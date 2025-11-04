વડિયાથી "ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ" શરૂ, બગડેલા કપાસનો ટોપલો લઈ મામલતદાર કચેરી પહોંચ્યા ખેડૂતો
અમરેલીમાં વડીયા મામલતદાર કચેરી ખાતે પરેશ ધાનાણી વરસાદમાં ખરાબ થયેલા કપાસનો ટોપલો લઈ પહોંચ્યા હતા.
Published : November 4, 2025 at 8:36 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 8:59 AM IST
અમરેલી : કમોસમી વરસાદ વરસતા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા, બગસરા, રાજુલા, જાફરાબાદ, ધારી અને કુંકાવાવ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે હજુ પણ પાણી ભરેલા છે. ત્યારે સરકાર ખેડૂતોના દેવા માફ કરે અને સહાય ચૂકવે તેવી માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
"ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ"
અમરેલી જિલ્લાના વડિયા ગામથી ખેડૂતોની ખેતી બચાવવા માટે કોંગ્રેસ મેદાનમાં આવી હતી. કમોસમી માવઠાના મારથી પીડાયેલા ખેડૂતોની ખેતી બચાવવા કોંગ્રેસે વડિયામાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ આંદોલનનો આરંભ કર્યો હતો.
મામલતદાર કચેરી ખાતે ધરણા પ્રદર્શન
કમોસમી માવઠાના મારથી પીડાયેલા ખેડૂતોની ખેતી બચાવવા કોંગ્રેસ મેદાનમાં આવી છે. અમરેલીના વડીયા ખાતે ખેતી બચાવો આંદોલનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો. પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પ્રતાપ દુધાતે હાથમાં પ્લે કાર્ડ અને બેનરો સાથે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ રેલી બળદગાડા મારફતે મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી મામલતદાર સમક્ષ ખેડૂતોના ખેતી પાકોની વ્યથા વર્ણવી હતી.
ખેડૂતોની હાજરી વચ્ચે કોંગી નેતાઓએ સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. સાથે જ ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કરવા જેમ ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાની માંગણી સાથે રેલી સ્વરૂપે કોંગી નેતાઓએ હાથમાં પ્લે કાર્ડ રાખીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
નષ્ટ થયેલો પાક મામલતદારને સુપ્રત કર્યો
'ખેતી બચાવો, ખેડૂતોના દેવા માફ કરો' ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે મામલતદાર કચેરીએ નષ્ટ થયેલા કપાસ અને મગફળીના પાકના ટોપલા ભરીને મામલતદારને સુપ્રત કર્યા હતા. સાથે જ આવેદનપત્ર પાઠવીને ખેડૂતોના દેવા માફ થાય તેવા 12 મુદ્દા સાથે સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી. આમ ખેડૂતોની વેદના સરકાર સુધી પહોંચાડવાની માંગ કોંગી નેતાઓએ કરી હતી.
