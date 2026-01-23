ખેડાના વડતાલધામ ખાતે 200મી શિક્ષાપત્રી જયંતિ મહોત્સવની ઉજવણીનો પ્રારંભ
ભગવાને સ્વહસ્તે પોતાની વાણીરૂપ શિક્ષાપત્રી વડતાલ હરિમંડપમાં સર્વજીવ હિતાવહ સર્વજીવોના કલ્યાણ અર્થે રચના કરી હતી.
Published : January 23, 2026 at 3:47 PM IST
ખેડા : સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સુપ્રસિદ્ધ વડતાલધામ ખાતે 200મી શિક્ષાપત્રી જયંતિ મહોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણીનો પ્રાંરભ થયો છે. 21 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાનાર ત્રિ-દિવસીય મહોત્સવ અંતર્ગત શિક્ષાપત્રી કથા તેમજ વસંતપંચમી, સમૈયો સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે 200 વર્ષ પહેલા વડતાલ ધામના પટાંગણમાં આવેલ હરીમંડપ ખાતે પોતાના આશ્રિતો માટે સર્વજીવ હિતાવહ અને પોતાનું વાંગમય સ્વરૂપ એવી 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી સ્વહસ્તે લખી હતી.
વડતાલધામ ખાતે ત્રિ-દિવસીય ઉજવણી અંતર્ગત ત્રિદિનાત્મક શિક્ષાપત્રી કથા, શિક્ષાપત્રી હોમાત્મક યજ્ઞ, અન્નકૂટ સહિતના વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો 254મો તથા સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો 260મો પ્રાગટ્ય દિન પણ ઉજવાશે.
સંપ્રદાયની આચાર સંહિતા સમાન શિક્ષાપત્રી ભગવાને હરિ મંડપમાં બેસીને લખી હતી
ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે વડતાલ મંદિર પરિસરના મધ્યમાં આવેલા ઐતિહાસિક હરિમંડપમાં બેસી બસો વર્ષ પહેલા વિક્રમ સંવત 1882ના મહા સુદ પાંચમ (વસંત પંચમી)ના રોજ સંપ્રદાયના ગૌરવ સમી શિક્ષાપત્રી લખી હતી. 212 શ્લોક સાથેની આ શિક્ષાપત્રી સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં શિરોમણી અને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની સ્વયં વાણી (આજ્ઞા) સ્વરૂપ છે.
ભગવાને સ્વહસ્તે પોતાની વાણીરૂપ શિક્ષાપત્રી વડતાલ હરિમંડપમાં સર્વજીવ હિતાવહ સર્વજીવોના કલ્યાણ અર્થે રચના કરી હતી. ધર્મશાસ્ત્રોના સારરૂપ આ આજ્ઞાપત્રીમાં ભગવાને સંપ્રદાયના આચાર્ય, સાધુ,બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો તથા અનુયાયીઓ માટે સંયમ મર્યાદાની પાળ બાંધી છે. શિક્ષાપત્રીએ સંપ્રદાય માટે આજીવન આચાર સહિતા સમાન છે.
શિક્ષાપત્રીની સંપૂર્ણ આજ્ઞાઓનું પાલન કરીએ એ શિક્ષાપત્રીની સૌથી મોટી ઉજવણી: સંત સ્વામી
વડતાલધામ ચેરમેન સંત સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે ભૂમિમાં બેસીને સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માટે આચારસંહિતા એટલે કે શિક્ષાપત્રીની રચના કરી. એની દ્વિશતાબ્દીની તિથી સંવત 1882 મહા સુદ પાંચમે લખાણી 2082 મહાસુદ પાંચમે એટલે કે વસંત પંચમીના દિવસે 200 વર્ષ પુર્ણ થાય છે, એની એક ઉજવણીનો ભાગ છે.
ત્રિદિનાત્મક કથા છે અને ખાસ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે શિક્ષાપત્રી લખી છે, એ શિક્ષાપત્રી વિશ્વનો સૂક્ષ્મતમ ગ્રંથ તરીકે ગિનિઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં રજીસ્ટર્ડ થાય એવો સૂક્ષ્મ ગ્રંથ લેખન અહીંયા આ ત્રિદિવસીય દરમિયાન થશે. શિક્ષાપત્રીની જે હસ્તપ્રત છે, એ હસ્તપ્રતને સ્કેન કરી કમ્પ્યુટરની અંદર હસ્તપ્રતનાં રૂપમાં જ ટાઈટેનિયમના સ્ટીલ પેપર ઉપર અંકિત કરવામાં આવશે. જેથી વર્ષો સુધી હસ્તપ્રતો જળવાઈ રહે.
ખાસ કરીને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના તમામ અનુયાયીઓને કરબદ્ધ એટલી જ પ્રાર્થના છે કે વસંત પંચમી શિક્ષાપત્રીની દ્વિશતાબ્દીની સાચી ઉજવણી એ છે કે આપણે આપણાથી યથા સંભવ શિક્ષાપત્રીની સંપૂર્ણ આજ્ઞાઓનું પાલન કરીએ એ શિક્ષાપત્રીની સૌથી મોટી ઉજવણી છે.
