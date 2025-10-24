ETV Bharat / state

ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ

ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે બગડુ ગામના નટુભાઈ ઉર્ફે રાવણ બુધાભાઈ રાવળ નામના આરોપીને ઝડપી પાડી ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો.

ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ
ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે કેનાલ નજીક પાણીમાં ડૂબેલી શંકાસ્પદ હાલતમાં એક પરિણીત મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે પ્રથમ આ ઘટનાને અકસ્માત મોત તરીકે નોંધી હતી, પરંતુ તપાસ દરમિયાન લૂંટ સાથે હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે બગડુ ગામના નટુભાઈ ઉર્ફે રાવણ બુધાભાઈ રાવળ નામના આરોપીને ઝડપી પાડી ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો.

આરોપીએ પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન કબૂલ્યું કે દિવાળીની ઉજવણી અને મોજશોખ માટે રૂપિયાની જરૂર હોવાથી તેણે મહિલાની હત્યા કરી અને તેના પગમાં પહેરેલા ચાંદીના કડાંની લૂંટ કરી હતી. પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલા બે કડામાંથી એક કડું કબજે કર્યું છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની પ્રારંભિક તપાસ અને અકસ્માત મોતની નોંધ

ડીવાયએસપી વિક્રમસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું કે 18 ઓક્ટોબર, 2025ની સાંજે બગડુ ગામે મહિલાનો મૃતદેહ મળ્યાની જાણકારી પોલીસને મળી હતી. મૃતકનું નામ ચકી ઉર્ફે ઉષા હતું. પોલીસે મૃતદેહને મહુધા ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી અકસ્માત મોતની નોંધ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતદેહ પર સામાન્ય ઇજાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જણાવાયું કે આ ઇજાઓ મૃત્યુ પૂર્વેની હતી અને મૃત્યુનું કારણ ડૂબી જવું હતું.

ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ
ખેડા: મહુધા તાલુકાના બગડુ ગામે લૂંટના ઇરાદે મહિલાની હત્યા, આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

લૂંટ સાથે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો

ડીવાયએસપીએ વધુમાં જણાવ્યું કે મૃતક ઉષાના પતિ અરવિંદભાઈ અમરસિંહ સોઢાની ફરિયાદના આધારે મહુધા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો. ફરિયાદ બીએનએસ કલમ 103(1), 309(4), અને 309(6) હેઠળ નોંધાઈ, કારણ કે ઉષાએ પગમાં પહેરેલા બે ચાંદીના કડા ગાયબ હતા. આથી લૂંટના ઇરાદે હત્યા થયાનું પ્રથમ દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ થતાં લૂંટ સાથે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો.

આરોપીની ધરપકડ અને ગુનાની કબૂલાત

ડીવાયએસપીએ જણાવ્યું કે પોલીસે બાતમીદારો, સીસીટીવી ફૂટેજ અને ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. ચાર-પાંચ ટીમો બનાવી શંકાસ્પદ વ્યક્તિ નટુભાઈ ઉર્ફે રાવણ બુધાભાઈ રાવળની ધરપકડ કરવામાં આવી. સઘન પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ કબૂલ્યું કે દિવાળીના ખર્ચા અને નાણાકીય જરૂરિયાતને કારણે તેણે ચકીબેનનું ડૂબાડીને મોત નિપજાવ્યું અને તેના ચાંદીના કડાં લૂંટ્યા. પોલીસે આરોપી પાસેથી એક કડું કબજે કર્યું છે અને બીજા કડાની શોધખોળ સહિત વધુ તપાસ ચાલુ છે. આરોપીના રિમાન્ડ માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ગુનાની તપાસ મહુધા પોલીસ સ્ટેશનના વરિષ્ઠ પીઆઈ ગોહિલ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INTENTION OF ROBBERY
BAGDU VILLAGE
MAHUDHA TALUKA
ACCUSED ARRESTED
KHEDA WOMAN MURDERED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.