ETV Bharat / state

ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ પછી પણ ગેરરીતિ ચાલુ? PMJAY યોજનામાં 24 હોસ્પિટલ સામે ફરિયાદ, સરકારનો ખુલાસો

સરકારે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં ગેરરીતિ સાબિત થતા તમામ 24 હોસ્પિટલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને કુલ 36,84,369 રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

ખ્યાતિ હોસ્પિટલ
ખ્યાતિ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 6:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: અમદાવાદમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ બાદ પણ PMJAY (પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના) હેઠળ ગેરરીતિઓના મામલા સામે આવી રહ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં આ યોજનામાં ગેરરીતિ અંગે 24 હોસ્પિટલ સામે ફરિયાદો નોંધાઈ હોવાનું સરકાર દ્વારા વિધાનસભામાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્ય સરકારે વિધાનસભામાં આપેલા લેખિત જવાબ મુજબ, આ ફરિયાદોમાં મુખ્યત્વે એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે PMJAY કાર્ડ ધરાવતા દર્દીઓ પાસેથી પણ કેટલીક હોસ્પિટલો દ્વારા સારવાર માટે પૈસા વસૂલવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે યોજનાના નિયમો અનુસાર કાર્ડધારકોને નિઃશુલ્ક સારવાર મળવી જોઈએ.આ ફરિયાદો મળ્યા બાદ રાજ્ય સરકારે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન માર્ગદર્શિકાનો ભંગ થતો જણાતા કુલ 24 હોસ્પિટલને નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી.

સરકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં ગેરરીતિ સાબિત થતા તમામ 24 હોસ્પિટલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને કુલ 36,84,369 રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો છે. આ માહિતી રાજ્ય સરકારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં લેખિત રૂપે આપી છે.

આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે PMJAY યોજના ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને નિઃશુલ્ક આરોગ્ય સેવા આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તેમ છતાં કેટલીક ખાનગી હોસ્પિટલો દ્વારા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી દર્દીઓ પાસેથી પૈસા વસૂલવાની ફરિયાદો સામે આવવી ચિંતાજનક બાબત છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકારને આવી ગેરરીતિ સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે જેથી ગરીબ દર્દીઓ સાથે અન્યાય ન થાય. સાથે સાથે તેમણે માંગણી કરી હતી કે આવી હોસ્પિટલો પર સતત નજર રાખવા માટે મોનિટરિંગ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે.

ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ બાદ PMJAY યોજનામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી અંગે ફરી પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આરોગ્ય યોજનાઓનો લાભ ખરેખર ગરીબ દર્દીઓ સુધી પહોંચે તે માટે સરકાર અને આરોગ્ય તંત્ર બંને માટે આ મુદ્દો મહત્વનો બની ગયો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KHYATI HOSPITAL SCANDAL
IRREGULARITIES STILL ONGOING
COMPLAINTS FILED
AGAINST 24 HOSPITALS
PMJAY SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.