ETV Bharat / state

જયેશ પરમારની વોરંટ વિનાની ડિટેન્શનની સુનાવણીમાં હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ: ગાયક કીર્તિદાન ગઢવી સહિત સાયબર સેલ અધિકારીઓ સામે નોટિસ

નવરાત્રી ઇવેન્ટના નાણાકીય વિવાદને ક્રિમિનલ કેસમાં ફેરવવાનો આરોપ, 20-21 ફેબ્રુઆરીના CCTV ફૂટેજ સાચવી રાખવાનો હુકમ.

આગોતરા જામીનનો હવાલો આપી હાઈકોર્ટે ઉઠાવી ગંભીરતા
આગોતરા જામીનનો હવાલો આપી હાઈકોર્ટે ઉઠાવી ગંભીરતા
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના ખોડિયારનગર વિસ્તારના રહેવાસી જયેશ પરમારની એક અરજી પર સુનાવણી કરતા મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે CID ક્રાઈમ સાયબર સેલ ગાંધીનગરના પોલીસ અધિકારીઓ અને જાણીતા ગુજરાતી ગાયક કીર્તિદાન ગઢવી સહિતના અન્ય જવાબદારો સામે નોટિસ ફટકારી છે. સાથે જ, સમગ્ર ઘટનાના મહત્વના પુરાવા સ્વરૂપે 20 અને 21 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજના પોલીસ સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજ સાચવી રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

આ મામલે અરજદાર જયેશ પરમારનો મુખ્ય આક્ષેપ છે કે 20 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને મોડી રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી તેમને સાયબર સેલ ગાંધીનગરના પોલીસ કર્મચારીઓએ સાદા કપડામાં ગેરકાયદેસર રીતે ડિટેઈન કરી રાખ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમને કોઈ સમન્સ, ધરપકડ વોરંટ કે કાયદેસરની નોટિસ આપવામાં આવી ન હતી. અરજદારનો આક્ષેપ છે કે અટકાયત દરમિયાન પોલીસે તેમની સાથે મારપીટ પણ કરી હતી, જે અંગેનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ તેમણે કોર્ટમાં રજૂ કર્યું છે.

જયેશ પરમારની વોરંટ વિનાની ડિટેન્શનની સુનાવણીમાં હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ (Etv Bharat Gujarat)

જયેશ પરમાર વ્યવસાયે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે નવરાત્રી 2025 માટે ગાયક કીર્તિદાન ગઢવી સાથે પાર્ટનરશિપમાં એક ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. ઘટના પૂરી થયા બાદ નાણાકીય હિસાબ અને પૈસાની વહેંચણી મુદ્દે બંને પક્ષો વચ્ચે વિવાદ ઊભો થયો હતો. અરજદારનો દાવો છે કે આ સંપૂર્ણપણે વાણિજ્યિક અને સિવિલ બાબત હોવા છતાં, તેને જાણીજોઈને ક્રિમિનલ કેસમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો છે.

આ સમગ્ર મામલો CID ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન ગાંધીનગરમાં નોંધાયેલી એક FIR સાથે સંકળાયેલો છે. આ FIRમાં અરજદારો પર આરોપ છે કે તેમણે આશરે 65,000 કોમ્પ્લિમેન્ટરી (મફત) ટિકિટોને પેઇડ ટિકિટ તરીકે વેચીને 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાનો આર્થિક લાભ મેળવ્યો છે. જો કે, ગાંધીનગરની અદાલતે અગાઉ આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન નોંધ્યું હતું કે FIR નોંધાઈ ગયા પછી પણ અરજદાર પક્ષને કોઈ સત્તાવાર નોટિસ આપવામાં આવી નહોતી. આ પ્રક્રિયાકીય ભૂલને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે અરજદારોને શરતી આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા હતા.

આ તમામ બાબતોની ગંભીરતાને પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ સ્વીકારતા ગુજરાત હાઈકોર્ટે તમામ જવાબદારોને નોટિસ ફટકારીને જવાબ માગ્યો છે. પોલીસ કસ્ટડી સંબંધિત પુરાવાઓ સાથે કોઈ ચેડા ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા કોર્ટે ડિટેન્શનના દિવસોના CCTV ફૂટેજ સાચવી રાખવાનો મહત્વનો આદેશ કર્યો છે. આગળની સુનાવણીમાં તમામ પક્ષોના જવાબ આવ્યા બાદ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે હાઈકોર્ટ સ્પષ્ટતા કરશે.

TAGGED:

KIRTIDAN GADHVI
CID CYBER CELL GANDHINAGAR
CCTV FOOTAGE PRESERVATION
GUJARAT HIGH COURT
HC ISSUED NOTICE KIRTIDAN GADHVI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.