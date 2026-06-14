ખેડા: યાત્રિકો ભરેલી ખાનગી બસ પલટી, એકનું મોત, 20થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા
અધિક માસ નિમિત્તે સાણંદથી ગળતેશ્વર દર્શન માટે આવેલી યાત્રિકોની બસ પરત ફરી રહી હતી. તે દરમ્યાન અચાનક પલટી મારી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો
Published : June 14, 2026 at 4:47 PM IST
ખેડા: ગળતેશ્વર તાલુકાના અંબાવ ગામ પાસે યાત્રિકોની ખાનગી લક્ઝરી બસ પલટી જવા પામી હતી. લક્ઝરી બસ પલટી ખાતા એક વૃદ્ધ મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું,જ્યારે 20થી વધારે વ્યક્તિઓને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચવા પામી હતી. ઇજાગ્રસ્ત તમામ મુસાફરોને સારવાર માટે તાત્કાલિક સેવાલિયા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી કેટલાક ઈજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર માટે ગોધરા ખાતે રીફર કરાયા હતા. અધિક માસ નિમિત્તે સાણંદથી ગળતેશ્વર દર્શન માટે આવેલી યાત્રિકોની બસ પરત ફરી રહી હતી. તે દરમ્યાન અચાનક પલટી મારી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
1 મહિલાનું મોત, 20થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત
અચાનક લકઝરી બસ પલટી જવાની ઘટનામાં એક 58 વર્ષીય મહિલાનું મોત નિપજ્યુ હતું. જ્યારે બસમાં સવાર 20 ઉપરાંત મુસાફરોને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચવા પામી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સેવાલિયા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ટ્રાફિક દૂર કરી ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે સેવાલિયા સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી કેટલાક ઈજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર માટે ગોધરા રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. વૃદ્ધ મહિલાને ગંભીર હાલતમાં ગોધરા ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમનું મોત નિપજ્યું હતુ.
અધિક માસ નિમિત્તે દર્શન માટે ડાકોર તેમજ ગળતેશ્વર દર્શન માટે આવ્યા હતા
હાલ અધિક માસ ચાલી રહ્યો હોવાથી સાણંદથી ખાનગી બસ મારફતે યાત્રીકો ડાકોર તેમજ ગળતેશ્વર ખાતે દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા.ગળતેશ્વરથી દર્શન કરી પરત ફરી રહ્યા હતા.તે દરમિયાન અંબાવ નજીક અચાનક બસ પલટી ખાઈ જવા પામી હતી.બસની બ્રેક ફેઈલ થઈ હોવાથી ડ્રાયવરે કાબૂ ગુમાવતા પલટી ખાઈ ગઈ હોવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી
ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડાયા હતા: પીઆઈ
પીઆઈ સતીશ કાંબડે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક પોલીસની બોલેરો અને એમ્બ્યુલન્સમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. એક મહિલાને ગંભીર હાલતમાં ગોધરા ખાતે હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. ઘટનામાં વીસ જેટલી વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થવા પામી હતી.
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