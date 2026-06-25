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ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે

આ દરોડામાં ત્રણ ગોડાઉનમાંથી સ્ફોટક પદાર્થો અને ફટાકડાનો કુલ રૂ. 16,61,133નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.

ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે
ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 1:58 PM IST

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ખેડા: ખેડા જિલ્લાના વસોમાં ગેરકાયદેસર રીતે ફટાકડા બનાવતું કારખાનું પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. ખેડા એસઓજીની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને આ કાર્યવાહી કરી હતી.

આ દરોડામાં ત્રણ ગોડાઉનમાંથી સ્ફોટક પદાર્થો અને ફટાકડાનો કુલ રૂ. 16,61,133નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે (ETV Bharat Gujarat)

કોઈપણ પરવાનગી વિના જીવન જોખમમાં મૂકીને ચાલતું હતું કારખાનું

એસઓજીની ટીમે વસો ગામે જે.કે. ટ્રેડર્સ નામની ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીના માલિક જાવેદહુસેન સફીમહંમદ શેખને ઝડપી પાડ્યો છે. આ વ્યક્તિનું લાયસન્સ કલેક્ટર કચેરી દ્વારા મોકુફ કરવામાં આવ્યું હતું છતાં તે ગેરકાયદેસર રીતે કારખાનું ચલાવતો હતો.

ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે
ખેડા: વસોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા કારખાનું ઝડપાયું, ₹16.61 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે (ETV Bharat Gujarat)

બાતમી અનુસાર, આ કારખાનું રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલું હતું. તેમાં મજૂરોને રાખીને વિસ્ફોટક અને જ્વલનશીલ પદાર્થો વાપરીને ફટાકડા બનાવવામાં આવતા હતા. કોઈ પણ પ્રકારની ફાયર સેફ્ટી વ્યવસ્થા વગર આ કામ ચલાવવામાં આવતું હતું, જેનાથી સ્થાનિક લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકવામાં આવતું હતું.

કુલ ₹16,61,133નો મુદ્દામાલ ઝડપાયો

  • ફટાકડાનો કાચો તથા તૈયાર માલ: ₹11,88,733
  • ત્રણ વાહનો: ₹2,50,000
  • મોબાઇલ ફોન: ₹5,000
  • રોકડ રકમ: ₹17,490

પોલીસે આ સમગ્ર મુદ્દામાલ કબ્જે કરી વસો પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.

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