ખેડા: માતાએ બે દીકરીઓ સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું, બચાવવા કૂદેલા પતિ સહિત ચારેયના મોત
ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવતાં તેમની ટીમે કેનાલ પર પહોંચીને શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
Published : May 9, 2026 at 10:32 AM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના ફતીયાબાદ વિસ્તારમાં નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાં મહિલાએ બે દીકરીઓ સાથે ઝંપલાવી દીધું હતું. મહિલાને પાછળથી તેના પતિએ પણ ત્રણેયને બચાવવા માટે કેનાલમાં ઝંપલાવી દીધું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા.
ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવતાં તેમની ટીમે કેનાલ પર પહોંચીને શોધખોળ હાથ ધરી હતી. કેનાલમાં ડૂબી જવાથી મહિલા, તેના પતિ અને બે દીકરીઓ એમ ચાર વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા હતા.
ફાયરબ્રિગેડની ટીમે શોધખોળ કરીને ચારેયના મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા. આંતરસુંબા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલી આપ્યા હતા અને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પરિવારના ચાર વ્યક્તિઓના આ કરુણ મોતના બનાવને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.મૃતક પરિવાર કપડવંજ તાલુકાના બાવાના મુવાડા ગામનો છે. મહિલાએ કયા કારણોસર દીકરીઓ સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું હતું તે અંગે હજુ સુધી ચોક્કસ માહિતી મળી શકી નથી.
આંતરસુંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માત મોતની નોંધ કરવામાં આવી છે. મૃતક સપનાબેન (ઉં. 24) તથા તેમની બે દીકરીઓ નિધિબેન (ઉં. 3 વર્ષ) અને કાળી (બેબી, ઉં. 3 માસ) સાંજે પાંચ વાગ્યાના સુમારે અગમ્ય કારણોસર ફતીયાબાદ સીમ વિસ્તારમાં આવેલી નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાં પડી ગયાં હતાં. તેમને બચાવવા માટે તેમના પતિ વિનુભાઈ (ઉં. 24) પણ કેનાલમાં કૂદી પડ્યા હતા. ચારેય જણા પાણીમાં ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.
મૃતકોની વિગત:
- સપનાબેન વિનુભાઈ સોલંકી (ઉં. 24)
- વિનુભાઈ સુરેશભાઈ સોલંકી (ઉં. 24)
- નિધિબેન વિનુભાઈ સોલંકી (ઉં. 3 વર્ષ)
- કાળી (બેબી) વિનુભાઈ સોલંકી (ઉં. 3 માસ)
હાલ આંતરસુંબા પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: