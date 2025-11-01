અમરેલી કોંગ્રેસ દ્વારા 'ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ', ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા પ્રતાપ દુધાતે કરી માંગ
અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આગામી 3 નવેમ્બર, સોમવારથી અમરેલી જિલ્લાના વિવિધ તાલુકામાં પ્રતિક ધરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 1, 2025 at 1:00 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 1:15 PM IST
અમરેલી : છેલ્લા દસ દિવસ કરતા વધુથી ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ છે. કમોસમી વરસાદ વરસતા સૌથી મોટો ફટકો ખેડૂતોને પડ્યો છે. એક તરફ ખેતરમાં વિવિધ પાક તૈયાર થયા હતા, આ દરમિયાન કમોસમી માવઠા પડતા તૈયાર જણસી પલળી ગઈ અથવા નાશ પામી છે. જેના કારણે જગતના તાતને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.
અમરેલી કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા 'ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ'
કમોસમી વરસાદના કારણે તૈયાર પાક નાશ પામતા ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો હતો. મોટા નુકસાનનો ફટકો ખાધા બાદ ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ આર્થિક સહાય કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ પણ વિવિધ વિસ્તારોમાં મુલાકાત લઈ સ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. નુકસાનનો સર્વે કરીને સરકાર સહાય પેકેજ જાહેર કરી શકે છે.
આ વચ્ચે અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા 'ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ' શરુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેના અનુક્રમે અમરેલી જિલ્લાના વિવિધ તાલુકામાં પ્રતિક ધરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 3 નવેમ્બર, સોમવારથી આ ધરણા કાર્યક્રમ શરુ થઈ રહ્યો છે.
"અમરેલી જિલ્લામાં આગામી 3 નવેમ્બરથી શરુ થનાર ખેતી બચાવો આંદોલનમાં જોડાવ અને તમારા દેવા માંગ કરવા અપીલ કરો." -- પ્રતાપ દૂધાત
- 3 નવેમ્બર, સોમવાર - વડીયા અને બગસરા
- 4 નવેમ્બર, મંગળવાર - લીલીયા અને સાવરકુંડલા
- 5 નવેમ્બર, બુધવાર - ધારી અને ખાંભા
- 6 નવેમ્બર, ગુરુવાર - લાઠી અને બાબરા
- 7 નવેમ્બર, શુક્રવાર - રાજુલા અને જાફરાબાદ
- 8 નવેમ્બર, શનિવાર - અમરેલી
પ્રતાપ દૂધાતની ખેડૂતોને સીધી અપીલ
આ અંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રતાપ દૂધાતે ખેડૂતોને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે, અમરેલી જિલ્લા સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતભરના ખેડૂતો અને સરપંચોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે, આપના ગામમાં જ ગ્રામ પંચાયતમાં ઠરાવ કરીને સર્વે કરવા આવનારને સર્વે કરવા જવા દેવા ન જોઈએ. ખેડૂતોએ પણ જાગવુ પડશે, રોડ પર આવવું પડશે. જ્યાં સુધી તમે બોલતા નહીં થાવ અને અવાજ નહીં ઉપાડો ત્યાં સુધી સરકાર જાગવાની નથી.
આ પણ વાંચો...