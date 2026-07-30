ખેડામાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ, પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા તંત્ર એલર્ટ મોડમાં
હવામાન વિભાગ દ્વારા 31 જુલાઈ-1 ઓગસ્ટના રોજ ખેડામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ, તોફાની પવન તેમજ કેટલીક જગ્યાએ વાવાઝોડાની સંભાવના સાથે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : July 30, 2026 at 6:20 PM IST
ખેડા: હવામાન વિભાગ દ્વારા 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન ખેડા જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ, તોફાની પવન તેમજ કેટલીક જગ્યાએ વાવાઝોડાની સંભાવના સાથે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઓરેન્જ એલર્ટની પૂર્વ તૈયારીઓના ભાગરૂપે કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાયની અધ્યક્ષતામાં કલેક્ટર કચેરી, નડિયાદ ખાતે મહત્ત્વપૂર્ણ વીડિઓ કોન્ફરન્સ યોજાઇ હતી જેમાં જિલ્લા અને તાલુકાના તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને વરસાદની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જરૂરી તૈયારીઓ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
ખેડામાં ઓરેન્જ એલર્ટ વચ્ચે તંત્ર તૈયાર
ખેડા જિલ્લામાં તમામ જાહેર સ્થળો પરથી હોર્ડિંગ્સ, નમી ગયેલ થાંભલાઓ, વીજ વાયર અને ઝાડને પણ દૂર કરવામાં આવશે જેની કામગીરી ઘણી જગ્યાએ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી ન નીકળે એ માટે ક્લોરીન ટેબલેટનું વિતરણ કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને ખેડા માતરના પુર સંભવિત ગામોમાં યોગ્ય મેનપાવર સાથે લાઈફ જેકેટ્સ સહિતની સાધનસજ્જ બોટ તૈયાર રાખવામાં આવશે. જો સ્થળાતંરની પરિસ્થિતી ઉભી થાય આ લોકો માટે યોગ્ય આશ્રય સ્થાનો તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યા છે જેમાં, પાણી, વીજળી, ભોજન અને ટોયલેટની યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ સુનિચ્છત કરવામાં આવશે. વિશેષમાં, પુર સંભવિત ગામોમાં પશુઓની સુરક્ષામાં વિશેષ તૈયારીઓ રાખવામાં આવશે.
આપાત્તકાલિન પરિસ્થિતિમાં અસકારક કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવશે જેમાં, જિલ્લા તથા તાલુકા કક્ષાએ કંટ્રોલ રૂમ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.જ્યાં અનુભવી અધિકારીઓ અને કર્મયોગીઓને નિયુક્ત કરવામાં આવશે જેથી કોઈ પણ અનિચ્છિય પરિસ્થિતિઓને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જ મેનેજ કરી શકાય. ખાસ કરીને પુર સંભવિત સ્થળો પર વાયરલેસ કમ્યુનિકેશ સિસ્ટમના કંટ્રોલરૂમ પણ ઉભા કરવામાં આવશે. સાથે જ જિલ્લામાં આવેલ નાના મોટા કોઝવે, નાળાઓ અને લો-લાઈન એરીયા પર બેરીકેટીંગ અને સાઈન બોર્ડ દ્વારા લોકોને પાણીના વહેણ દરમિયાન પસાર ન થવા જાગૃત કરવામાં આવશે.ઉપરાંત, પોલીસ કર્મીઓ પણ આ જગ્યાઓ પર હાજર રહી લોકોની સુરક્ષાને સુનિચ્છિત કરશે.
નોંધનીય છે કે આ પરિસ્થિતિને યોગ્ય રિસ્પોન્સ આપવા ખેડા જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને પોતાના હેડ ક્વાર્ટસ પર હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.જેમાં, એમજીવીસીએલ, ફોરેસ્ટ, પશુપાલન, પોલીસ, હેલ્થ, ખેતીવાડી સહિતના વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મયોગીઓ દ્વારા સતત ફીલ્ડ પર રહીને પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કામગીરી કરવામાં આવશે.
કલેક્ટર દ્વારા તાલુકા કક્ષાએ અધિકારીઓને તમામ સંસાધનો અને મેનપાવર તૈયાર રાખવા સૂચના આપી હતી તથા કોઈ સાધન સહાયની જરૂર હોય તો સત્વરે માંગણી કરવા પણ જણાવ્યું હતુ. તેમણે ઉમેર્યુ હતુ કે જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાની કે માલ મિલકતની નુકસાની ન થાય તે આગોતરુ આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યુ છે. એન.વી.ઉપાધ્યાયે તમામ નાગરીકોને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને યોગ્ય વર્તન કરવા અનુરોધ કર્યો હતો જેમાં,પાણીના વહેણથી સાવચેચી રાખવા, બિનજરૂરી અવરજવર ટાળવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા અને જિલ્લા ડિઝાસ્ટર ટીમ દ્વારા વખતો વખત અપાતી સૂચનાઓનુ પાલન કરવા અપીલ કરી હતી.
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