દુબઈથી 600 ગ્રામ સોનું લાવનાર 2 મુસાફર અમદાવાદમાં લૂંટાયા, પોલીસે ઉકેલ્યો સમગ્ર અપહરણ અને લૂંટનો ભેદ
ગત 27 જૂનના રોજ દુબઈથી અમદાવાદ આવેલા બે મુસાફરો એરપોર્ટની બહાર નીકળ્યા બાદ અપહરણ કરાયું અને તેમની પાસે રહેલું સોનું લૂંટી લેવાયું હતું.
Published : August 3, 2026 at 1:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરદાર પટેલ આતંરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ બહાર દુબઈથી આવેલા બે મુસાફરોનું અપહરણ કરી તેમની પાસેથી અંદાજીત 64 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું આશરે 600 ગ્રામ સોનું લૂંટી લેવાના હાઈપ્રોફાઈલ કેસમાં એરપોર્ટ પોલીસે મહત્વની સફળતા મેળવી છે. સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને વિવિધ રાજ્યોમાં હાથ ધરાયેલી તપાસના આધારે અત્યાર સુધીમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વધુ ત્રણ આરોપીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે. તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ સામે આવી છે કે સમગ્ર લૂંટના કાવતરામાં એક મહિલા વોચર તરીકે સામેલ હતી, જેણે સંકેત આપતાં જ લૂંટને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો.
ગત 27 જૂનના રોજ દુબઈથી અમદાવાદ આવેલા મુસાફરો હરીશ અને ઓવેસ એરપોર્ટની બહાર નીકળ્યા બાદ એક અજાણી મહિલા અને ચાર શખ્સોના નિશાને ચઢ્યા હતા. આરોપીઓએ બંને મુસાફરોને બળજબરીપૂર્વક બોલેરો કારમાં બેસાડી તેમનું અપહરણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેમની સાથે મારપીટ કરી તેમને એપોલો સર્કલ સુધી લઈ જઈ તેમની પાસેથી આશરે 600 ગ્રામ સોનું લૂંટી ફરાર થઈ ગયા હતા.
બનાવ બાદ એરપોર્ટ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસ કમિશનર અનુપસિંહ ગહેલોત, જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-2) જયપાલસિંહ રાઠોડ અને ઝોન-4ના ડીસીપી અતુલ બંસલના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાર અલગ-અલગ તપાસ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. ઝોન-4 સ્ક્વોડના PSI એસ. એમ. પટેલ તથા ડી-સ્ટાફના PSI પી. જી. ચાવડા સહિતની ટીમોએ સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ અને કર્ણાટક સહિતના વિવિધ રાજ્યોમાં તપાસનો વ્યાપ વધાર્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન સૌપ્રથમ પારુલ મિસ્ત્રી નામની મહિલાની ઓળખ થઈ હતી. ત્યારબાદ પોલીસે કર્ણાટકમાંથી કૃપારાવ દેવઈયા અને નટવરલાલ ભોજાભાઈ પરમારને ઝડપી પાડ્યા હતા. આમ, અત્યાર સુધીમાં કુલ ત્રણ આરોપીઓ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ચૂક્યા છે. તપાસમાં વધુ ત્રણ આરોપીઓના નામ પણ ખુલ્યા છે, જેમાં મહિપાલસિંહ દિલીપસિંહ રાઠોડ, મુકેશ શામળકુંવર અને મુખત્યાર અહેમદ તલાટનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય હાલ ફરાર છે અને તેમની શોધખોળ માટે અલગ-અલગ પોલીસ ટીમો કાર્યરત છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓને અગાઉથી દુબઈથી સોનું લઈને મુસાફરો આવવાના ચોક્કસ ઇનપુટ મળ્યા હતા. PI એ.ડી.ચાવડાના જણાવ્યા મુજબ, ડાંગ પોલીસમાં ફરજ બજાવતા આરોપી કૃપારાવને આ ટીપ મળી હતી. ત્યારબાદ 27 જૂને તમામ આરોપીઓ ભેગા થયા અને લૂંટનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાવતરામાં અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતી પારુલ મિસ્ત્રીને વોચર તરીકે ગોઠવવામાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પારુલ પોતે સામાજિક કાર્યકર હોવાનું જણાવી પોલીસ સાથે સતત સંપર્કમાં રહેતી હતી. તેણે મુસાફરો એરપોર્ટની બહાર નીકળતા જ સંકેત આપ્યો હતો, જેના આધારે અન્ય આરોપીઓએ અપહરણ અને લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો.
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે મહિલા આરોપી મહિપાલસિંહના સંપર્કમાં હતી જ્યારે મુખત્યાર અહેમદ તલાટ અને નટવરલાલ પરમાર આરોપી કૃપારાવના સંપર્કમાં હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, લાંબા સમય સુધી રેકી કરવામાં આવી હોવાના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. આરોપીઓને ટીપ મળ્યા બાદ જ સમગ્ર કાવતરું ઝડપથી ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસના પ્રાથમિક તારણ મુજબ આ ગેંગ દ્વારા અગાઉ આવી જ પ્રકારની લૂંટ કરવામાં આવી હોવાના કોઈ પુરાવા હજુ સુધી મળ્યા નથી. જોકે ઝડપાયેલા આરોપી કૃપારાવ સામે અગાઉ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)નો એક કેસ તેમજ અકસ્માતનો ગુનો નોંધાયેલો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ પોલીસે ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ તેજ બનાવી છે અને સમગ્ર કાવતરામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.