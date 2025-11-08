ETV Bharat / state

ખેડા: કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન; યોગ્ય વળતરની ખેડૂતોની માંગ

જિલ્લામાં કુલ 2,26,000 હેક્ટર વાવેતરમાંથી અંદાજિત 92,000 હેક્ટર ડાંગરના વાવેતરને વિશેષ અસર પહોંચી છે.

ખેડા: કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન; યોગ્ય વળતરની ખેડૂતોની માંગ
ખેડા: કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન; યોગ્ય વળતરની ખેડૂતોની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 4:06 PM IST

ખેડા: કમોસમી વરસાદને કારણે રાજ્યમાં પાકને થયેલા નુકસાનને લઈને ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઐતિહાસિક સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખેડા જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદને કારણે ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જિલ્લામાં 92 હજાર હેક્ટર ડાંગરના પાકને નુકસાન થયું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ ખેડૂત સહાય પેકેજને જિલ્લાના ખેડૂતો આવકારી રહ્યા છે. નુકસાનના પ્રમાણમાં કેટલું અને કેવી રીતે વળતર મળશે તેનો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે. તો નાના ખેડૂતો જાહેરાત બાદ પણ વળતર ખરેખર હાથમાં આવે ત્યારે ખરું તેવી આશંકા પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સાથે નુકસાનના પ્રમાણમાં ખેડૂતને યોગ્ય વળતર મળી રહે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં કુલ 2,26,000 હેક્ટર વાવેતરમાંથી અંદાજિત 92,000 હેક્ટર ડાંગરના વાવેતરને વિશેષ અસર પહોંચી છે.

જિલ્લામાં 92,000 હેક્ટર ડાંગરના પાકને નુકસાન

ઇન્ચાર્જ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી આર.ડી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે ખેડા જિલ્લામાં ડાંગર, મગફળી અને તમાકુ જેવા મુખ્ય પાકોને નુકસાન થયું છે. કુલ 2,26,000 હેક્ટર વાવેતરમાંથી અંદાજિત 92,000 હેક્ટર ડાંગરના વાવેતરને વિશેષ અસર પહોંચી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મળીને સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે.

ખેડા: કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન; યોગ્ય વળતરની ખેડૂતોની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

જાહેર કર્યું છે, વળતર અમને મળે તો હાથમાં આવે: ખેડૂત

ખેડૂત રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમે નાના ખેડૂત છીએ, બધો બગાડ થયો છે. વરસાદ પડ્યો શું કરીએ. સરકાર લાભ આપે તો સારું. જાહેર કર્યું છે વળતર અમને મળે તો હાથમાં આવે, બાકી ખેતરમાંથી કશું મળવાનું નથી.

મળવા પાત્ર વળતર મળે: ખેડૂત

ખેડૂત ગોપાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ડાંગર કરી હતી બધી પલળી ગઈ છે, કશું હાથમાં આવે એવું રહ્યું નથી, બગાડ થયો છે. અમને સરકાર જે લાભ આપે તે સારું છે. અમને સાથ-સહકાર આપે, વળતર જે થતું હોય તે આપે.

