દહેગામમાં 13 વર્ષીય સગીરાનું અપહરણ કરી દુષ્કર્મ: આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ
કોર્ટે આરોપીને રૂ.30 હજારનો દંડ ફટકારવા ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ હુકમ કર્યો છે.
Published : August 31, 2026 at 4:17 PM IST
ગાંધીનગર: દહેગામ તાલુકાના છેવાડે ખેડા જિલ્લાની બોર્ડર નજીક આવેલા એક ગામમાં ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતી 13 વર્ષીય સગીરાને લલચાવી-ફોસલાવી ભગાડી જઈ દુષ્કર્મ આચરવાના ગંભીર કેસમાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે આરોપીને રૂ.30 હજારનો દંડ ફટકારવા ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ હુકમ કર્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, દહેગામ તાલુકાના છેવાડાના ગામમાં રહેતી સગીરા ગામમાં આવેલી માધ્યમિક શાળામાં ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતી હતી. તા.25 જૂન 2021ની રાત્રે પરિવાર સાથે સૂઈ ગયા બાદ તા.26 જૂનની વહેલી સવારે પરિવારજનોને સગીરા ઘરે જોવા મળી ન હતી. શાળા તથા અન્ય જગ્યાએ શોધખોળ કરવા છતાં સગીરાનો કોઈ પત્તો ન મળતા પરિવારજનો ચિંતિત બન્યા હતા.
પરિવારજનો દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન સગીરા સાથે ગામનો ધનપાલસિંહ ઉર્ફે ભયજી ભીમસિંહ ચૌહાણ વાતચીત કરતો હોવાનું પરિવારના ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. અગાઉ પરિવારજનો દ્વારા આરોપીને સગીરા સાથે વાતચીત કરવા બાબતે ઠપકો પણ આપવામાં આવ્યો હતો. સગીરા ગુમ થયા બાદ આરોપી પણ પોતાના ઘરે હાજર ન હોવાનું જાણવા મળતા પરિવારજનોને શંકા વધુ મજબૂત બની હતી.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી ધનપાલસિંહ સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી લલચાવી-ફોસલાવી તેના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી ભગાડી ગયો હતો. આ દરમિયાન અન્ય વ્યક્તિની મદદથી વાહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને સગીરાને અલગ-અલગ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ સગીરા સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની હકીકત તપાસમાં સામે આવી હતી.
આ મામલે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયા બાદ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. કેસની સુનાવણી દરમિયાન ભોગ બનનાર સગીરા સહિતના સાહેદોની જુબાની લેવામાં આવી હતી.
સરકાર તરફે સરકારી વકીલ સુનિલ એસ. પંડ્યાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, બનાવ સમયે ભોગ બનનારની ઉંમર માત્ર 13 વર્ષ 10 માસ હતી અને આરોપીને તેની સગીર વયની જાણ હોવા છતાં તેને લલચાવી-ફોસલાવી ભગાડી લઈ જઈ ગંભીર ગુનો આચરવામાં આવ્યો હતો. આવા ગુનાઓ સામે કડક સજા થાય તે જરૂરી હોવાનું પણ સરકાર તરફે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
તમામ હકીકતો અને પુરાવાઓને ધ્યાને લઈ ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે આરોપી ધનપાલસિંહ ઉર્ફે ભયજી ભીમસિંહ ચૌહાણને IPC કલમ 363 હેઠળ એક વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડ, IPC કલમ 366 હેઠળ ત્રણ વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડ તથા પોક્સો એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડની સજા ફટકારી છે. ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
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