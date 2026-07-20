ખેડા: અમદાવાદ-ઈંદોર હાઈવે પર ચેકિંગમાં હથિયાર સાથે 3ની ધરપકડ
સેવાલિયા પોલીસે મહારાજના મુવાડા ચેકપોસ્ટ પાસે અમદાવાદ-ઈંદોર હાઈવે પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ સ્વિફ્ટ કાર રોકી તલાશી લેતા ચાર દેશી પિસ્તોલ અને એક રિવોલ્વર મળી.
Published : July 20, 2026 at 6:18 PM IST
ખેડા: જિલ્લાની સેવાલિયા પોલીસે ગેરકાયદેસર હથિયારોની હેરાફેરીના કેસમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. અમદાવાદ-ઈંદોર હાઈવે પર મહારાજના મુવાડા ચેકપોસ્ટ પાસે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક સ્વિફ્ટ કારમાંથી ચાર દેશી પિસ્તોલ, એક રિવોલ્વર, 40 જીવતા કારતૂસ અને બે મેગેઝિનના જથ્થા સાથે ત્રણ આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો કે મધ્યપ્રદેશથી લાવવામાં આવેલો હથિયારોનો આ જથ્થો ભાવનગરના એક ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતા શખ્સને સપ્લાય કરવાનો હતો.
પોલીસ દ્વારા હથિયારો, મોબાઈલ ફોન અને સ્વિફ્ટ કાર મળી કુલ રૂ. 6,60,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ હથિયારો મધ્યપ્રદેશથી લાવી ભાવનગરમાં સપ્લાય કરવા લઈ જવાઈ રહ્યા હતા.
મહારાજના મુવાડા ચેકપોસ્ટ પાસે ચેકિંગ દરમિયાન કારમાંથી મળ્યો જીવતા કારતૂસ સાથેનો જથ્થો
સેવાલિયા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ મહારાજના મુવાડા નવી ચેકપોસ્ટ પાસે અમદાવાદ-ઈંદોર હાઈવે પર વાહન ચેકિંગ કરી રહી હતી. તે દરમિયાન ગોધરા તરફથી આવતી એક શંકાસ્પદ સફેદ સ્વિફ્ટ કારને અટકાવી તેની તલાશી લેવામાં આવી હતી. તલાશીમાં કારમાંથી ચાર દેશી પિસ્તોલ, એક દેશી રિવોલ્વર, બે મેગેઝિન અને 40 જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા છે. આના પગલે હથિયારોની હેરાફેરી કરતા ત્રણ આરોપીઓ – આશિષકુમાર પાટડીયા, શશાંકસિંહ રાજપૂત (બંને રહે. જૂનાગઢ) અને પ્રવિણભાઈ વાળા (રહે. રાજકોટ) – ની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓએ કબૂલ્યું કે હથિયારો મધ્યપ્રદેશના છોટુભાઈ પાસેથી લાવ્યા અને ભાવનગરમાં સિકંદર ઉર્ફે સિક્કાને આપવાના હતા
પકડાયેલા આરોપીઓએ પૂછપરછમાં કબૂલાત કરી કે તેઓ આ હથિયારો મધ્યપ્રદેશના છોટુભાઈ નામના શખ્સ પાસેથી લાવ્યા હતા. હથિયારોનો આ આખો જથ્થો ભાવનગરના કુંભારવાડા વિસ્તારમાં રહેતા સિકંદર ઉર્ફે સિક્કા નામના ઈસમને આપવા જતા હોવાનું પણ તેમણે સ્વીકાર્યું. આ મામલામાં સેવાલિયા પોલીસે પકડાયેલા ત્રણ, હથિયાર આપનાર અને મંગાવનાર એમ કુલ પાંચ આરોપીઓ વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પાંચ લાખ રૂપિયામાં થયેલો હથિયારોનો સોદો, સિકંદર સહિતના ગુનાહિત ઈતિહાસની વિગતો આવી સામે
આ અંગે ખેડા જિલ્લાના એસપી વિજય પટેલે જણાવ્યું કે સેવાલિયા ચેકપોસ્ટ પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક સફેદ સ્વિફ્ટ ગાડીમાંથી કુલ પાંચ હથિયાર મળી આવ્યા, જેમાં ચાર પિસ્તોલ અને એક રિવોલ્વરનો સમાવેશ થાય છે. આ હથિયારોની કિંમત રૂ. 1,25,000 છે. ત્રણેય આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશથી છોટુભાઈ પાસેથી હથિયાર લઈ ભાવનગરના સિકંદર ઉર્ફે સિક્કાને આપવા જઈ રહ્યા હતા. સિકંદરનો ગુનાહિત ઈતિહાસ જોઈએ તો તે ભૂતકાળમાં હત્યા અને રાયોટિંગના ગુનામાં આરોપી છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાંથી શશાંક રાજપૂત વિરુદ્ધ લૂંટ અને મારામારીના ગુના છે, જ્યારે પ્રવિણ વાળા વિરુદ્ધ ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ, પોક્સો અને મારામારીના ગુના નોંધાયેલા છે. પાંચ લાખ રૂપિયામાં આ હથિયારોનો સોદો થયો હતો. હજુ સિકંદરને પકડવાનો બાકી છે અને તેની ધરપકડ બાદ વધુ વિગતો બહાર આવશે, પરંતુ તેના ગુનાહિત ઈતિહાસ પરથી લાગે છે કે કોઈ લૂંટ કે મર્ડર માટે આ હથિયારો મંગાવાયા હતા. સેવાલિયા ચેકપોસ્ટ પર સતત ચેકિંગ થતું હોવાથી ભૂતકાળમાં પણ અહીંથી હથિયાર અને એનડીપીએસના અનેક કેસ પકડાઈ ચૂક્યા છે.
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