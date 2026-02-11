ખેડાની માધ્યમિક શાળામાં આચાર્ય સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ, વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવાના આક્ષેપો
કોઈને પૂછ્યા વિના વોશરૂમ ગયેલા વિદ્યાર્થીને બહાર કેમ રખડે છે, તેમ કહી આચાર્યએ બાળકને ઢોર માર માર્યો હતો.
Published : February 11, 2026 at 8:38 PM IST
ખેડા : જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાની છાપરા માધ્યમિક શાળાના આચાર્ય દ્વારા વિદ્યાર્થીને માર મારવામાં આવતા વિદ્યાર્થીના પિતાએ આચાર્ય વિરુદ્ધ મહેમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવી છે. આક્ષેપ છે કે નવમા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને આચાર્ય દ્વારા ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો. કોઈને પૂછ્યા વિના વોશરૂમ ગયેલા વિદ્યાર્થીને બહાર કેમ રખડે છે, તેમ કહી આચાર્યએ બાળકને ઢોર માર માર્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે આચાર્યએ તમામ આક્ષેપોને પાયાવિહોણા ગણાવી ફગાવ્યા હતા. આ બાબતે વિદ્યાર્થીના પિતાની ફરિયાદના આધારે મહેમદાવાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. હાલ તમામ બાબતની તપાસ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી દ્વારા પણ કરાઈ રહી છે. વિદ્યાર્થીને માર મારતા તેને કાન અને ગળામાં દુખાવો થતાં પરિવારજનોને ઘટના બાબતે જાણ થઈ હતી. સરકારી દવાખાને સારવાર કરાવી વિદ્યાર્થીના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
મહેમદાવાદ તાલુકાની છાપરા માધ્યમિક શાળામાં નવમાં ધોરણમાં ભણતો એક 14 વર્ષિય વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં શિક્ષક હાજર ન હોવાથી કોઈને પૂછ્યા વિના વોશરૂમ ગયો હતો. શાળાના આચાર્ય સુરેશભાઈ પરમારે તેને બહાર જોતા પગ વચ્ચે માથુ દબાવી માર માર્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાઈ છે.
બે પગ વચ્ચે માથું દબાવી માર્યો: ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી
વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે હું નવમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. 6 ફેબ્રુઆરીના દિવસે હું સાત વાગે સ્કૂલમાં ગયો હતો. બાર સાડા બાર કલાકે મને પેશાબ લાગી હતી અને વર્ગ ખંડમાં કોઈ શિક્ષક હતા નહી, એટલે પૂછ્યા વગર ગયો હતો, ત્યાંથી પાછા આવતા આચાર્યએ માર માર્યો હતો."
"મહેમદાવાદ તાલુકાના છાપરા ગામે માધ્યમિક સ્કૂલમાં એક બાળક જે થોડી ગેરશિસ્ત કરતો હશે, તે બાબતે એને પ્રિન્સિપાલ સુરેશભાઈ. કે. પરમારે બાળકને સજા કરેલી. એ બાબતે બાળકના પિતાએ મહેમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવેલ છે. આ બાબતે ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. ગુનાની તપાસ પીએસઆઈ એ. આર. અસારી કરી રહ્યા છે." - વિક્રમસિંહ સોલંકી, ડીવાયએસપી
મેં એવું કોઈ કામ કર્યું નથી સારામાં સારી રીતે બાળકોને ભણાવ્યા છે: આચાર્ય
આચાર્યએ આક્ષેપોને ફગાવતા જણાવ્યું કે, મેં એવું કોઈ કામ કર્યું નથી. હું અહીંયા 2016થી ફરજ બજાવું છું. મારી કોઈ હીસ્ટ્રી એવી રહી નથી. હું અહીંનો સંનિષ્ઠ કાર્યકર છું, મેં અહિંયા સારામાં સારૂ કામ કર્યુ છે. સારામાં સારી રીતે છોકરાઓને ભણાવ્યા છે. બાળકો છે એટલે કોઈ વખતે ખુશ હોય તો છોકરા આપણી ફેવરમાં બોલે ઘણી વખતે અજાણતા આપણાથી કોઈ ઠપકો અપાઈ ગયો હોય એવુ કઈક હોય તો આપણી ફેવરમાં ન બોલે બાળકો એવુ બોલતા હોય છે. પછી ત્રીજા દિવસે એવુ પણ બોલે કે સાહેબ સારા છે, એ મારો પર્સનલ અનુભવ છે. હું દસ વર્ષથી કામ કરૂ છુ, તો મારો એવો અનુભવ છે.
