૂચન પણ આપ્યું હતું. આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક સ્તરે DGVCLની કાર્યપદ્ધતિ પર સવાલો ઉભા થયા છે.
આશિષ ચૌહાણે વધુમાં કહ્યું કે, "મારી શોપ છે. મારે ત્યાં સ્માર્ટ મીટર લાગ્યું નથી, છતાં 4351 રૂપિયાનું બિલ આવ્યું છે. મારે કયું બિલ ભરવું, એમાં બેમાંથી એક? મેં રજૂઆત કરી તો મને કહેવામાં આવ્યું કે સિસ્ટમમાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. સિસ્ટમના કારણે અમારે શું કરવાનું?"
નોંધપાત્ર છે કે, ગતરોજ DGVCLના અધિકારીઓ વિસ્તારમાં સ્માર્ટ મીટર ફિટ કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિક લોકોએ ભારે વિરોધ કરીને તેમને પરત મોકલી દીધા હતા. વારંવાર આવી રહેલી ફરિયાદો અને તંત્રના અસ્પષ્ટ જવાબોને કારણે કીમમાં સ્માર્ટ મીટરનો મામલો ગરમાયો છે.
આ સમગ્ર બાબતને લઈને કીમ વિભાગના GEB અધિકારી શૈલેષ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ મળતાં જ અમારી ટીમ કામે લાગી હતી. ટેક્નિકલ કારણોસર થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગ્રાહકને આ બાબતે જાણ કરવામાં આવી છે. હાલ તંત્ર આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહે છે.
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