ETV Bharat / state

ખેડા: નડીયાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર પદે મનીષ પટેલ અને ડેપ્યુટી મેયર પદે કલ્પેશકુમાર રાવળની બિનહરીફ વરણી

નડિયાદ મહાનગરપાલિકાની યોજાયેલી પ્રથમ ચૂંટણીમાં ૫૨ બેઠકોમાંથી ૫૧ બેઠકો પર ભાજપે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો.

ખેડા: નડીયાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર પદે મનીષ પટેલની બિનહરીફ વરણી
ખેડા: નડીયાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર પદે મનીષ પટેલની બિનહરીફ વરણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: ખેડા જિલ્લાની નડિયાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર સહિતના હોદ્દેદારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં નડિયાદ મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે મનીષ પટેલ અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે કલ્પેશકુમાર રાવળ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પરાગ બ્રહ્મભટ્ટ, પક્ષના નેતા મેઘનાબેન શાહ અને દંડક પુષ્પાબેન પરમારની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. નડિયાદ મહાનગરપાલિકાની યોજાયેલી પ્રથમ ચૂંટણીમાં ૫૨ બેઠકોમાંથી ૫૧ બેઠકો પર ભાજપે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો.

નડિયાદ મહાનગરપાલિકા ખાતે આયોજિત નવનિયુક્ત કોર્પોરેટર્સની પ્રથમ બેઠકમાં મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે મનીષભાઈ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા ડેપ્યુટી મેયર તરીકે કલ્પેશભાઈ રાજેશભાઈ રાવળની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી. કમિશનર કિરણ ઝવેરીની અધ્યક્ષતામાં નિયમો અનુસાર યોજાયેલી પ્રક્રિયામાં ઉક્ત નિમણૂકો ઉપરાંત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ૧૨ સભ્યોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. કમિશનરે નવનિયુક્ત મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યો તથા સૌ કોર્પોરેટર્સને અભિનંદન પાઠવતાં નડિયાદ મહાનગરપાલિકાના સર્વાંગી વિકાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાની ખાતરી આપી હતી.

મહત્વનું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના “ઇંધણ બચાવો”ના સંદેશને અનુસરીને સૌ નવનિયુક્ત કોર્પોરેટર્સ એક સાથે લક્ઝરી બસ દ્વારા મહાનગરપાલિકા ખાતે પહોંચ્યા હતા.

આ પ્રસંગે સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણ, ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ, ડેપ્યુટી કમિશનર આનંદ ઉકાણી, રુદ્રેશ હુડડ સહિત ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી અને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે નવનિયુક્ત મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરનું ઉષ્માભર્યું અભિવાદન કર્યું.

પ્રજાએ મુકેલા વિશ્વાસ પર પ્રામાણિકતાથી કામ કરીશું : મેયર

નવનિયુક્ત મેયર મનીષ પટેલ નડિયાદના પીપલગ ગામના પૂર્વ સરપંચ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં જનતાની જે મહત્વની જરૂરિયાત તેવા કામોને અગ્રતા આપીશું. નગરજનોના પ્રશ્નો બાબતે યોગ્ય આયોજન કરીને કામગીરી કરીશું. પ્રજાએ ૫૧ બેઠકો પર વિજય અપાવી અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે તેને લઈ અમે પ્રામાણિકતાથી કામ કરીશું.”

TAGGED:

MAYOR NADIAD MUNICIPAL CORPORATION
MANISH PATEL MAYOR
KHEDA
NADIAD MUNICIPAL
NADIAD MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.