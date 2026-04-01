આતુરતાનો અંત: ખેડબ્રહ્મા-અમદાવાદ (અસારવા) વચ્ચે નવી ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ, વેપાર-રોજગારની નવી તકો ઉભી થશે

સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ વિસ્તાર તેમજ નાના અંબાજી તરીકે ઓળખાતા ખેડબ્રહ્મામાં ટ્રેન શરૂ થતા અમદાવાદ સાથે કનેક્ટિવિટી અને ધંધા રોજગાર વધશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 9:50 AM IST

હિંમતનગર: ખેડબ્રહ્માથી અમદાવાદ (અસારવા) વચ્ચે નવી ટ્રેન સેવા શરૂ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ ટ્રેનનું વર્ચ્યુઅલ ઈ લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લીલી ઝંડી આપી કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રેન શરૂ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં ખુશીની લાગણી સાથે વિકાસની નવી આશા જન્મી છે. ઘણા વર્ષોથી આ વિસ્તારમાં રહેવાસીઓ સીધી રેલવે કનેક્ટિવિટીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, અને હવે આ સપનું સાકાર થતાં લોકોમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ ટ્રેન સેવા શરૂ થવાથી પ્રવાસ વધુ સરળ બનશે તેમજ વેપાર-ધંધા માટે પણ નવા દરવાજા ખુલશે એવી અપેક્ષા સ્થાનિકોએ વ્યક્ત કરી હતી.

ખેડબ્રહ્મા રેલવે સ્ટેશન પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો

ખેડબ્રહ્મા રેલવે સ્ટેશન ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક રંગત પણ જોવા મળી હતી. સ્થાનિક કલાકારો દ્વારા પરંપરાગત ગીતો અને સંગીતની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી, જેના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ આનંદમય બની ગયું હતું. આ પ્રસંગે લોકસભા સાંસદ શોભનાબેન બારૈયા પોતાનો આનંદ છુપાવી શક્યા નહોતા અને તેઓ પણ કલાકારો સાથે ગરબા રમી જોડાયા હતા. તેમના આ ઉમંગભર્યા ભાગીદારીથી લોકોનો ઉત્સાહ વધુ વધી ગયો હતો. આ દ્રશ્યે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ટ્રેન સેવા માત્ર પરિવહન માટે નહીં પરંતુ લોકોની લાગણીઓ અને આશાઓ સાથે જોડાયેલ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે.

આ અવસરે રાજ્યસભા સાંસદ રમીલાબેન બારાએ જણાવ્યું હતું કે, આવનારા સમયમાં જો આ ટ્રેન હરિદ્વાર સુધી જોડાશે તો ધાર્મિક રીતે પણ લોકોને મોટી સુવિધા મળશે. સાથે સાથે લોકસભા સાંસદ શોભનાબેન બારૈયાએ પણ જણાવ્યું હતું કે આ ટ્રેન શરૂ થવાથી વિસ્તારમાં વેપાર, રોજગાર અને વિકાસની નવી તક મળશે.

સ્થાનિક લોકોએ આ પહેલ માટે પ્રધાનમંત્રી અને રેલવે તંત્રનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને ભવિષ્યમાં વધુ સારી કનેક્ટિવિટીની અપેક્ષા રાખી હતી. આ ટ્રેન સેવા ખેડબ્રહ્મા અને આસપાસના વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહી છે. આ ટ્રેન સેવા માત્ર પરિવહનનું સાધન નહીં પણ આ વિસ્તારના લોકોની આકાંક્ષાઓની ઉડાન છે. જોકે સ્થાનિકોએ આ તબક્કે આવનારા સમયમાં વિકાસની ગતિ માટે પ્રધાનમંત્રી સહિત રેલવે તંત્રનો આભાર માન્યો હતો.

