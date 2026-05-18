ખેડા: પત્નીની હત્યા કરી રોડ અકસ્માતમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ, પોલીસે ભેદ ઉકેલી આરોપી પતિને ઝડપ્યો
નરેશ પરમારને પત્ની સાથે અન્ય યુવતીના અફેરને લઈ અવારનવાર ઝઘડા થતા, પત્નીની હત્યા કરી મૃતદેહ કેનાલમાં નાખ્યો, પછી પોલીસને ગુમરાહ કરવા અકસ્માતની ફરિયાદ નોંધાવી.
Published : May 18, 2026 at 7:31 PM IST
ખેડા : પત્નીની હત્યાને રોડ અકસ્માતમાં ખપાવવાના મામલાનો ભેદ ઉકેલી કઠલાલ પોલીસ દ્વારા આરોપી પતિને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. કોઈ વાહને પાછળથી બાઈકને ટક્કર મારતા બાઈક પાછળ બેસેલ પત્ની ફંગોળાઈ જઈ કેનાલમાં પડતાં મોત નિપજ્યું હોવાની પતિએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મામલો શંકાસ્પદ જણાતા કઠલાલ પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી ગુનાનો ભેદ ઉકેલી હત્યારા પતિ નરેશ ગણપત પરમારને ઝડપી પાડ્યો હતો.
નરેશ પરમારને અન્ય યુવતી સાથે અફેર હતું, તે બાબતે પત્ની સાથે અવારનવાર ઝઘડો થતો હતો. તેણે પત્નીને મારવા માટે કાવતરું રચ્યું હતું. જેને લઈ તેણે પત્નીની હત્યા કરી મૃતદેહને કોથળામાં ભરી બાઈક પર લઈ જઈ નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાં નાખ્યો અને અકસ્માત થયો હોવાનું તરકટ રચ્યું હતું.
પોલીસને ગુમરાહ કરવા અકસ્માતની ફરિયાદ નોંધાવી
આરોપી નરેશ પરમારે પોતાની પત્ની લક્ષ્મીની હત્યા કરી પોલીસને ગુમરાહ કરવા કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશને અકસ્માતની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, 14 મેના રોજ પોતાની બહેનના ઘરે શ્રીમંતનો પ્રસંગ હોવાથી પત્ની સાથે પોતાની પલ્સર બાઈક પર ખેરાના મુવાડા ગામે ગયા હતા. પ્રસંગ પૂર્ણ કરી પરત આવતા લસુન્દ્રા નર્મદા કેનાલના સર્વિસ રોડ પર થઈને કપડવંજ બાજુ જતા હતા. તે દરમિયાન પાછળથી કોઈ વાહને બાઈકને ટક્કર મારતા તેની પત્ની ફંગોળાઈને નર્મદા કેનાલના પાણીમાં પડી ગઈ હતી. તેની બાઈક કેનાલની પાળી સાથે અથડાતા તે ઉછળીને રોડ પર પડતા તેને કમરના ભાગે, માથાના ભાગે, ડાબા હાથે અને ડાબા પગે ઈજાઓ પહોંચી હતી. બાઈકને ટક્કર મારનાર વાહન સફેદ કલરનું પીકઅપ ડાલુ હતું, જે ટક્કર મારી સિકંદર પોરડા તરફ જતું રહ્યું હતું. સ્પીડમાં હોવાને કારણે તેનો નંબર જોયો નહોતો અને તેની પત્ની એક્સીડેન્ટમાં ઉછળીને કેનાલમાં પડતા પાણીમાં ડૂબી જવાથી મરણ ગઈ હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું.
આ બાબતે DYSP વી.એન.સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર લસુન્દ્રા પાસે જે કેનાલ છે, ત્યાં નરેશભાઈએ ફરિયાદ આપ્યા મુજબ પોતાની પત્નીને લઈને મોટર સાયકલ પર જતા હતા. ત્યારે પાછળથી કોઈ વાહને તેમને ટક્કર મારી અને તેમની પત્ની ઉછળીને કેનાલમાં પડી ગઈ હતી, એવી તેમણે જાહેરાત આપી હતી. ફેટલ અકસ્માતનો ગુનો રજીસ્ટર થયો હતો. જેની તપાસ કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર જે.વી.કુકલ કરી રહ્યા હતા. સઘન તપાસ દરમિયાન અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ દરમિયાન અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે આમાં કંઈક શંકાસ્પદ છે. જેથી નરેશભાઈ જે ફરિયાદી હતા, તેમના પતિ હતા, તેમની સઘન પૂછપરછ કરી.
બીજા ઈલેક્ટ્રોનિક અને બાતમીથી બીજા પુરાવા મેળવ્યા. પુરાવા દરમિયાન અને નરેશભાઈની સઘન પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળી ગયું અને તે વાત ઉજાગર થઈ કે નરેશભાઈએ તેમની પત્ની લક્ષ્મીનું તેમના ગામ નીઝામીયાની સીમમાં બ્લેડ મારીને ગળું કાપીને હત્યા કરી હતી. તેમણે તેમની પત્નીની લાશ કોથળામાં બાંધી અને કેનાલમાં ફેંકી દીધી હતી. કોથળામાંથી બહાર કાઢી કેનાલમાં ફેંકી દીધી હતી. આવી વાત પોલીસના ધ્યાનમાં આવતા તરત પોલીસે તપાસ પીઆઈ રાજદીપ ગોહીલે સંભાળી લીધી. યોગ્ય પંચનામું કરી જગ્યા ઉપરથી સાયન્ટિફિક પુરાવા મેળવ્યા છે. લાશનું પીએમ કરાવ્યું છે અને જે લાશનો કોથળો ફેંકી દીધો હતો, તે પણ કબજે લીધો છે. અન્ય પુરાવા સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ઘરકંકાસ અથવા કોઈ પ્રેમ પ્રકરણને કારણે આ બનાવને અંજામ આપ્યાનું પ્રથમ દૃષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. સઘન તપાસ રાજદીપસિંહ ગોહિલ કરી રહ્યા છે. આરોપી હાલમાં પોલીસની કસ્ટડીમાં છે."
આ પણ વાંચો...