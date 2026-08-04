ખેડા: સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મના મામલામાં પોક્સો કોર્ટે બે આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર કરી
તમામ પેપર્સનો તથા મેડિકલ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ અને દલીલોને ધ્યાને લઈ જામીન અરજી નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલો છે: સરકારી વકીલ
Published : August 4, 2026 at 9:51 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લાના એક ગામમાં સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મના મામલામાં નડિયાદ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે બે આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર કરતો હુકમ કર્યો છે. સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી યુવકે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જે બાદ તેના મિત્રો સાથે મળી સગીરાના ફોટો-વિડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ત્રણ વર્ષ સુધી નવ આરોપીઓએ અવારનવાર સગીરાને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવી હતી. અત્યાચારથી ત્રસ્ત સગીરાના પરિવારને જાણ થતાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ખેડા ટાઉન પોલીસે સમગ્ર મામલે નવ આરોપીઓ વિરુદ્ધ પોક્સો સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ઝડપી પાડ્યા હતા.
મામલામાં નવમાંથી બે આરોપીઓ અયાનખાન લિયાકતખાન પઠાણ અને મારૂફખાન ઉર્ફે નૂરાની મુબારકખાન પઠાણ દ્વારા જામીન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. નડિયાદ સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે ગુનાની ગંભીરતા, તપાસ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવા તથા કેસની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી જામીન ન આપવા માટે દલીલો રજૂ કરી હતી. બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે સરકારી વકીલની દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખી આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર કરી હતી.
તમામ પેપર્સનો તથા મેડિકલ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ અને દલીલોને ધ્યાને લઈ જામીન અરજી નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલો છે: સરકારી વકીલ
સરકારી વકીલ ધવલ બારોટે જણાવ્યું હતું કે નવ આરોપીઓ પૈકી બે આરોપીઓએ જામીન પર મુક્ત થવા માટે નડિયાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં જામીન અરજી દાખલ કરેલી. નામદાર કોર્ટે આરોપી અયાનખાન પઠાણ અને અન્ય આરોપીની જામીન અરજી નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલો છે. આ કામે સૌપ્રથમ જે પોક્સો એક્ટ છે તે મુજબ જે ભોગ બનનારને આ સમગ્ર બનાવની જે વાત કરી ફરિયાદ આપીને પોતાનું નિવેદન આપ્યું. તેણે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ રૂબરૂ નિવેદન આપ્યું તે ઉપરાંત આ કામે જે ભોગ બનનાર છે તેણે પરવેઝે ભોગ બનનારને પ્રેગ્નન્સી રહી જતા બહારથી ગોળીઓ લાવીને આપી હતી. એ ગોળીઓ ભોગ બનનારને આપતા ભોગ બનનારની પ્રેગ્નન્સી રિમૂવ થઈ હતી. પરંતુ આ પ્રેગ્નન્સી રિમૂવ થઈ એ પહેલાં જ્યારે ભોગ બનનારનો મેડિકલ કરાવવામાં આવ્યું ત્યારે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. કારણ કે હોર્મોન્સ ચેન્જ થાય એના કારણે એક મહિના સુધી આ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે એ પ્રાઈમા ફેસીસ સૌપ્રથમ આ કારણ આવ્યું. બીજી જે ભોગ બનનારે બનાવવાળી જગ્યા બતાવી છે ત્યાંનું પણ પંચનામું થયું છે. આ એકદમ રાતના સમયે ત્યાં આગળ કોઈ અવરજવર રહેતી ન હતી. તે જગ્યા પણ છે. અન્ય જે સાક્ષીઓમાં એના ફરિયાદી તથા સાક્ષીઓના નિવેદનો છે. આ તમામ પેપર્સનો તથા મેડિકલ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ અને સરકાર તરફે રજૂ થયેલી દલીલો ધ્યાને લેતા નામદાર સ્પેશિયલ કોર્ટે આ આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલો છે.