ખેડા: શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીની પર દુષ્કર્મની કલંકિત ઘટના, પરિવારે હેવાન શિક્ષક વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી
આ બાબતની જાણ ભોગ બનનાર બાળકીના પરિવારને થતાં પરિવારે હેવાન શિક્ષક શૈલેષ રાઠવા વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
Published : February 19, 2026 at 4:58 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના ઠાસરા તાલુકાના એક ગામમાં શિક્ષણ જગતને કલંકિત કરતી ઘટના બનવા પામી છે. શેતાન બનેલા શિક્ષકે ગુરૂ શિષ્યના પવિત્ર સંબંધને લાંછન લગાડી શિષ્યા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
પોતાની શાળામાં આઠમા ધોરણમાં ભણતી વિદ્યાર્થિની સાથે શિક્ષક શૈલેષ રાઠવા અવાર નવાર અડપલાં કરતો હતો. જે બાદ તેણી સાથે દુષ્કર્મ આચરી પોતાનો બદ ઇરાદો પાર પાડ્યો હતો. તેમજ ફોટા પાડી લઈ તેણીને બ્લેકમેલ પણ કરતો હતો. આ બાબતની જાણ ભોગ બનનાર બાળકીના પરિવારને થતાં પરિવારે હેવાન શિક્ષક શૈલેષ રાઠવા વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
સમગ્ર મામલે ડાકોર પોલીસે પોક્સો એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી શિક્ષકને ઝડપી પાડવા કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પરિવારે ફરિયાદ નોંધાવતા શિક્ષક રજા ઉપર ઉતરી ફરાર થઈ ગયો છે.
આરોપીને પકડવા માટેના તમામ પ્રયત્નો ચાલુ છે: ડીવાયએસપી
આ બાબતે ડીવાયએસપી વિક્રમસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે તા.18/02/2026 ના કલાક 21 વાગે ડાકોર પોલિસ સ્ટેશનની અંદર એક ફરિયાદ રજીસ્ટર્ડ થયેલી છે. બીએનએસ કલમ 64(2)(f), 65(1), 75(2), 351(2), પોક્સો 4, 5(f) અને 6(12) મુજબ ફરિયાદના કામે હકીકત એવી છે કે ઠાસરા તાલુકાના એક ગામમાં શિક્ષકની નોકરી કરતા શિક્ષકે ધોરણ 8 માં ભણતી બાળકીની સાથે દુષ્કર્મ કરેલ છે. એના ફોટા પાડી લઈ એને બ્લેકમેલ કરેલ છે. જે બાબતેનો ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે. શિક્ષકને પકડવા માટેના ચક્રો પોલીસે ગતિમાન કરી દીધા છે. આરોપીને પકડવા માટે તમામ પ્રયત્નો ચાલુ છે. શાળાના પ્રિન્સિપાલને મળ્યા તો શાળાના શિક્ષક જે છે તે છેલ્લા દસ બાર દિવસથી રજા ઉપર છે. એના વતનનું ગામ છે ત્યાં તપાસ ચાલુ કરવામાં આવી છે.
