સુરત: રૂમના ભાડા અને ઘરખર્ચના નજીવા વિવાદમાં મિત્રની હત્યા કરનાર હત્યારો 14 વર્ષ બાદ બિહારથી ઝડપાયો
સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં વર્ષ 2012માં બનેલી હત્યાની એક જૂની અને ચકચારી ઘટનાનો આખરે સુરત ક્રાઇમ બ્રાંચે પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : June 11, 2026 at 5:41 PM IST
સુરત: સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં વર્ષ 2012માં બનેલી હત્યાની એક જૂની અને ચકચારી ઘટનાનો આખરે સુરત ક્રાઇમ બ્રાંચે પર્દાફાશ કર્યો છે. રૂમના ભાડા અને ઘર ખર્ચ બાબતે થયેલા નજીવા ઝઘડામાં મિત્રની ઘાતકી હત્યા કરી ફરાર થયેલા આરોપીને પોલીસે 14 વર્ષ બાદ બિહારથી ઝડપી લીધો છે.
નજીવી બાબતે મિત્રની હત્યા કરનાર હત્યારો ઝડપાયો
બનાવની વિગત જોઇએ તો વર્ષ 2012માં આરોપી ભોલા સત્યનારાયણ સિંઘ અને મૃતક મોહિત સિંઘ કામ અર્થે સુરત આવ્યા હતા. અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતા મિત્રના રૂમ પર તેઓ રોકાયા હતા. આ દરમિયાન રૂમનું ભાડું અને ઘર ખર્ચની લેવડ-દેવડ બાબતે ઝઘડો થયો હતો. વાત એટલી વણસી ગઇ કે કોસાડ SMC આવાસના ધાબા પર બન્ને આરોપીઓએ મોહિતને લાકડાના ફટકા અને ઢીક્કા-મુક્કો મારી અધમુઓ કરી દીધો હતો, ત્યારબાદ ક્રૂરતાની હદ વટાવતા, આરોપી ભોલાસિંઘે મોહિતને ધાબા પરથી નીચે ફેકી દઇ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.
આ ઘટનામાં અગાઉ એક આરોપી પકડાયો હતો પરંતુ મુખ્ય આરોપી ફરાર હતો. ભોલાસિંઘ છેલ્લા 14 વર્ષથી પોલીસને થાપ આપી અલગ અલગ રાજ્યમાં છૂટક મજૂરી કરતો હતો. આરોપી પોલીસના હાથે પકડાઇ ના જાય તે માટે ગાઝિયાબાદ સહિત વિવિધ જગ્યાએ સ્થળ બદલતો રહેતો હતો. જોકે, સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને બાતમી મળી હતી કે આરોપી પોતાના વતન બિહારના ભોજપુર જિલ્લામાં છુપાયો છે. આ બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ બિહાર પહોંચી હતી અને 35 વર્ષના ભોલા સિંઘને દબોચી લીધો હતો.
સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી સામે અમરોલી પોલીસ મથકમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાયેલો હતો અને કોર્ટ દ્વારા તેની સામે CRPCની કલમ 70 મુજબ ધરપકડ વોરંટ પણ ઇશ્યુ કરવામાં આવ્યું હતું."
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