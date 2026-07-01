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ખેડા: નડીયાદમાં હાથીદાંતની તસ્કરી કરતી મહિલા ઝડપાઈ, દાંતમાંથી બનાવેલ રૂ.30 લાખના ગિફ્ટ આર્ટિકલ જપ્ત

ખાનગી બાતમીને આધારે ડભાણ ચોકડી પાસે વોચ ગોઠવાઈ, શંકાસ્પદ હાથીદાંતની બનાવટની વસ્તુ સાથે મહિલા પકડાઈ.

દાંતમાંથી બનાવેલ રૂ.30 લાખના ગિફ્ટ આર્ટિકલ જપ્ત
દાંતમાંથી બનાવેલ રૂ.30 લાખના ગિફ્ટ આર્ટિકલ જપ્ત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 4:01 PM IST

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ખેડા : નડીયાદ શહેરમાં હાથીદાંતની ગેરકાયદે તસ્કરી કરતી એક મહિલાને સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગૃપ (SOG)ની ટીમે ઝડપી પાડી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે મહિલા પાસેથી રૂપિયા 30 લાખની કિંમતના હાથીદાંતમાંથી બનાવેલા ગિફ્ટ આર્ટિકલ જપ્ત કર્યા છે.

ખેડા SOGને ખાનગી બાતમીદાર પાસેથી માહિતી મળી હતી કે એક મહિલા આરક્ષીત હાથીના દાંતને ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના કબજામાં રાખી ડભાણ ચોકડી બ્રિજ નીચે આવનાર છે. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે સ્થળ પર વોચ ગોઠવી અને તપાસ શરૂ કરી.

દાંતમાંથી બનાવેલ રૂ.30 લાખના ગિફ્ટ આર્ટિકલ જપ્ત (Etv Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન પોલીસે શંકાસ્પદ મહિલાને ઝડપી લીધી. આ મહિલાની ઓળખ મધુબહેન પ્રદીપભાઈ જશભાઈ પટેલ (ઉં.વ. ૫૨, રહે. ભગવાનદાસની ખડકી, મહોળેલ, તા. નડીયાદ, જી. ખેડા) તરીકે થઈ છે. તેના કબજામાંથી હાથીદાંતની બનાવટની શંકાસ્પદ ગિફ્ટ આર્ટિકલ મળી આવ્યા હતા.

હાથીદાંતમાંથી બનાવેલા ગિફ્ટ આર્ટિકલ
હાથીદાંતમાંથી બનાવેલા ગિફ્ટ આર્ટિકલ (Etv Bharat Gujarat)

મામલામાં ચોકસાઈ રાખવા માટે પોલીસે નડીયાદ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર એસ.એ. વ્હોરાને સ્થળ પર બોલાવી ખાતરી કરાવી હતી. તેમણે પ્રાથમિક તપાસમાં જણાવ્યું કે મળી આવેલી વસ્તુ હાથીદાંતની બનાવટની છે. આ ઉપરાંત મહિલા પાસેથી એક મોબાઈલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જપ્ત કરાયેલા ગિફ્ટ આર્ટિકલની કિંમત આશરે રૂ. 30,00,000 અને મોબાઈલ ફોનની કિંમત રૂ. 5,000 હોવાથી કુલ રૂ. 30,05,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

હાથીદાંતની તસ્કરી
હાથીદાંતની તસ્કરી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNS) 2023ની કલમ-106 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે. આગળની તપાસ માટે આ સમગ્ર મામલો નડીયાદના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર, વન વિભાગની કચેરીના ટેકનિકલ આરએફઓ રાધિકાબેનને સોંપવામાં આવ્યો છે. હાલ પોલીસ અને વન વિભાગ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહ્યાં છે.

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TAGGED:

IVORY SMUGGLING
SOG OPERATION KHEDA DISTRICT
ILLEGAL IVORY TRADE
FOREST DEPARTMENT INVESTIGATION
IVORY SMUGGLING ARREST

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