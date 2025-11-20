ખેડામાં BLO નું હાર્ટ એટેકથી થયું મોત, પુત્રીએ કહ્યું-"મોડી રાત સુધી કામગીરી કરી સૂતા, પછી..."
ખેડા જિલ્લાની નવાપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય અને BLO રમેશભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું છે.
ખેડા : કપડવંજ તાલુકાના નવાપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય અને BLO રમેશભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું છે. તેમનું અચાનક અવસાન થતા પરિવાર અને ગ્રામજનોમાં ગમગીની ફેલાવા પામી છે. મૃતક શિક્ષક 50 વર્ષની ઉંમરના હતા અને તેમની કોઈ મેડિકલ હિસ્ટ્રી નહોતી.
BLO રમેશભાઈનું હાર્ટ એટેકથી થયું મોત
રમેશભાઈ પરમાર શાળાએથી આવ્યા બાદ મોડી રાત સુધી કામગીરી કરી. બાદમાં રાત્રે સૂતા પછી સવારે તેઓ ઉઠ્યા જ નહોતા. પરિવારજનો દ્વારા તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ડોક્ટર દ્વારા હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયાનું જણાવ્યું હતું.
પરિવારજનોએ કર્યો ગંભીર આક્ષેપ : મૃતક રમેશભાઈ પરમાર BLO તરીકે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા હતા. કામગીરીને કારણે તેઓ સતત ડિપ્રેશનમાં રહેતા હોવાથી તેમજ શાળાથી આવ્યા બાદ પણ મોડી રાત સુધી કામગીરી કરવી પડતી હોવાના કારણે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હોવાનો પરિવારજનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે.
"મારા પિતા પર BLO ની કામગીરીનું દબાણ વધારે હતું. અહીં ઘરે નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ હતો, તેથી તેઓ દૂર જઈને મોડી રાત સુધી કામગીરી કરતા હતા." -- શિલ્પાબેન (મૃતકના પુત્રી)
BLO તરીકે કામગીરી કરતા હતા મૃતક : કપડવંજ તાલુકાના જાંબુડી ગામમાં મૃતક રમેશભાઈ પરમાર પરિવાર સાથે રહેતા હતા. તેઓ નવાપુરા શાળામાં આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. સાથે તેઓ BLO તરીકે કામગીરી કરતા હતા. જેને લઈને તેમને કામનું ભારણ રહેતું હોવાથી દોડધામ અને ઉજાગરા કરતા હતા, જેને કારણે સતત તણાવમાં રહેતા હોવાથી તેમને હાર્ટ એટેક આવવાથી મોત નિપજ્યુ હોવાનો આક્ષેપ કરી પરિવારજનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
"મોડી રાત સુધી કામગીરી કરી સૂતા, પછી સવારે ઉઠ્યા નહીં" : મૃતકની પુત્રી
મૃતકના પુત્રી શિલ્પાબેને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સાડા છ-સાત વાગે ઘરે આવ્યા, ફ્રેશ થયા પછી થોડી વાર બેઠા હતા. તેઓએ ચા પીધી, ખાધું નહોતું. પછી કામગીરી માટે થોડે દૂર જ્યાં નેટવર્ક આવે ત્યાં બહાર ગયા. કામગીરી કરીને 11:30-12:00 વાગ્યાની આસપાસ ઘરે આવ્યા. તેમને ખાવાનું પૂછ્યું પણ ખાધું નહોતું. થોડીવાર સુધી લખતા હતા, પછી સૂઈ ગયા. પછી સવારે ઉઠ્યા જ નહીં.
"મારા ભાઈ નવાપુરામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરતા અને BLOનું કામ પણ કરતા. હાર્ટ એટેક આવવાથી તેઓનું અવસાન થયું છે." -- ઈશ્વરભાઈ (મૃતકના ભાઈ)
"પરિવારજનો સાથે વાત કર્યા બાદ વધુ વિગત જાણવા મળશે" : DPEO
ખેડા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પરેશ વાઘેલાએ ઘટના બાબતે દુઃખ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષકની અચાનક મોતની ઘટના દુઃખદ અને આઘાતજનક છે. હાર્ટ એટેકથી મોત આવ્યું છે એવી માહિતી મળી છે. પરિવારજનો સાથે વાત કર્યા બાદ વધુ વિગતો જાણવા મળશે.
