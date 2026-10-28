ખીજડિયા-અમરેલી બ્રોડગેજ લાઇન તૈયાર, 120ની સ્પીડે ટ્રાયલ સફળ, ટૂંક સમયમાં મુસાફર ટ્રેન શરૂ થવાના એંધાણ
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ અમરેલીથી ખીજડિયા સુધીના 16.761 કિ.મી. ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટની કામગીરી પૂર્ણ થતા નિરીક્ષણ અને સ્પીડ ટ્રાયલ યોજાઈ.
Published : October 28, 2026 at 10:17 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા ખીજડિયા-અમરેલી બ્રોડગેજ લાઇન પર ટ્રાયલ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. મુંબઈથી સુરક્ષા અધિકારીની હાજરીમાં આ ટ્રાયલ કરાયું હતું. ટ્રાયલના અંતે મુસાફર ટ્રેન ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા અમરેલીથી ખીજડિયા સુધીના ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટની કામગીરી પૂર્ણ થતાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે તૈયાર થયેલી બ્રોડગેજ લાઇન ઉપર સ્પીડ ટ્રાયલ પણ યોજવામાં આવી હતી. રેલવેના CRS અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં નિરીક્ષણ અને સ્પીડ ટ્રાયલ યોજાઈ હતી.
રેલવે સુરક્ષા કમિશનરની હાજરીમાં નિરીક્ષણ
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા ખીજડિયા-અમરેલી ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટની કામગીરી પૂર્ણ થતાં નિરીક્ષણ માટે CRS એટલે કે રેલવે સુરક્ષા કમિશનર શ્રીનિવાસ આવી પહોંચ્યા હતા. રેલવે ડિવિઝનના DRM દિનેશ વર્મા સહિત રેલવેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ નિરીક્ષણ સમયે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખીજડિયાથી અમરેલી સુધી મીટરગેજ લાઇનની જગ્યાએ બ્રોડગેજ લાઇન પાથરવામાં આવી છે, જેનું નિરીક્ષણ અને ટ્રાયલ યોજવામાં આવ્યું હતું.
કુલ અંતર અને કરાયેલી ટ્રાયલ
રેલવે વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે ખીજડિયાથી અમરેલી સેક્શન વચ્ચે 16.761 કિ.મી. મીટરગેજ લાઇનને બ્રોડગેજ લાઇનમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી છે, જેનું નિરીક્ષણ રેલવે સુરક્ષા કમિશનર શ્રીનિવાસની ઉપસ્થિતિમાં કરાયું હતું. જ્યાં રેલવે ટ્રેક, સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ અને ટેકનિકલ કાર્યનું નિરીક્ષણ કરાયું હતું.
કેટલી સ્પીડે ટ્રાયલ હાથ ધરાઈ
રેલવે સુરક્ષા કમિશનર શ્રીનિવાસની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના DRMની અધ્યક્ષતામાં ટ્રાયલ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અમરેલીથી ખીજડિયા વચ્ચે 120 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી સ્પીડ ટ્રાયલ હાથ ધરાયું હતું. હાથ ધરવામાં આવેલી સ્પીડ ટ્રાયલની સફળતા બાદ આગામી દિવસોમાં મુસાફરોની ટ્રેન સેવાઓ શરૂ કરવાની દિશામાં નિર્ણયો અને કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ શકે છે, જેથી મુસાફરોને ફરી રેલવેની કનેક્ટિવિટી પ્રાપ્ત થશે.
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