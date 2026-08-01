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ખેડાના વસોમાં 17 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકાર, બજારો, ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી

લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા અનાજ-કરિયાણું અને ઘરવખરી પલળી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે

લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા અનાજ-કરિયાણું અને ઘરવખરી પલળી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે
લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા અનાજ-કરિયાણું અને ઘરવખરી પલળી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 9:00 PM IST

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ખેડા: જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ યથાવત છે. વિવિધ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ જિલ્લાના વસોમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં આભ ફાટતા 17 ઇંચ જેટલો અતિભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. અતિભારે વરસાદને કારણે સમગ્ર વસો પંથક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયું છે. વસોના બજારો, દુકાનો અને ઘરોમાં પાણી જ પાણી છે.

ભારે વરસાદને કારણે વસોના મુખ્ય બજાર સહિત તમામ વિસ્તારો, બજારો, ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી પાણી થઈ ગયું છે. શહેરના કાછિયા પટેલની પોળ, ઇન્દિરા નગરી અને ખારી કુઈ જેવા વિસ્તારો સંપૂર્ણપણે જળતરબોળ બન્યા છે. લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા અનાજ-કરિયાણું અને ઘરવખરી પલળી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે.

લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા અનાજ-કરિયાણું અને ઘરવખરી પલળી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે` (ETV Bharat Gujarat)

ચોવીસ કલાક બાદ પણ પાણી ન ઉતરતા લોકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો

સતત વરસેલા વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયેલા પાણી 24 કલાક વિતી ગયા હોવા છતાં પણ પાણી ન ઉતરતા સ્થાનિક રહીશોમાં સ્થાનિક તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે વસોના કાછિયા પટેલ પોળ વિસ્તારમાંથી તંત્રની ઘોર બેદરકારી અને લોકોના આક્રોશના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. 17 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યાના કલાકો પછી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મોડે મોડે દોરડા બાંધવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તંત્રની આ ઢીલી નીતિ જોઈને સ્થાનિકોનો પિત્તો ગયો હતો અને તેમણે કામગીરીનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો.ઘટનાસ્થળે સ્થાનિકો અને પંચાયતના કર્મચારીઓ વચ્ચે ભારે તુતુ-મેમે અને ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

સરપંચ-ધારાસભ્ય કોઈ જોવા નથી આવ્યા

રોષ વ્યક્ત કરતા સ્થાનિક ગીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, 'બે દિવસથી મારા ઘરમાં પાણી છે સરપંચ કે ધારાસભ્ય કોઈ જોવા નથી આવ્યા.બે દિવસથી કમરથી ઉપર સુધીનું પાણી છે.કાલે મારા ઘરની આરપાર પાણી હતુ.'

ખેડાના વિવિધ તાલુકાઓમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન વરસેલા વરસાદના આંકડા નીચે અનુસાર છે.

તાલુકોવરસાદ (ઈંચમાં)
નડિયાદ13.43 ઈંચ
મહુધા9.72 ઈંચ
માતર6.73 ઈંચ
મહેમદાવાદ 5.71
કઠલાલ5.59
ખેડા 5.51
કપડવંજ 4.88
ગળતેશ્વર2.91
ઠાસરા2.91
ફાગવેલ2.72

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